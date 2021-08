Martedì 31 agosto troveremo sul piano astrale Mercurio spostarsi dal segno della Vergine (dove risiedono Marte e il Sole) ai gradi della Bilancia (dove sosta Venere). Giove assieme a Saturno, invece, proseguiranno l'orbita in Acquario, così come Urano rimarrà stabile in Toro e Plutone continuerà il moto retrogrado in Capricorno. Nettuno, infine, permarrà in Pesci come la Luna insieme al Nodo Nord resteranno nel segno dei Gemelli. Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Acquario, meno roseo per Ariete e Pesci.

Sul podio

1° posto Leone: strategici.

La congiunzione che la Bianca Signora formerà con Mercurio appena sbarcato in Bilancia donerà, con ogni probabilità, ai felini una visione più ampia degli ultimi accadimenti. Grazie al supporto di una prospettiva decisamente più larga, i nati Leone potrebbero decidere di attuare un mood strategico sul versante pratico e professionale, potendo contare sul lungo transito mercuriale che li sosterrà sino al 5 novembre.

2° posto Acquario: gratifiche. Sul piano professionale di casa Acquario, per merito del doppio trigono che Mercurio nel loro Elemento formerà con Saturno e Plutone, avranno buone chance di verificarsi degli stravolgimenti gerarchici. Malgrado all'apparenza parranno destabilizzanti (Urano in quadratura), permetteranno probabilmente al quarto segno Fisso di far emergere alcuni punti di forza lavorativi che gli garantiranno qualche gratifica morale degna di nota.

3° posto Bilancia: progetti a due. La congiunzione Mercurio-Venere da un lato e il duetto retrogrado Saturno-Giove d'Aria dall'altro saranno, c'è da scommetterci, i quattro pianeti fautori della voglia di progettualità che farà prepotentemente capolino nella vita di coppia dei nati Bilancia. Il segno Cardinale, difatti, potrebbe palesare alla dolce metà la propria volontà di fare un passo importante, come una convivenza o mettere in cantiere un erede.

I mezzani

4° posto Gemelli: focus relazionale. 24 ore che risulteranno particolarmente utili ai nati Gemelli per avere probabilmente più chiaro su quali persone poter fare affidamento, specialmente sul versante lavorativo. Per la prima decade, inoltre, le giornate sino a giovedì avranno ottime possibilità di essere sfavillanti per conoscere nuove e intriganti persone con le quali imbastire degli stuzzicanti flirt.

5° posto Sagittario: in fermento. In attesa del Novilunio quadrato del 7 settembre, i nati Sagittario avvertiranno presumibilmente una stimolante sensazione di fermento circa una risposta professionale che attendono da tempo. L'esito, però, non sarà scontato e i nativi dovrebbero, in caso di "due di picche", darsi immediatamente da fare per avanzare la propria candidatura altrove.

6° posto Vergine: presa di coscienza. La nefasta posizione marziale sui loro gradi, in questa giornata, si alleggerirà del fardello mercuriale inducendo, con tutta probabilità, i nati Vergine a prendere coscienza dei loro ultimi comportamenti relazionali. Aprendo gli occhi in tal senso, saranno probabilmente in molti a rendersi conto di aver messo in campo un atteggiamento oltremodo indisponente.

7° posto Capricorno: hobby. Concedersi un momento o un'intera giornata per sé stessi può risultare una scelta saggia per ritemprare il proprio benessere psico-fisico, specialmente se a ciò si aggiunge la pratica dell'hobby prediletto. Martedì dove, quindi, i nati Capricorno decideranno presumibilmente di staccare dal tran tran giornaliero e ritagliarsi una parentesi di totale relax.

8° posto Toro: taciturni. La fluida comunicazione mercuriale resa ancor più frizzante dal Grande Benefico in Acquario potrebbe mal conciliarsi col modo di esporre le argomentazioni di casa Toro, così da rendere i nativi inclini a centellinare gesti e soprattutto parole in questa giornata di fine mese.

9° posto Cancro: inflessibili.

Far mutare idea ai nati Cancro in questa giornata, in particolar modo alla terza decade, sarà probabilmente un'ardua impresa, nella quale partner e amici decideranno di non cimentarsi affatto. Il loro mood testardo e inflessibile, però, avrà buone chance di precludergli qualche buona opportunità sul fronte pratico.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: nervosi. Più che per il parterre planetario di questa giornata, i nati Scorpione potrebbero risultare particolarmente nervosi per dei rancori pregressi che non sono riusciti a metabolizzare nei giorni addietro. Mattinata di probabili fuochi d'artificio sotto le lenzuola con l'amato bene.

11° posto Ariete: segreti svelati. La dodicesima dimora sarà illuminata da Mercurio e Venere a braccetto nel dirimpettaio segno della Bilancia mettendo i nati Ariete a rischio di vedere un loro segreto venire inaspettatamente alla luce, soprattutto se quest'ultimo riguarderà una bugia detta in coppia.

12° posto Pesci: confusi. Se l'opposizione Mercurio-Nettuno li destabilizzava, adesso che il pianeta rosso andrà in trigono col Grande Malefico retrogrado i nati Pesci potrebbero trovarsi alle prese con una grande confusione da questo lunedì, la quale li metterà a rischio di qualche gaffe.