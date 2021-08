L'Oroscopo settimanale dal 30 agosto al 5 settembre 2021 è pronto a mettere in rilievo il probabile andamento riservato ai prossimi sette giorni in calendario. Sotto analisi in questo contesto i segni rappresentanti la seconda metà dello zodiaco, ossia Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a togliere il velo da voti, stelline e previsioni della settimana? Diciamo subito che l'Astrologia applicata al frangente in analisi pronostica sette nuove giornate molto interessanti in amore, come pure nel lavoro, ma solo per alcuni simboli astrali fortunati.

In questo contesto a gongolare saranno di certo gli amici Bilancia (voto 8) e Pesci (voto 6), insieme a quelli dell'Acquario (voto 7), tutti in periodo positivo. Invece ad avere giornate normali, immerse nella solita tediosa routine saranno coloro dello Scorpione (voto 6) e del Sagittario (voto 6).

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica .

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 8. Gli astri promettono un periodo certamente in linea con le migliori attese per tanti di voi della Bilancia. Prestate attenzione solamente a non rimanere impigliati in situazioni potenzialmente rischiose, soprattutto nelle giornate messe risalto con due e tre stelle.

Forse qualcuno vi ha deluso, negli ultimi tempi. Fatto sta che la vostra diffidenza nei confronti del mondo esterno è aumentata: meglio così, è sempre utile guardarsi le spalle. Cercate, però, di non esagerare altrimenti rischiate di allontanare persone che invece meritano tanto. In molti vorreste concedervi il più totale relax ma ci sono delle questioni da affrontare sul piano pratico, riguardanti la famiglia e più in generale la sfera privata.

Forza, contate fino a dieci e mettetevi all’opera: a fine settimana di certo avrete sistemato tutto (o quasi). Le stelle da lunedì a domenica:

Top del giorno lunedì 30 agosto (Mercurio in Bilancia);

lunedì 30 agosto (Mercurio in Bilancia); ★★★★★ martedì 31, mercoledì 1, domenica 5;

★★★★ sabato 4 settembre;

★★★ giovedì 2 settembre;

★★ venerdì 3 settembre 2021.

♏ Scorpione: voto 6.

Forse vi siete spinti un pochino troppo oltre nei giorni passati e ora è tempo di fare nuovamente qualche passo indietro. Non siate impazienti, cercate di fare tutto al momento giusto! Le coppie dovranno bilanciare bene il romanticismo e la praticità del quotidiano, in quanto si dovranno fronteggiare alcune questioni che sveleranno molto del carattere dell'altro. I single presteranno molta più attenzione alle parole della persona che in questo momento sta attirando l'attenzione e questo li aiuterà a valutare alcune questioni fondamentali. Nel lavoro avete delle idee pressoché irrealizzabili in questo periodo, quindi dovreste assolutamente lasciar perdere e impegnarvi su tutti i fronti che sapete poter avere uno sbocco concreto.

La scaletta con i voti giorno per giorno:

★★★★★ mercoledì 1, giovedì 2, venerdì 3;

★★★★ martedì 31, sabato 4;

★★★ domenica 5 settembre;

★★ lunedì 30 agosto 2021.

♐ Sagittario: voto 6. Nella settimana che sta entrando dovreste provare più trasporto verso una persona e non raffreddarvi non appena la vedete. Se così è, significa che qualcosa non va o che avete qualcosa in sospeso che dovreste chiarire quanto prima. Le coppie attraverseranno uno di quei soliti momenti fermi nel quale tutto e nulla potrà accadere. Attenzione all’influenza di alcune persone non molto in grado di dispensare consigli, poiché si potrebbe fare la scelta sbagliata. I single ancora una volta avranno campo libero con alcune persone, ma non si spingeranno al punto da chiedere loro di uscire forse per paura di un rifiuto.

Non è assolutamente questo lo spirito giusto, per cui è tempo di cambiarlo. Nel lavoro potrebbero maturare situazioni a vostro vantaggio. Le giornate migliori sul quale puntare: lunedì e sabato. Andiamo pure ad approfondire il discorso analizzando le singole giornate:

★★★★★ lunedì 30, sabato 4;

★★★★ martedì 31, venerdì 3, domenica 5;

★★★ mercoledì 1 settembre;

★★ giovedì 2 settembre.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 5. Una settimana che trascorrerete in prevalenza fra discussioni e polemiche all’interno e all’esterno per la vostra famiglia. I primi due giorni della settimana, con il favore della Luna, avrete pazienza e buon umore. Il vostro continuo cambio di umore può determinare confusione e non saprete come comportarvi, se assumere il tono di potere o lasciarvi portare dagli avvenimenti.

In compenso l’amore accenderà il vostro entusiasmo e calmerete i vostri disagi con voglia di eros spinto. Mantenete calmo il pensiero e rilassatevi leggendo o stando in compagnia con sorelle o fratelli magari con un week end fuori porta. Il responso astrologico settimanale:

★★★★★ martedì 31 agosto;

★★★★ mercoledì 1, giovedì 2, domenica 5;

★★★ lunedì 30, venerdì 3;

★★ sabato 4 settembre 2021.

♒ Acquario: voto 7. La forza e il vigore fisico rappresentano le note più importanti in questa settimana. Passerete buona parte di questi giorni fra casa e lavoro con intervalli in cui avvertirete la necessità di uscire, magari andare in palestra per scaricare la tensione accumulata. Parlando di fortuna invece, la "top del giorno" di martedì annuncia per voi tanta positività in campo sentimentale e non solo, senz'altro a fare da contorno mercoledì e giovedì, valutate con cinque ottime stelline.

Nella norma con la mediocre sufficienza i restanti giorni, segnati tutti con quattro stelle. Un poco di concentrazione in più per le giornate coincidenti con sabato e domenica. Il resoconto giorno per giorno relativo alle vostre stelline quotidiane:

Top del giorno martedì 31 agosto;

martedì 31 agosto; ★★★★★ mercoledì 1, giovedì 2;

★★★★ lunedì 30, venerdì 3;

★★★ sabato 4 settembre;

★★ domenica 5 settembre 2021.

♓ Pesci: voto 8. Si preannuncia un periodo sicuramente molto positivo per voi Pesci. Le stelle brilleranno per tantissimi nativi, specialmente nei due giorni coincidenti con la fine del periodo. In primo piano uno splendido giovedì all'insegna della fortuna e del buon fare. Dunque non preoccupatevi ma iniziate pure a sorridere fin da adesso.

Si consiglia tanto relax, soprattutto insieme a chi amate di più, cercando di cogliere le giornate migliori che il periodo intenderà offrire. L’attività lavorativa attraversa un periodo di stasi, a meno che non abbiate rapporti di lavoro con l’estero o con prodotti stranieri, in queste circostanze possono ampliarsi le vostre possibilità di guadagno e anche di carriera. La cassa gode di ottima salute e le possibilità di nuove entrate potranno permettere di abbellire la vostra abitazione. A seguire, la scaletta completa:

Top del giorno giovedì 2 settembre;

giovedì 2 settembre; ★★★★★ venerdì 3, sabato 4 e domenica 5;

★★★★ mercoledì 1 settembre;

★★★ martedì 31 agosto;

★★ lunedì 30 agosto 2021 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Nuovo incontro con la classifica della settimana, in questo contesto impostata sul lasso temporale che va da lunedì 30 agosto fino a domenica 5 settembre.

Come sempre la scaletta con i voti in classifica è relativa a tutti i dodici segni dello zodiaco. Non c'è alcun dubbio nell'affermare che, per i prossimi sette giorni, a meritare la corona di segno "top della settimana" sarà il Cancro. Andiamo a scoprire tutti gli altri simboli astrali svelando il resto della scaletta:

1° posto - Cancro , voto 10 segno al top della settimana;

, voto 10 segno al 2° posto - Leone, voto 9;

3° posto - Bilancia e Pesci, voto 8;

4° posto - Ariete, Toro e Acquario, voto 7;

5° posto - Gemelli, Vergine, Scorpione e Sagittario, voto 6;

6° posto - Capricorno, voto 5.

Il resoconto interessante l'oroscopo settimanale incentrato sull'ultima settimana di agosto e l'inizio di settembre finisce qui. Ci preme ricordare che il nuovo incontro con l'Astrologia settimanale riguarderà il periodo dal 6 al 12 di settembre 2021.