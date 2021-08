L'Oroscopo della settimana dal 30 agosto al 5 settembre 2021 è pronto a sindacare sulla bontà o meno da attribuire ai prossimi sette giorni in calendario. Oggetto di osservazione da parte dell'Astrologia è la quarta e ultima settimana dell'attuale mese di agosto, che prosegue nei primi giorni del nuovo mese di settembre. Punto focale su cui incentrare l'interesse e ovviamente le relative predizioni, la qualità delle effemeridi, vero metro di misura in grado di generare buone previsioni. In analisi in questo contesto i simboli astrali appartenenti alla prima sestina zodiacale, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Per i nativi del Cancro (voto 10), i prossimi sette giorni si prevedono davvero ottimi, per questo valutato meritatamente al "top della settimana". Riguardo i restanti segni, il periodo premia anche un altro simbolo astrale baciato dalla fortuna, quello rappresentato dal Leone (voto 9). Invece, le previsioni astrologiche da lunedì a domenica vedono in netto calo il periodo per Gemelli (voto 6) e Vergine (voto 6).

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di avventurarci alla scoperta delle nuove previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 30 agosto a domenica 5 settembre, come sempre andremo a dare qualche informazione relativamente ai nuovi transiti lunari. Per questa settimana sono previste solo due tappe messe in conto alla Luna.

A dare inizio ai transiti sarà la Luna in Cancro, presente nel segno d'Acqua mercoledì 1° settembre alle ore 07:25. La dolce "musa dei poeti" farà un nuovo cambio di segno venerdì 3 settembre, alle ore 17:58, dove formerà la splendida figura astrologica relativa alla Luna in Leone.

Mercurio, pianeta della 'comunicazione'

La settimana che ci prepariamo ad analizzare ci riserva una gradita sorpresa: l'arrivo di Mercurio in Bilancia, questo lunedì 30 agosto.

È utile sapere che in Astrologia ogni "pianeta personale" ovvero Sole, Luna, Mercurio, Venere e Marte descrive una funzione psicologica dell'individuo: emotività, pensiero razionale, affettività, autoaffermazione, sessualità, ecc.

Mercurio è connesso proprio alla comunicazione. Nel segno della Bilancia Mercurio descrive una persona molto equilibrata nel suo modo di parlare ed esprimersi e che difficilmente è offensiva nei suoi discorsi, anzi, con le sue parole tenta di essere sempre diplomatico e di far accordare tutti coloro che partecipano al dialogo.

A volte in effetti la sua diplomazia oratoria può creargli le antipatie di molti perché non riesce quasi mai a scegliere da che parte stare. Mercurio nel segno della Bilancia rende il soggetto molto riflessivo, il nato in questo segno non prende decisioni improvvise ma valuta i pro e i contro di ogni questione. La capacità di comprensione e quella di riuscire a valutare l’immediato risultato di ogni azione rende il soggetto nato sotto la Bilancia, uno di quelli che più di ogni altri giova dell’influsso di Mercurio.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 7. In questa settimana in particolare, gli astri vi raccomandano di non pensare al peggio ma di cercare di vedere le cose da un punto di vista più ottimistico.

A livello lavorativo, dovrete fronteggiare un'emergenza e sarete tempestivi. In molti non riuscite ancora a riprendervi dalle ultime fatiche lavorative della settimana appena trascorsa, ma dovrete reagire. I movimenti dei pianeti indicano quiete e stabilità in ambito affettivo cinque giorni su sette. In amore infatti farete colpo grazie al vostro sguardo ammaliante. Un consiglio: abbiate fiducia nelle vostre capacità ed i risultati non tarderanno ad arrivare. Puntate tutto su sabato 4 settembre. Il report astrologico giorno per giorno:

Top del giorno sabato 4 settembre;

sabato 4 settembre; ★★★★★ lunedì 30 e domenica 5;

★★★★ martedì 31 e venerdì 3;

★★★ mercoledì 1 settembre;

★★ giovedì 2 settembre.

♉ Toro: voto 7. A tanti di voi amici, carissimi e simpaticissimi del Toro, la prossima settimana porterà tanta tranquillità e discreta armonia nei sentimenti come anche nella parte relativa al lavoro.

Le giornate migliori regaleranno belle soddisfazioni in campo affettivo, parlando in generale, che andremo a scoprire tra poco. I giorni del periodo, escludendo il solo martedì 31 agosto valutato con tre stelle e quello di mercoledì 1° settembre sottoscritto con due stelle, tutti gli altri saranno davvero buoni. Cercate di mantenere i nervi saldi e il sorriso sempre pronto (anche quello comunissimo di circostanza!) e iniziamo a scoprire le stelline giornaliere applicate ai singoli giorni:

Top del giorno domenica 5 settembre;

domenica 5 settembre; ★★★★★ venerdì 3 e sabato 4;

★★★★ lunedì 30 e giovedì 2;

★★★ martedì 31 agosto;

★★ mercoledì 1 settembre.

♊ Gemelli: voto 6. Valutato appena sulla semplice sufficienza il periodo per voi dei Gemelli, le giornate in arrivo avranno il picco massimo di negatività a metà e fine periodo.

Dunque, in arrivo un venerdì (sottotono) ed un sabato (ko) da tenere sotto stretto controllo: evitate di strafare come al solito ma siate coerenti e concentrati con le cose e verso le situazioni con le quali avrete a che fare. Da sfruttare al massimo le giornate del 30 agosto e del 2 settembre valutate entrambe al "top" con cinque stelle. Di seguito cosa promette la fine di ottobre e l'inizio di novembre a voi Ariete. Il resoconto con le stelle giornaliere:

★★★★★ lunedì 30 e giovedì 2;

★★★★ martedì 31, mercoledì 1 e domenica 5;

★★★ venerdì 3 settembre;

★★ sabato 4 settembre.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 10. L'oroscopo della settimana indica un periodo "super", e questo a dir poco.

Tutti e sette i prossimi giorni sono stati classificati positivamente nelle previsioni della settimana. In evidenza il terzo giorno della settimana, previsto l'arrivo della Luna nel vostro settore con meritata "top del giorno" al seguito. Da tenere in considerazione il periodo, tra le altre, soprattutto per il fatto di poter contare su ottime possibilità da spendere nel settore relativo ai sentimenti e agli affetti in generale. Passiamo pure alla scoperta della scaletta finale, con le prospettive rosee messe in campo dalle stelline giornaliere. La settimana giorno per giorno:

Top del giorno mercoledì 1 settembre (Luna in Cancro);

mercoledì 1 settembre (Luna in Cancro); ★★★★★ martedì 31, giovedì 2 e venerdì 3;

★★★★ lunedì 30, sabato 4 e domenica 5.

♌ Leone: voto 9.

I prossimi sette giorni in calendario avranno un impatto certamente positivo sulla generale quotidianità. Evento di spicco impattanti in modo diretto nel segno, nel periodo non risultano. A dare invece una grossa mano nelle situazioni amorose o lavorative, la giornata di venerdì 3 settembre, in questo caso valutata al "top". Escludendo pertanto il solo lunedì 30 agosto, tutti i restanti giorni si annunciano da buoni a eccellenti, come potete vedere dalle stelline settimanali poste a seguire:

Top del giorno venerdì 3 settembre (Luna in Leone);

venerdì 3 settembre (Luna in Leone); ★★★★★ mercoledì 1, sabato 4 e domenica 5;

★★★★ martedì 31 e giovedì 2;

★★★ lunedì 30 agosto.

♍ Vergine: voto 6. Periodo ancora un po' in attesa per tanti di voi della Vergine.

Questa parte finale del mese di agosto vi vedrà ancora un po' indaffarati con le solite questioni di lavoro e, per qualcuno, anche in quelle sentimentali. L'oroscopo della settimana 30 agosto-5 settembre indica che la parte finale della settimana non sarà delle migliori: due stelle e relativo "ko" domenica 5 settembre e, anche se meno peggio, sabato 4 si presenterà all'appello con solo tre stelline da "sottotono". Poi tutto filerà per il meglio: cinque stelle arriveranno lunedì e martedì; buone saranno anche quelle di mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3 settembre, tutte segnate a quattro stelle. Scopriamo in profondità i singoli giorni a partire da quelli migliori:

★★★★★ lunedì 30 e martedì 31;

★★★★ mercoledì 1, giovedì 2 e venerdì 3;

★★★ sabato 4 settembre;

★★ domenica 5 settembre.

