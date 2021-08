Le previsioni zodiacali di lunedì 30 agosto 2021 è pronto a rendere nota la classifica stelline, come sempre a far da cornice alle analisi astrologiche quotidiane interessanti l'amore e il lavoro. Quest'oggi l'Astrologia mette sotto controllo direttamente ed in esclusiva la sestina dello zodiaco compresa nei primi sei segni, ossia Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di scoprire quali sono i segni più fortunati del giorno? Volendo iniziare a mettere in chiaro a chi porterà fortuna la giornata di lunedì, diciamo subito che a poter contare su un periodo valutato a cinque stelle saranno coloro appartenenti ad Ariete, Gemelli e Vergine.

Un pelino sottotono, invece, coloro nativi del Leone.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 30 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Gemelli, Vergine;

2° posto - ★★★★: Toro, Cancro;

3° posto - ★★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 30 agosto, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 30 agosto al segno dell'Ariete predice che partirà con un certo sprint il primo giorno della settimana, per chiudere poi decisamente in modo ottimale a fine serata. Riuscirete a portare allegria a chi vi sta accanto, condividendo ideali e sogni, come anche alcuni spunti creativi. In amore, il cielo sarà libero da angolazioni fastidiose, così con fermezza e spirito conciliante potrete vivere la vostra love story e i rapporti interpersonali in piena armonia.

La vostra vita accentuerà la capacità di piacere, di affascinare, di saper trasformare in meglio la vita di relazione. Single, questa sarà una giornata speciale per il settore sentimentale e per tutte quelle attività che richiedono estro e determinazione. Piacevoli novità potrebbero arrivare, che faranno bene al vostro umore e alla qualità della vostra vita amorosa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Utilizzate il vostro fascino sempre notevole, per stregare chi occupa un posto d'onore nel vostro cuore. Nel lavoro, sarete baciati dalla fortuna, contate pure sulla miglior riuscita che possiate desiderare per la vostra attività professionale. Non mancheranno preziose gratificazioni d'ordine economico.

Toro: ★★★★. L'oroscopo di domani al Toro indica una buona giornata, anche se in certi momenti potrebbe essere paragonata quasi ad una "sottotono".

Comunque, il periodo si preannuncia abbastanza semplice da governare anche se il lavoro o lo studio potrebbero sembrare impegnativi ed a tratti anche abbastanza stressanti. Risultati appaganti in campo sentimentale: vestirete i panni del partner perfetto ed vi presterete ad ascoltare chi avete accanto come non avete mai fatto. Certo, qualche momento di malumore andrà messo in conto, ma fanno parte della fisiologia di una normale relazione tra due persone. Comunque, sarete bravissimi nel trovare la soluzione a ogni problema. Single, di fronte a una scelta non sapete se rimanere fermi oppure cogliere l'occasione. Se siete tentati di uscire di carreggiata per iniziare qualcosa di nuovo, sappiate che solo archiviando il passato sarete al sicuro.

Nuove occasioni non mancheranno di certo: basterà saperle cogliere al momento giusto: ne avrete sicuramente la facoltà. Nel lavoro, le vostre idee, i vostri consigli saranno molto preziosi. Così i colleghi di lavoro ne faranno tesoro, con tanta gratitudine.

Gemelli: ★★★★★. La giornata sarà sotto la buona protezione astrale. Infatti il periodo non prevede intoppi o fermate non volute: tutto (o quasi) scorrerà in tranquillità e scioltezza. L'ottima posizione della Luna, in questo caso presente proprio nel vostro settore, risulta essere al culmine della positività, donando efficace sostegno in campo sentimentale. In amore "la musa dei poeti" si prenderà cura di voi in questi giorni e farà emergere la vostra fantasia.

Con un po' di azzardo riuscirete a fare ciò che avreste sempre voluto fare insieme al partner, ma che avete sempre rimandato per paura di non avere grandi capacità o per non avere tempo a disposizione. Single, date corpo ai sogni, tirate fuori i progetti più ambiziosi, perché questo sarà il momento migliore per realizzarli. Sarete favoriti dalle stelle, oltre a essere corazzati quanto basta per superare qualsiasi ostacolo o difficoltà, anche se quasi sicuramente non ce ne saranno. Le vostre energie saranno alte e la mente più lucida che mai, e potrete raggiugere tutti i vostri obiettivi. Nel lavoro, successi e soddisfazioni vi pioveranno dall'alto. Riuscirete a vivere con spirito positivo anche le situazioni più banali ed emergerete in tutto ciò che farete.

Oroscopo e stelle di lunedì 30 agosto

Cancro: ★★★★. La giornata del 30 agosto sarà da considerare buona, anche se con possibili piccoli diversivi potenzialmente dannosi per il vostro umore. In alcuni casi però sarete di buon umore e avrete le energie giuste per portare a termine alcuni tra gli impegni che vi si presenteranno a breve. Per i sentimenti, grazie all'influsso di Marte, vi sentirete pieni di energie. La vostra vitalità sarà contagiosa e vi farà vivere una giornata serena e spensierata, perfetta sotto tutti i punti di vista, fossero sempre così le giornate. Coinvolgerete la persona amata in situazioni diverse dall'ordinario, cosa che rafforzerà la vostra complicità e il vostro amore reciproco.

Single, parte della giornata influenzerà il vostro status e sarete promotori di amore o di attività benefiche. Un sorriso sincero rimarrà stampato sul vostro volto e già solo quello vi garantirà dei rapporti amorevoli con la famiglia e con gli amici. Nel lavoro vi aspettano un gran numero di impegni, più di quanto vi sareste aspettato. Per fortuna quest'ultimi non saranno particolarmente pesanti.

Leone: ★★★. Il primo giorno della settimana sarà abbastanza pesante da sopportare, anche perché avrete astri poco affabili e decisamente scontrosi nei riguardi del vostro segno. In questo periodo state certamente osservando una fase di trasformazione generale. Potrebbero arrivare buone opportunità, ma anche notizie poco rassicuranti.

In amore, se qualcosa non andrà per il verso giusto, non prendetevela, cercate anzi di non esasperare gli animi. Lasciare al partner l'iniziativa amorosa potrà essere un'ottima strategia: perché niente lo gratificherà di più. La posizione della Luna vi renderà abbastanza inquieti e la giornata in questione sarà tutta un susseguirsi di cambiamenti di umore. Per fortuna ogni situazione risulterà fattibile ed entro i limiti del buon senso. Non perderete la vostra razionalità: gli altri sapranno accettare questo vostro stato ma dovrete essere soprattutto voi a gestire il vostro umore altalenante. Single, il braccio di ferro tra Luna e Sole si ripercuoterà sull'umore e sui programmi della giornata, il che potrebbe favorire alcune variazioni.

Inoltre, non potrete più rimandare chiarimenti in famiglia, ma nulla che non possa essere sistemato al più presto, grazie alla voglia di discuterne serenamente. Nel lavoro, tirate il freno a mano, non forzate situazioni che hanno ancora bisogno di maturare. Pazientate ancora un po', presto verrà il tempo di agire e raccogliere i frutti tanto attesi.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 30 agosto, indica che sarà una giornata sicuramente all'insegna della vitalità e della buona voglia di fare. Appoggiati alla grande da astri vincenti e convincenti, non avrete altro che occhi per partner, amici e settore famiglia, ovviamente sostenuti da un buon dialogo e da tanta voglia di venirsi incontro.

In campo sentimentale vi sentirete in grado di risolvere qualsiasi problema e sarete pronti a sfidare chiunque in nome dei vostri ideali. Non importa se in amore ci sono stati degli imprevisti perché per voi qualsiasi occasione sarà un'opportunità di dimostrare il vostro sentimento al partner. Verso sera potrebbero arrivare notizie (positive) di un certo peso. Single, la giornata in questione sarà all'insegna della razionalità, sentirete la grande esigenza di mettere un punto sulle situazioni che vorreste migliorare e vi rimboccherete le maniche per cominciare a fare la differenza. Così la vostra attitudine lascerà di stucco le persone che vi conoscono meglio. Nel lavoro, riceverete la gratificazione per la quale avete lottato tanto.

Finalmente i vostri sacrifici troveranno una collocazione degna alle vostre aspettative.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di lunedì 30 agosto.