Le previsioni zodiacali di martedì 17 agosto 2021 sono pronte a mettere in chiaro come andrà la seconda giornata della corrente settimana. Ansiosi di sapere come saranno le stelle per i segni relativi alla seconda metà dello zodiaco? L'Astrologia del momento volge curiosità e interesse tutto in direzione di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Bene, iniziamo pure a sottolineare il segno migliore in assoluto, Bilancia. Ai fortunati amici nativi nel predetto simbolo astrale di Aria la giornata regala una splendida sorpresa: Venere già presente nel segno avrà i favori di Plutone e Saturno, entrambi in positivo trigono astrale alla stessa.

Periodo altamente favorevole anche per il Sagittario e l'Acquario, segni giudicati in giornata da cinque stelle.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 17 agosto su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di martedì 17 agosto

Bilancia: 'top del giorno'. Questa parte della settimana per la maggior parte di voi nativi partirà e si concluderà di certo alla grande! La presenza di Venere nel settore sicuramente darà l'opportunità a molti di rimettere in sesto problematiche, anche abbastanza ostiche da sistemare, in primis riguardanti il settore sentimentale. In amore, sarà questa una giornata decisamente positiva: avrete molta iniziativa e uno spirito benefico, il che gioverà al vostro umore distendendo nel frattempo anche i buoni rapporti con la persona del cuore.

Single, oltre ai veri guizzi di passione con la persona che sapete, di sicuro con la stessa saprete instaurare una nuova e forte intesa affettiva. Diciamo pure che se il buongiorno si vede dal mattino, allora... Nel comparto lavoro vi sembrerà di aver dormito un lungo sonno e di svegliarvi all'improvviso con un sacco di idee da realizzare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In effetti, ricevete una benefica iniezione di fiducia e di entusiasmo. Saprete sfruttare ogni occasione per siglare accordi e contratti vantaggiosi.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di martedì indicano una giornata potenzialmente sottotono non solo nelle solite incombenze legate al periodo, ma anche negli eventi straordinari, sia previsti che imprevisti.

In generale dunque inutile far finta di nulla, perché questa non sarà proprio la vostra giornata. Per i sentimenti, ci sarà da aprire gli occhi su qualcosa a cui, finora, avete preferito soprassedere. Non dovete fare come gli struzzi, cioè nascondere la testa sotto la sabbia continuando a far finta di niente, se non altro perché è arrivata l'ora di prendere una decisione mirata: ma voi da quale parte state? Single, in questa giornata fareste meglio a sospendere le vostre relazioni sociali, in modo costante e senza criticare. Il fatto è che qualcuno potrebbe essere disturbato dal vostro atteggiamento e riferire alle persone sbagliate tutto ciò che direte o farete. Nel lavoro, anche se non tutto andrà come vorreste, non perdete la calma.

Anziché incaponirsi su posizioni irremovibili, cercate un salutare compromesso. Grazie a una persona amica potrete risparmiare tempo nel disbrigo di alcune pratiche burocratiche.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 17 agosto al segno del Sagittario indica che il periodo partirà sotto il poco raccomandabile 'sottotono'. Pertanto iniziate già da adesso con lo stare disimpegnati. Secondo quanto estrapolato dalle effemeridi, avrete delle incomprensioni con alcune persone del circondario: non nascondetevi e non reagite ma cercate invece di trovare un modo per recuperare. In amore, il buon umore renderà positivo tutto il periodo. Tanta sarà la voglia di passare del tempo insieme al partner. Non vedrete l'ora di riabbracciarlo e stare in sua compagnia.

Per chi ha situazioni difficili in corso, il consiglio è quello di privilegiare in serenità e sincerità sia la pazienza che il buon dialogo. Per i single, sarà un momento favorevole alla realizzazione di un desiderio, a patto che coordiniate ogni minimo dettaglio. La visione chiara della situazione metterà in moto energie che vi aiuteranno a concretizzare gli obiettivi in agenda: pronti a raggiungerli senza troppi problemi? Per il lavoro, nel caso aveste bisogno di essere comunicativi, questo sarà proprio il vostro momento. Raggiungerete finalmente i risultati che da tanto stavate aspettando.

Oroscopo e stelle del giorno 17 agosto

Capricorno: ★★★★. Si prevede una giornata conformata alla discreta positività.

Sul lato generale avrete qualcosa di nuovo su cui contare: forse è giunto il momento di ascoltare il vostro intuito. Pertanto non dovete farvi influenzare da nessuno. Qualunque fosse la scelta, fatela ma senza fretta, perché da adesso in poi avrete tutto il tempo per riflettere. In merito agli affetti, anche se steste vivendo la più armoniosa storia sentimentale sentirete forte il bisogno di coccole. Grande sarà la voglia di essere amorevolmente accarezzati dal partner. Quindi non sottovalutate la forza travolgente dei sentimenti, soprattutto questo lunedì indicato come la giornata perfetta per dare nuovo vigore al rapporto. Single, il cuore ha delle ragioni tutte sue che a volte non è facile comprendere, ma proprio per questo non sono affatto da trascurare.

Se potete, contattate pure qualche amico/a, magari che non vedevate da tempo e insieme divertitevi chiacchierando in chat, o meglio, in video-chat: gli astri invogliano al relax. Nel lavoro, non mancheranno gli impegni, ma di questo non potrete che essere felici. Essendo voi un valido elemento, nessuno sognerebbe mai di lasciarvi scappare.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di domani preannunciano un martedì certamente positivo: probabili l'arrivo di buone notizie, alcune molto belle che da tempo (forse) stavate aspettando. Gran parte del periodo, intanto, potrà essere guardato con un occhio di benevolenza da parte vostra. Rispetto ai giorni scorsi migliora l'atmosfera tra di voi e le persone che più stimate.

In campo sentimentale, sicuramente piacevole il periodo in famiglia, soprattutto con gli amici o con il parentado stretto. Approfittatene per passare il tempo in modo tranquillo e sereno, soprattutto con la vostra metà o con chi vi vuole bene. In questi giorni ognuno cerca di ristabilire una vita normale e molto presto anche voi potrete finalmente riappropriarvi della vostra naturale indole. Single, la Luna amica proteggerà la vostra vita e le relazioni con gli amici, amplierà i consensi da parte di persone che stimate e che a loro volta vi stimano: ottimo così! Nel lavoro invece, potrete contare sulla piena complicità del cielo, il che vi aiuterà a trovare nuove strade. Magnifiche collaborazioni valorizzeranno il vostro prestigio potenziando la carriera.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 17 agosto indica che sarà una giornata priva di grandi eventi ma tendenzialmente positiva. Avrete la possibilità di sistemare alcune faccende e fare il punto della situazione. In amore il desiderio di evadere dalla solita routine potrebbe frastornare, confondere le idee: evitate ogni azzardo se non sapete con esattezza dove vi porterà. In generale, la sicurezza è uno dei tratti che può aumentare il fascino personale e migliorare l'immagine sociale. La Luna consiglia di osare qualcosa di più. Per coloro ancora single continuare a menare "il can per l’aia", senza prendere una decisione chiara e definitiva, potrebbe essere deleterio per un eventuale rapporto sentimentale.

Un atteggiamento mentale positivo invece, già di per sé è fonte di salute e di benessere. Nel lavoro, i successi saranno assicurati in tutti i settori. In arrivo anche delle risposte che erano rimaste in sospeso.

Classifica oroscopo del 17 agosto, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 17 agosto è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Ansiosi di mettere nero su bianco i segni fortunati e quelli con preventivate difficoltà? Bene, passiamo subito a scoprire la tabella quotidiana ricordando che il primo posto spetta meritatamente al segno della Bilancia, segno favorito dalla presenza del Pianeta Venere, entrato nel segno questo lunedì d'avvio settimanale.

Le stelline di martedì 17 agosto: