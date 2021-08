L'Oroscopo settimanale dal 16 al 22 agosto 2021 è pronto a stilare la classifica dei giorni migliori e ad evidenziare le giornate negative del periodo. In campo, quest'oggi, le previsioni segno per segno relative agli appartenenti alla seconda metà dello zodiaco, ossia dalla Bilancia fino a Pesci. In primissimo piano, dunque, forte della splendida posizione al 'top della settimana', gli amici dell'Acquario (voto 10). A gongolare di certo saranno anche coloro appartenenti al Capricorno (voto 9), seguiti dal Sagittario (voto 8) e dalla Bilancia (voto 7), chi più e chi meno, tutti valutati in periodo positivo.

Invece, gli astri vedono una settimana abbastanza generica per tutti quelli appartenenti al segno dello Scorpione (voto 6), valutati sulla media sufficienza.

Andiamo ai dettagli analizzando in modo mirato le previsioni dell'oroscopo da lunedì a domenica.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 7. L’interesse principale che le buone energie offerte dall'arrivo di Venere nel segno sono rivolte al benessere fisico, alle comodità, alla casa e alle finanze. La Luna è ottima martedì e mercoledì, vi darà le emozioni che nei rapporti intimi rappresentano la massima soddisfazione sentimentale. Meno bene nei giorni di venerdì e sabato: con l’influsso contrario potreste essere impazienti e ansiosi.

Il lavoro è svolto con serietà e sarà lo sfogo di queste insoddisfazioni sentimentali. La cassa non è mai in rosso, avete sempre un fondo di riserva straordinario da cui attingere. Scopriamo la classifica giornaliera da lunedì a domenica:

Top del giorno martedì 17 agosto;

martedì 17 agosto; ★★★★★ lunedì 16 (Venere in Bilancia), mercoledì 18;

★★★★ giovedì 19, domenica 22;

★★★ venerdì 20 agosto;

★★ sabato 21 agosto 2021.

♏ Scorpione: voto 6.

A parte il caldo estivo, la posizione del Sole vi prospetta un periodo in cui è preferibile stare in luoghi chiusi e lontani dalla confusione e dalla folla. La Luna per quasi tutta la settimana si manterrà quasi neutra, con esclusione di venerdì e domenica in cui allenterà il pudore e la riservatezza per concedervi notti di amore romantiche o passionali.

L’attività lavorativa è buona, vi verrà in aiuto l’intuizione per risolvere alcuni intralci con colleghi o con la clientela. Le finanze sono in attesa di entrate che ritardano rispetto alle aspettative. Per la salute, si raccomanda pasti leggeri e facilmente assimilabili. Il responso astrale condensato nella tabelle sottostante:

★★★★★ venerdì 20, domenica 22;

★★★★ lunedì 16, giovedì 19, sabato 21;

★★★ martedì 17 agosto;

★★ mercoledì 18 agosto 2021.

♐ Sagittario: voto 8. Lunedì con la Luna in ottima posizione (ingresso nel segno) anche le emozioni amorose subiranno quotazioni in rialzo. A parte l’intervallo dal 20 al 22 agosto, per il resto l’influsso lunare sarà davvero efficace, per lo più rivolto alle unioni solide alla pratiche legali in corso, al ripensamento prima di decidere.

La ripresa, dopo il letargo relativo alla settimana precedente, partire già da inizio settimana e sarà vivace, brillante e rivolto alla soluzione fortunosa dei problemi del cuore: amori che ritornano, riappacificazioni, che sarete capaci di realizzare utilizzando la testa e il ragionamento. Vediamo la classifica:

Top del giorno lunedì 16 agosto (Luna in Sagittario);

lunedì 16 agosto (Luna in Sagittario); ★★★★★ martedì 17, mercoledì 18, giovedì 19;

★★★★ venerdì 20 agosto;

★★★ sabato 21 agosto;

★★ domenica 22 agosto.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 9. Si rasserena il cielo, la buona parte dei pianeti in transito lascia un alone semplice e se non coloratissimo almeno neutro. La Luna di mercoledì in ottimo aspetto Ingresso nel settore) non tocca in profondità le vostre emozioni ma da l'opportunità di migliorare di molto le relazioni "difficili": restate con i piedi per terra senza languori ma sereni e un tantino distaccati.

Il mondo lavorativo è molto buono, la presenza lunare vi rende affascinanti e magnetici, lo sguardo e l’intelligenza nonché la facilità di parola saranno le armi su cui potete contare. La cassa tentenna, le spese saranno abbondanti ma le affronterete con disinvoltura. A voi la scaletta:

Top del giorno mercoledì 18 agosto (Luna in Capricorno);

mercoledì 18 agosto (Luna in Capricorno); ★★★★★ giovedì 19, venerdì 20, sabato 21;

★★★★ martedì 17, domenica 22;

★★★ lunedì 16 agosto 2021.

♒ Acquario: voto 10. Buona la Luna da venerdì, in entrata nel segno, e poi ancora sabato e domenica: avvicina gli amici, rinfresca le idee poi nel corso di questi tre giorni porterà qualche interesse per la solidarietà e nel week end la voglia di una riunione fra amici.

Il pensiero è verso il mistero, le finanze, il sesso e l’approfondimento dell’arte amatoria. La riflessione potrà condurvi a rimettere in discussione i rapporti fragili che stentano a consolidarsi. Un po' agitato invece il settore lavorativo: in alcune giornate tipo mercoledì o giovedì, può crescere la vostra voglia di cambiare sia attività che azienda; sarà bene per voi riflettere prima di decidere. Vediamo la scaletta quotidiana:

Top del giorno venerdì 20 agosto (Luna in Acquario);

venerdì 20 agosto (Luna in Acquario); ★★★★★ martedì 17, sabato 21, domenica 22;

★★★★ lunedì 16, mercoledì 18, giovedì 19.

♓ Pesci: voto 7. Se in questo momento non riuscite a utilizzare le vostre risorse al meglio, allora staccate per un attimo la spina e riflettete senza fretta.

Forse avete soltanto bisogno di un po’ di riposo e relax. E la settimana che sta per entrare fa proprio al caso vostro. l pensiero sarà rivolto al mistero, al sesso e al denaro con una punta di polemica verso chi crede ciecamente ai fenomeni paranormali, agli ufo ecc. In amore Venere è un po' distaccata da voi ma non distante, preferisce effondere le sue grazie alla cura della vostra estetica, all’abbigliamento, al lavoro in cui apparirete affascinanti e simpatici. Il report settimanale giorno per giorno:

Top del giorno domenica 22 agosto (Luna in Pesci);

domenica 22 agosto (Luna in Pesci); ★★★★★ lunedì 16 e sabato 21;

★★★★ martedì 17 e venerdì 20;

★★★ mercoledì 18 agosto;

★★ giovedì 19 agosto 2021 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

l segno al "top" la prossima settimana sarà l'Acquario, segno super favorito da una splendida Luna nel segno.

In difficoltà invece, ovviamente in determinate giornate, quasi sicuramente coloro appartenenti ai Gemelli, nel contesto indicati sotto stress a causa di astri poco performanti nei confronti del segno. Ansiosi di sapere quale posizione è stata assegnata dall'Astrologia al vostro segno? A dare risposta, come sempre, la classifica della settimana da lunedì 16 a domenica 22 agosto, valida per l'intero comparto zodiacale.

La scaletta settimanale completa, dall'Ariete fino a Pesci:

1° posto - Acquario , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Vergine e Capricorno, voto 9;

3° posto - Sagittario, voto 8;

4° posto - Leone, Bilancia e Pesci, voto 7;

5° posto - Ariete, Toro, Cancro e Scorpione, voto 6;

6° posto - Gemelli, voto 5.

Il resoconto interessante l'oroscopo settimanale dal 16 al 22 agosto 2021, dunque incentrato sulla terza settimana di agosto giunge a fine.

Vi esortiamo a non mancare il prossimo incontro con le stelle della settimana che interesserà il frangente temporale dal 23 al 29 del corrente mese.