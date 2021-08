L'Oroscopo della settimana dal 16 al 22 agosto 2021 è pronto a dare voce al pensiero degli astri in merito all'andamento dei prossimi sette giorni.

A essere analizzato in questa sede è il periodo interessante la terza settimana dell'attuale mese, relativo alla prima sestina zodiacale. Con consapevole sicurezza le effemeridi del periodo assegnano la posizione migliore in classifica provvisoria alla Vergine (voto 9), seguito a breve distanza dal Leone (voto 7). Periodo mediocre invece, senz'altro da considerare sulla linea della sufficienza per Ariete (voto 6), Toro (voto 6) e Cancro (voto 6).

Di diverso parere le previsioni astrologiche da lunedì a domenica per i nativi dei Gemelli, che saranno sottoposti a notevoli dissonanze astrali.

Luna nei segni: transiti della settimana

Prima di partire a mettere in chiaro le previsioni dell'oroscopo della settimana da lunedì 16 a domenica 22 agosto, scopriamo insieme dove andrà a dimorare l'Astro d'Argento in questi prossimi sette giorni. In totale saranno quattro le tappe in programma, distribuite in altrettanti segni. A dare inizio al periodo, la Luna in Sagittario, presente nel segno di Fuoco lunedì 16 agosto alle ore 5:11.

Poi, mercoledì 18 agosto alle ore 7:58, sarà la volta della Luna in Capricorno. Successivamente ci sarà una terza fermata, venerdì 20 agosto alle ore 10:49, con l'ingresso della Luna in Acquario.

La settimana si concluderà con l'arrivo della Luna Pesci prevista domenica 22 agosto. Per dovere di cronaca, da segnalare altri due transiti astrali di notevole interesse: l'arrivo di Venere in Bilancia e del Sole in Vergine.

Astrologia e stelle della settimana per Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete: voto 6. In amore la posizione di Venere che proprio ad inizio periodo entra in Bilancia, avrà il privilegio di proteggervi dalla gelosia, dalle prove che avete attraversato nel passato, sarà di valido sostegno per chi soffre di insicurezza e di chi richiede in questo periodo maggior coccole e tenerezze; considerate inoltre che Marte in ottimo aspetto risveglia l’erotismo, la frenesia e l’ardore invaderanno i nati nei giorni di martedì e mercoledì.

Molto buono il pensiero, Mercurio vi dà scaltrezza, euforia e tanta facilità nelle contrattazioni e negli scambi commerciali ma anche prontezza nel cogliere il nocciolo delle discussioni e decidere immediatamente. A voi il responso completo:

★★★★★ martedì 17 e giovedì 19;

★★★★ mercoledì 18, venerdì 20 e sabato 21;

★★★ domenica 22 agosto;

★★ lunedì 16 agosto.

♉ Toro: voto 6.

Molto buono il lavoro, godete della fortunosa presenza di Urano che consente anche a chi è in cerca di una nuova attività di superare brillantemente test o colloqui. La cassa poi, è decisamente in ripresa: giorni buoni quelli di inizio e fine settimana. La salute è ottima e l’amore è basato sui sogni, sull’immaginazione di una vita sentimentale che il passato non ha colorato come avreste voluto o che voi avete anche sporcato con atteggiamenti non sempre adeguati alle richieste del partner. Venere che parzialmente ancora vi protegge, vi darà la possibilità di rimettervi in discussione e resettare la vita di coppia. Il prospetto condensato a seguire:

★★★★★ venerdì 20 e domenica 22;

★★★★ lunedì 16, giovedì 19 e sabato 21;

★★★ martedì 17 agosto;

★★ mercoledì 18 agosto.

♊ Gemelli: voto 5.

La settimana, crocevia di situazioni instabili per il segno, giovedì, venerdì e sabato porterà alcune ore di disagio emotivo in cui sarete più indecisi del solito. Il primo giorno di weekend probabilmente occuperà i vostri pensieri con l’esame di alcuni conti finanziari che non tornano, delle spese per la casa e altre cose da tempo in lista d'attesa. In amore la permanenza di Venere nell’opposto segno della Bilancia può turbare in rapporti dei nati della seconda e terza decade; è un periodo in cui si congiungono Plutone e l'astro dell'amore (la Luna); talvolta questa combinazione stravolge i rapporti, li mette in discussione con effetto dirompente o fa scattare il desiderio improvviso di consolidare l’unione stessa con la decisione di convivere, sposarsi, stare insieme.

Le stelle del periodo:

★★★★★ martedì 17 agosto;

★★★★ lunedì 16, mercoledì 18 e domenica 22;

★★★ giovedì 19 e sabato 21;

★★ venerdì 20 agosto.

Oroscopo e stelline settimanali per Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro: voto 6. L'oroscopo della settimana indica che il l campo più fiorito è quello dell’amore. Venere nel segno della Bilancia è una incantevole predisposizione a rinfrescare ogni tipo di legame, anche se da lungo tempo. Magari sarete portati a ravvivarlo con un erotismo spinto, instancabile, oppure predisponendovi a nuovi incontri se siete single. Mostrarvi nella vostra allargata simpatia per essere facile preda dei sentimenti nobili che toccano gli affari di cuore. La presenza di Marte e Saturno in ottima armonia per il lavoro, vi faranno instancabili e appassionati.

Nel contempo offrirete alle persone che lavorano con voi la sicurezza e la fiducia necessari per mantenere ottimi i rapporti. Andiamo pure al resoconto conclusivo:

★★★★★ lunedì 16 e mercoledì 18;

★★★★ martedì 17, giovedì 19 e venerdì 20;

★★★ domenica 22 agosto;

★★ sabato 21 agosto.

♌ Leone: voto 7. Settimana abbastanza strana, sottoposta ad impegnativi alti e bassi che vi terranno costantemente sulle spine. Diciamo che nel complesso questo periodo, decisamente buono a metà e fine a fine settimana, alla partenza del periodo potrebbe scadere di tono, rendendo molte cose più difficili del solito. Infatti sarà richiesta massima attenzione sia lunedì che martedì, entrambe indicate sotto la media. Meno male che ad alleviare eventuali dolori saranno tre splendide giornate: giovedì, venerdì e sabato.

Tutte le altre saranno da scoprire nella scaletta seguente. A voi le stelline giornaliere da lunedì a sabato:

Top del giorno giovedì 19 agosto;

giovedì 19 agosto; ★★★★★ venerdì 20 e sabato 21;

★★★★ mercoledì 18 e domenica 22;

★★★ lunedì 16 agosto;

★★ martedì 17 agosto.

♍ Vergine: voto 9. L'oroscopo della settimana 16-22 agosto mette in previsione una settimana positiva, sottolineata dall'ingresso del Sole nel segno proprio l'ultimo giorno: domenica 23 agosto il Sole aprirà un nuovo capitolo nella vostra vita quotidiana facilitando, alleggerendo, semplificando. L’eros farà capolino con veemenza, sentirete il bollore nel sangue ed il vostro partner ne godrà i benefici. L’attività lavorativa è in ripresa generale. Insomma, un periodo formato da giornate quasi tutte belle e performanti.

Unica nota un po' stonata, giovedì 22 agosto, valutato come periodo sottotono, per il resto nulla da dire. A vostra disposizione, come da copione, le stelline rilasciate per i prossimi sette giorni:

Top del giorno sabato 21 agosto;

sabato 21 agosto; ★★★★★ lunedì 16, mercoledì 18 e domenica 22 (Sole in Vergine);

★★★★ martedì 17 e venerdì 20;

★★★ giovedì 19 agosto.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci e scoprire la classifica stelline finale.