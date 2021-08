L'Oroscopo di domani 3 agosto torna al centro dell'attenzione, pronto a rivelare la tendenza del prossimo martedì ai segni interessanti Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Saranno buone notizie o rimarremo delusi dalle nostre amate stelle? Lo scopo, lo sappiamo già, è quello di fornire indicazioni quanto più veritiere possibili in merito all'andamento di due settori molto cari a voi lettori: l'amore e il lavoro. Sarà un martedì molto efficace soprattutto per i segni valutati a cinque stelle del Toro e dei Gemelli, previsti entrambi al "top".

Intanto, secondo quanto espresso nelle previsioni zodiacali di martedì 3 agosto poco o nulla di concreto si dovranno aspettare i nati in Leone, registrati con tre stelle.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Toro, Gemelli

2° posto - ★★★★: Ariete, Cancro, Vergine;

3° posto - ★★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 3 agosto, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 3 agosto al segno dell'Ariete indica che sarà una giornata in prevalenza da gestire in termini di ordinarietà e pura concentrazione. In amore, la Luna vi porterà indietro nel tempo e vi farà rivivere mentalmente dei piacevoli momenti. Potreste così condividerli con il partner, che sarebbe felice di scoprire nuovi lati del vostro carattere e episodi della vostra vita passata.

In generale sarà una giornata in prevalenza da gestire in termini di ordinarietà e pura concentrazione. Single, questa è la vostra giornata: vi svegliate sereni, con tanta energia e vitalità grazie agli influssi planetari estremamente di parte. Se possibile tenetevi lontani dallo stress quotidiano e ritagliatevi delle ore di completo relax solo per voi, ve lo meritate.

Nel lavoro, sfodererete delle belle qualità, riuscirete a portare a termine con successo un progetto molto impegnativo.

Toro: ★★★★★. In campo sentimentale già si respira aria di belle novità. Le stelle renderanno la giornata allegra e spensierata. Marte non sarà più dissonante nei vostri confronti e potrete recuperare energia.

Nella vita di coppia l'intesa sembra essere particolarmente intensa e gratificante, potrete così raggiungere un livello di intimità e confidenza molto elevato. Single, mettetevi in gioco, il cielo vi aprirà le porte del cuore, così gli affetti in questo momento vi chiederanno un certo impegno. Non tiratevi indietro, affrontate le sfide: avete tutte le carte in regola per nuove vittorie, il vostro acume psicologico vi metterà in grado di capire le intenzioni altrui; ottimo per le relazioni sentimentali e speciale per mettere a segno nuove amicizie. Nel lavoro, saranno in aumento il prestigio e le quotazioni nell'ambiente di lavoro; una vostra iniziativa strategica vi consentirà di sbaragliare nemici e concorrenza sleale facendo appello alla vostra indiscussa abilità imprenditoriale.

Gemelli: ★★★★★. Giornata favolosa, con un cielo astrale quasi perfetto ad iniziare dalla Luna nel segno, passando per Sole e Mercurio. Dunque molto astri positivi, pronti a regalare ottime novità e buone notizie a tanti di voi del segno. Queste splendide e meritatissime cinque stelline sono pronte a garantire che tutto sia meraviglioso. In amore, se voi sorridete il mondo sorriderà a voi: vi aspetta finalmente una giornata solare, straripante di soddisfazioni in tutti i settori. Messe da parte le ansie che vi turbano, vivrete con un entusiasmo contagioso. Vi sentirete come rinati: siate dunque generosi e date le giuste attenzioni a familiari e partner. Single, certamente il destino sarà dalla vostra: le cose girano a favore e vi lasciano sereni, felici e soddisfatti.

Datevi veramente da fare e sarete i protagonisti di cambiamenti importanti, di successi sentimentali. Nel lavoro, Sole e Mercurio si adatteranno a ogni situazione e andranno in cerca di ambienti nuovi; così tutte le novità vi attrarranno, perfino quelle imposte da situazioni difficili.

Oroscopo e stelle di martedì 3 agosto

Cancro: ★★★★. Giornata quasi perfetta per i sentimenti in generale. È mancata una sola stellina per arrivare più in alto, è vero, ma non preoccupatevi troppo e cercate di godere quel tanto che il momento avrà da offrire. In coppia la giornata dovrebbe trascorrere nella totale serenità, anche perché il partner si sentirà molto gratificato dal vostro rapporto. Idee e soluzioni brillanti si faranno vive in voi e senza troppa fatica, riuscirete a creare un'atmosfera magica e intrigante.

Le stelle vi aiuteranno ad essere particolarmente ricettivi agli stimoli dell'amore, con la vita di coppia che potrebbe risultare essere particolarmente gradevole. Single, non si presenteranno difficoltà o situazioni di fronte alle quali non abbiate l'idea giusta o la mossa migliore per superarle. Gli astri saranno talmente generosi da far sciogliere come neve al sole ciò che incute maggiori timori. Nel lavoro, nonostante qualche difficoltà, il vostro istinto vi aiuterà ad individuare i colleghi da coinvolgere in un progetto per voi molto importante.

Leone: ★★★. A voi del Leone diciamo che non sarà una di quelle giornate al massimo, ma con un po' di inventiva passerà positivamente. Sotto "torchio" da Saturno, opposto ad oltranza ai vostri astri di settore, Mercurio e Sole, non riuscirete a tenere il passo del partner, decisamente con una marcia in più.

In amore, sarete cani e gatti, perciò il campo amoroso sarà complicato da tenere sotto controllo: sarà difficile ignorare i continui scatti di nervi del partner. Anche se chi amate vi attira molto, perfino la vostra pazienza è arrivata al capolinea. Solo sapendo perdonare gli errori della persona che sta al vostro fianco, eviterete liti furibonde: per voi potrebbe essere una giornata davvero impegnativa. Mantenete la calma in modo da riuscire a superare ogni difficoltà, senza esaurirsi. Single, la giornata vi attende poco fiduciosi e con l'umore altalenante, cosa che potrebbe creare delle complicazioni nelle relazioni con gli altri. Evitate di tenere il muso e sforzatevi di sorridere. Per aiutarvi a distendere i pensieri provate a sfogarvi facendo dello sport.

Nel lavoro, le persone prepotenti non fanno al caso vostro: le stelle consigliano di non frenarsi se doveste esprimere qualche pensiero, senza aver paura delle conseguenze.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, martedì 3 agosto, predice che non sarà troppo impegnativa la giornata ma neanche tanto spensierata, visto il quadro astrologico positivo e complicato allo stesso momento. In campo sentimentale invece buone le prospettive: momenti felici faranno capolino nella giornata di martedì accompagnando liete notizie nell'ambito familiare e piccole vittorie con il partner. Ce l'avete fatta, sta iniziando per voi un periodo molto buono: il partner vi capisce, i figli (se vi sono) vi ascoltano e gli amici vanno alla grande.

State attenti solo a non stravolgere troppo le vostre abitudini. Forse, con l'aiuto di Cupido, vivrete la vostra storia d'amore senza neanche capire come ci siete arrivati. Single, sarà una giornata generosa di suggestioni e idee: avete voglia di cambiamenti, di novità e di gettarvi in qualche impresa straordinaria. Le stelle vi aiuteranno a capire dove conviene convogliare le vostre energie e come perfezionare un progetto sentimentale. Nel lavoro, sarà facile lasciarsi prendere dalla fantasia, dalla creatività ed esprimere ciò che vi detta la vostra mente piena di idee.

