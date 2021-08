Le previsioni zodiacali di martedì 3 agosto 2021 sono pronte a dare risalto a belle notizie, come anche alle immancabili novità, qualcuna anche meno gradita rispetto ad altre. Pronti a cavalcare di nuovo sogni e speranze? Ad essere messi sotto osservazione dall'Astrologia di martedì esclusivamente gli ultimi sei dello zodiaco. Praticamente oggetto delle analisi i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In prima linea, certamente ben posizionati grazie alle ottime cinque stelle, Sagittario, Scorpione e Pesci, trio in ottima forma.

Meno fortunato invece, l'Acquario, simbolo astrale valutato in giornata da tre stelle, dunque periodo "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 3 agosto su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di martedì 3 agosto

Bilancia: ★★★★. Martedì di routine, senza incidenti di percorso (almeno quelli di una certa rilevanza). Con una Venere parzialmente attiva, divisa a metà nel suo incedere verso il vostro segno tra l'essere positiva o negativa: potrebbe dare filo da torcere in certe questioni aperte che ben conoscete. In amore, potreste essere tentati dal risollevare una storia a cui tenete in modo particolare: le condizioni per un eventuale successo saranno subordinate alla vostra determinazione.

I single proveranno a dare nuova linfa ad un rapporto che sembra "promettere" abbastanza bene: date più fiducia alle vostre possibilità. Il comparto economico vedrà un problema risolversi parzialmente: bene anche così. Nel lavoro, il comparto economico non avrà grosso impatto rispetto alla giornata esaminata: fate qualcosa per ridurre le spese.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì annunciano l'arrivo un gran bel periodo per tutti voi del segno. Le stelle saranno in gran parte amiche, con astri benevoli stagliati in gran parte positivamente in quanto speculari al segno. In merito al comparto sentimentale, l'amore vi vedrà alle prese con imprevisti tutt'altro che negativi: lascerete dietro di voi i momenti di tensione a favore di attimi piacevoli ed intensi.

Le coppie con un rapporto in buona salute potranno giovare su una giornata colma d’affetto e sentimento. In alcuni casi, qualche single patirà la mancanza di iniziative efficaci: fermatevi un istante a riflettere, ok? Nel lavoro a dominare sarà una certa stabilità, anche se molti risentiranno al mancanza di qualcosa di più concreto su cui fare affidamento. Il settore denaro, visto il periodo, potrebbe portare belle sorprese con piccole entrate non messe in preventivo.

Sagittario: 'top del giorno'. Questo martedì di inizio settimana inizierà davvero molto bene, privilegiando le questioni d'amore nonché quelle legate alla parte economica. L'oroscopo del 3 agosto consiglia in amore di avere fiducia nelle stelle: andrà tutto secondo i piani e il partner sarà affettuoso come non mai.

Ciliegina: certe questioni che sembravano insormontabili potrebbero cambiare decisamente aspetto. In copia mettete in prima lista le cose da fare in due, sia nel breve che nel medio termine: di certo programmi da iniziare ne avrete di sicuro, allora cercate di favorire quelli più intimi decidendo entrambi. Chi è in cerca di anima gemella si dia una mossa: questo è il momento! Mettete pure in conto l'arrivo di una sorpresa: buona o cattiva non si sa, vedremo (anzi, vedrete!). La parte riguardante il lavoro indica in ripresa il comparto per chi lavora sotto contratto. Invece se in attività in proprio, in arrivo una bella opportunità: saprete coglierla?

Oroscopo e stelle del giorno 3 agosto

Capricorno: ★★★★.

Giornata dai toni poco chiari, certamente positivi per gran parte, comunque non completamente esenti da problematiche di varia natura. I vostri astri contempleranno ancora una Luna e una Venere entrambi speculari negativi al 65%, mentre a favore sarà solamente il Sole in Leone, ancora nel raggio d'azione efficace rispetto al vostro settore. In amore, possibili complicanze dovute principalmente ad un componente della famiglia o a malelingue non ben specificate: proseguite pure secondo le vostre idee, senza lasciarvi influenzare da nessuno. Ad avere una marcia in più saranno tutte quelle coppie da tempo affiatate: in arrivo tanta sensualità e passione da consumarsi in voraci notti d'amore. Single, troverete opportunità nuove e rinnovate energie: il consiglio è quello di non sciuparle inutilmente, come soliti fare, ok?

Nel lavoro, certamente potrete contare su una marcia in più se possedete una certa dose di esperienza alle spalle, altrimenti pazienza.

Acquario: ★★. Le previsioni astrali di domani indicano un martedì previsto quasi totalmente negativo, segnato dall'inconfondibile sigillo del "ko". Gli astri, parlando della coppia Sole-Mercurio in opposizione a Saturno, catalizzeranno tutta la negatività interamente verso il vostro segno. In campo sentimentale, potreste accusare una certa apatia, sintomo di routine asfissiante bisognosa di un ricambio d'aria nuova. In ambito di coppia vi sentite diversi? Allora vorrà dire che siete giunti quasi al capolinea: le "emozioni forti" non sanno più di niente e il cuore non batte più come una volta, giusto?

Tranquilli, non è che state invecchiando, questo no, il cuore non invecchia mai! Ci vorrebbe qualcosa capace di smuovere nuova passione: trovatela! Single, potreste trovare una persona in grado di regalare una serata eccitante. Nel lavoro, se lavorate sotto dipendenza allora "saran dolori!": parlando certamente di chi attualmente non attraversa un buon periodo. Per gli altri normale amministrazione.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 3 luglio identifica un periodo abbastanza positivo, non mancante però delle solite situazioni un po' stressanti a cui oramai avete fatto il callo. In amore cercate di rimettere in auge il rapporto: come? Avete mai provato a suscitare nel partner una qualche curiosità?

Intanto, non pensate ad un periodo tutto rose e fiori ma nemmeno tutto di solo spine, insomma sarà un periodo di riflessione, certamente da dover essere impostato sulla calma e sul rispetto reciproco. Single, a noi gli occhi: per risultare felici e vincenti servirà una maggiore elasticità nel modo di dialogare, evitando la staticità o la ripetitività. Durante i primissimi approcci cercate di essere al massimo sinceri, senza barare: fate tesoro del consiglio appena elargito e siate positivi. Nel lavoro intanto, grazie ad alcuni astri previsti dalla vostra parte, la giornata partirà con il piede giusto: in primo piano nuove idee o progetti interessanti.

Classifica oroscopo del 3 agosto, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 3 agosto è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. In arrivo il secondo giorno dell'attuale settimana, sotto le "amorevoli" cure della Luna in Gemelli, del Sole in Leone e di Venere in Vergine. Ansiosi di sapere quali saranno i segni al "top" e quelli invece considerati in periodo "flop"? Sicuri della risposta affermativa, andiamo subito ad analizzare il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di martedì 3 agosto: