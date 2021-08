Le previsioni zodiacali di mercoledì 4 agosto 2021 provano a mettere "le mani avanti" cercando di anticipare qualcosa di concreto in merito al prossimo giorno in calendario. A dare spunti di riflessione, l'Astrologia, la sola in grado di poter stilare un resoconto affidabile sul quale intavolare le odierne previsioni. In evidenza in questa parte centrale della settimana, l'arrivo della Luna in Cancro, meravigliosa star tra le effemeridi giornaliere. A giovare in massima parte del positivo appoggio dell'Astro d'Argento, tre segni, ovviamente scelti tra i primi sei dello zodiaco: Cancro, Ariete e Vergine.

E gli altri cosa dovranno aspettarsi?

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 4 agosto su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Cancro (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Ariete, Vergine;

3° posto - ★★★★: Gemelli, Leone;

4° posto - ★★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 4 agosto, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 4 agosto al segno dell'Ariete indica una giornata da spendere all'insegna della massima fiducia in se stessi e negli altri. In questo periodo potete fare e disfare quasi tutto a vostro piacimento, ovviamente senza troppo esagerare, intendiamoci! In amore, giorno più che favorevole per chi è già in coppia: aspettatevi emozioni intense.

In questa parte della settimana idee e progetti vivranno un periodo all'insegna della ripresa, così come dei momenti di puro divertimento renderanno speciale la vostra serata. In coppia eventuali discordanze o differenti vedute andranno sempre discussi con intelligenza e sana volontà di risoluzione. Single, i lati migliore del vostro carattere verranno risvegliati proprio in questa giornata: vi sentirete in pace con voi stessi e avrete tanta voglia di far del bene agli altri.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Cogliete questo impeto di altruismo e aiutate qualcuno, magari un amico o parente, che sapete in difficoltà, offrendo un po' di compagnia e di chiacchiere. Nel lavoro, sarà la giornata giusta per tentare la fortuna ed osare più del dovuto: le stelle vi assisteranno.

Toro: ★★★. Partirà un po' a rilento questa giornata di metà settimana, con un mercoledì quasi sicuramente flaccido e poco performante.

In campo sentimentale, anche se siete stabilmente in coppia, sentirete il bisogno di qualcosa di nuovo e di diverso: per qualcuno la voglia di evasione si farà acuta. Anche se non desiderate le stesse cose, amate il vostro partner, rispettate i suoi tempi. Non sarà una giornata buona e si vedrà dall'umore o dall'atteggiamento un po' aggressivo, insolito per il vostro segno: di regola cortese e diplomatico. Rilassatevi! Single, sarebbe meglio accantonare ambizioni e progetti e dedicarsi al dolce far niente. Il perché è riconducibile al comportamento scorretto di alcune persone e questo vi porterà a drammatizzare. Dominate gli impulsi e agite solo dopo una lunga riflessione. Nel lavoro, di novità in grado di movimentare questo mercoledì non ne mancheranno di certo, ma in questo periodo tutto sommato ne fareste volentieri a meno.

Gemelli: ★★★★. Questo nuovo mercoledì si preannuncia per tantissimi di voi abbastanza buono per dare un senso positivo alla giornata. Diciamo anche che, al momento, potrebbe andare "a fagiolo" a chi stesse programmando qualcosa di materiale, tipo un trasloco in un nuovo appartamento. Non male il fronte amoroso: farete tutto quanto è in vostro potere per rendere più stabile e importante la relazione amorosa in corso. Prendetevi cura di voi e siate saggi nell'amministrare la vostra vita a due, perché a diventare sempre più importanti saranno i sentimenti che provate per la persona amata. In questi giorni vi potrebbe venir voglia di fare progetti a lungo termine, con la consapevolezza che saranno per sempre.

Single, giornata priva di grandi eventi ma tendenzialmente positiva. Avrete la possibilità di assecondare l'impellente bisogno di riposo. Il buonumore rilasserà e semplificherà la vita: stabilite di essere allegri, a prescindere da ciò che accadrà! Avrete altresì tantissima voglia di avventura: questo potrebbe proprio essere il mercoledì ideale per organizzare un viaggio, magari insieme ad alcuni dei vostri più cari amici. Nel lavoro, vi renderete finalmente conto che sul posto di lavoro molte persone vi stimano ed apprezzano quel che fate.

Oroscopo e stelle di mercoledì 4 agosto

Cancro: 'top del giorno'. Sarà una giornata all'insegna della Luna in Cancro, certamente all'altezza delle migliori aspettative.

Come anticipato nel precedente oroscopo settimanale, per voi questo mercoledì evolverà alla grande. Per i sentimenti soprattutto, sarà una giornata molto interessante, probabilmente in grado di vi regalare gioie e sorprese inaspettate: cercate di assaporarle appieno il periodo, senza titubare più del solito. Le stelle vi promettono in coppia ore d'intensa passione: così non sarà più il momento di essere timidi con chi amate perché il periodo di ottimismo continuerà per tutta la giornata. Potrete così godere di momenti di grande serenità insieme a chi avete nel cuore. Single, che bello, le stelle brilleranno nel cielo di questo mercoledì di agosto e i loro influssi aiuteranno a rendere più belli i rapporti affettivi.

A chi è solo arriverà la possibilità di iniziare una storia destinata a evolvere verso un rapporto più impegnativo e duraturo. Nel lavoro, questa giornata profumerà di successo: avrete la grinta e la carica ideale per ottenere quello per cui vi state battendo.

Leone: ★★★★. Per voi del segno in arrivo una giornata buona, ma non su tutti i fronti. L'Astrologia del momento consiglia di stare sereni e in sintonia con le proprie idee: quella in analisi, per qualcuno, potrebbe rivelarsi come una giornata decisamente da prendere con le dovute accortezze: sappiamo quanto vi costa sopportare "certe persone...". In amore, la vita a due riceverà una ventata di benessere: prenderanno il volo le coppie zoppicanti, mentre per le nuove le stelle prometteranno serenità e tanta gioia di vivere.

Vi godrete la riconquistata serenità, tra emozioni profonde e solide. Tanta la voglia di lasciarsi il passato alle spalle per vivere il futuro felicemente in armonia con le persone amate. Single, un gesto inaspettato vi rasserenerà e distenderà i sensi, invitandovi a riflettere su quello che avete intorno. Scoprirete tanto amore che nemmeno immaginavate e scorgerete anche un bagliore di luce in fondo al tunnel che da troppo tempo vi teneva prigionieri dei vostri sentimenti. Nel lavoro, sicurezza e lucidità metteranno le ali al desiderio di rivalsa: pronti ad acchiappare risultati positivi?

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, mercoledì 4 agosto, predice un centro di settimana davvero splendido, valorizzato in modo encomiabile da cinque stelline a corredo del segno.

La bontà dei vostri astri verterà principalmente sul buon aspetto di Venere, pianeta di settore in ottimo trigono a Urano. Molti di voi, specialmente in amore, potranno sicuramente approfittare dell'ottimo periodo per dare una "spolverata" alle cose che più piacciono ma mai pienamente godute a causa del poco tempo a disposizione. In campo sentimentale, sarete pappa e ciccia con il partner, sereni con gli amici; se poi avete figli, godrete la loro crescita, complimentandovi con l'amato bene per essere così attenti e bravi genitori. Single, giornata positiva per l'amore, sarete ammalianti e riuscirete far perdere la testa a qualcuno per voi molto interessante. Secondo le stelle avrete una linfa vitale esplosiva e verrete sicuramente notati, ottenendo così le giuste attenzioni che aspettavate da tempo.

Nel lavoro, sarete piuttosto collaborativi e spenderete volentieri il vostro tempo aiutando un collega alle prime armi.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di mercoledì 4 agosto.