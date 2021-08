Per la giornata di domani, mercoledì 4 agosto 2021, l’Oroscopo prevede una rimonta significativa per il segno del Leone, che arriverà in cima a questa classifica, esattamente al primo posto. Un altro segno che subirà un rialzo sarà l’Acquario, grazie ad una bella novità. Ci sarà una giornata difficile invece per i nati sotto i segni del Sagittario e del Capricorno. Di seguito le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di mercoledì.

L’oroscopo di domani: Leone ottimista

1° Leone: avrete un ottimismo da vendere, in base a questo agirete per poter incrementare non soltanto le vostre finanze, ma anche per dare un nuovo assetto alla vostra relazione amorosa.

Le energie saranno al massimo, sfruttatele adeguatamente.

2° Cancro: finalmente la vivacità e la creatività troveranno spazio nel mondo del lavoro, dove ora come ora avrete l’opportunità di fare più affari del previsto. Anche nella vostra relazione si instaurerà un clima più disteso e sereno, secondo l’oroscopo.

3° Ariete: l’affinità con i colleghi potrebbe accendersi ulteriormente grazie ad un progetto sul quale vi troverete d’accordo su ogni punto. Anche in famiglia avrete una intesa che potrebbe persistere a lungo, portandovi anche a fare una sorpresa davvero molto gradita.

4° Acquario: arrivare ai primi posti della classifica dell’oroscopo vuol dire ricevere una bella notizia, probabilmente quella che stavate aspettando da tempo che tardava ad arrivare creandovi molta ansia.

Ci sarà una serata caratterizzata dal romanticismo.

Pesci perplesso

5° Toro: i malintesi saranno finalmente appianati con dei chiarimenti che probabilmente hanno tardato parecchio, ma che alla fine hanno trovato una situazione adatta per poter esplicitarsi. Secondo l’oroscopo avrete una grande opportunità lavorativa.

6° Pesci: si calerà progressivamente di tono a causa di qualche momento di perplessità sul lavoro, ma allo stesso tempo avvertirete l’esigenza di estendere la vostra creatività laddove ritenete più opportuno.

Concedetevi del tempo per voi stessi.

7° Scorpione: vi sentirete molto scarichi, e probabilmente staccare la spina dalle faccende lavorative potrebbe essere l’unica soluzione possibile ad una spossatezza che altrimenti potrebbe durare molto più tempo del previsto.

8° Vergine: questo calo sarà dovuto principalmente ad una pausa più o meno prolungata, però sarete in grado di coprire questo tempo sfruttandolo per i vostri interessi.

Con il partner vivrete un momento di stabilità senza molto romanticismo.

Bilancia stressata

9° Bilancia: avrete troppo stress per potervi dedicare agli affetti e a qualche faccenda che potreste anche procrastinare, perciò al momento ciò che vi conviene fare sarà riposarvi e ricaricare le energie in modo adeguato. Evitate di arrabbiarvi per qualche malinteso in famiglia.

10° Gemelli: un po’ di buonumore non aiuterà a migliorare la situazione complessiva, ma almeno potrete trarre vantaggio da un lieve ottimismo. Per il momento con gli affetti potreste avere qualche piccola schermaglia, ma niente che vi possa rovinare l'atmosfera.

11° Capricorno: purtroppo sul lavoro potrebbe presentarsi qualche difficoltà a livello lavorativo, mentre gli affari potrebbero darvi del filo da torcere.

L’oroscopo prevede anche qualche piccolo svago, ma niente che possa realmente distrarvi.

12° Sagittario: questi giorni saranno i più difficili a livello lavorativo e a livello comunicativo. Affrontare qualche sfida in questo momento richiederà molta più fatica del solito, nonostante l’oroscopo indichi un ausilio in arrivo decisamente importante.