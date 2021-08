Il giro di boa settimanale svelato nelle previsioni zodiacali di mercoledì 4 agosto 2021, vede l'ingresso della Luna in Cancro. L'Astrologia di mercoledì in questo frangente annuncia massima positività ma solo per due segni, ovviamente interessanti la seconda sestina zodiacale. Allora, ansiosi di sapere chi tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avrà una giornata positiva? Non avendo alcun dubbio in merito alla risposta, eccoci pronti a togliere il velo ai segni più fortunati di questo mercoledì: in primo piano, valutati a cinque stelle, Sagittario e Capricorno, entrambi super-favoriti alla pari e insieme alla testa della classifica parziale.

Invece, a dover sottostare ad un periodo cosiddetto "no", i nati in Bilancia e Pesci, previsti rispettivamente in giornata "sottotono" e da "ko".

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 4 agosto su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di mercoledì 4 agosto

Bilancia: ★★★. In arrivo una giornata da prendere con le molle. Il sapore decisamente "sottotono" riservato dagli astri a questa parte della settimana invita a stare molto concentrati. In amore assisterete di certo ad una giornata poco importante, oseremmo dire quasi anonima: cercate di mettere in chiaro le cose che sembrano non essere in linea con quanto da voi atteso.

Per voi dalla scappatella facile, occhio ai tradimenti, soprattutto quelli intesi come "una botta e via!": il partner potrebbe insospettirsi ed iniziare a porsi determinate domande. Diciamo pure che dipenderà assolutamente da voi far si che il periodo diventi effettivamente a tinte fosche... Single, non ci saranno occasioni favorevoli da poter sfruttare.

Navigate a vista per il momento. Al lavoro, d'obbligo farsi notare, anche se non dovessero esserci persone disposte a darvi una mano. Poche le novità: occhio a non fare scelte di cui potreste in seguito pentirvi.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì indicano una giornata alquanto indefinita. Il periodo infatti potrebbe rivelarsi meno fortunato di quello che sembra.

Senza dubbio ce la farete. In amore il periodo farà segnare una data da ricordare sul vostro calendario: a quando il matrimonio? Single senza fissa dimora (riferendoci ovviamente al cuore...)? Senz'altro troverete chi vi dirà di rinunciare a quel passo che vorreste fare: non date loro retta e camminate dritti per la vostra strada. In coppia potrebbe esserci una grande volontà di cambiamento: se state attualmente con una persona un po' troppo esuberante, dunque "da gestire" al meglio, potreste avere una giusta soluzione osservando una coppia a voi molto vicina. In giornata qualcuno busserà alla porta: parenti o amici? Nel lavoro, chi avrà impellenza di fare delle scelte in ambito professionale, le faccia pure, anche a costo di subire un po' di stress generalizzato.

Sagittario: ★★★★★. Molto buono questo mercoledì per voi del segno. Infatti la giornata partirà all'insegna della Luna, presente in Gemelli fino a tarda sera. Visto il frangente totalmente accattivante, perché non dare un colpo di mano a quelle cose in attesa di un vostro intervento? Il periodo inizierà al meglio già dalla mattina, fino ad arrivare in pieno pomeriggio, quando potrebbe regalare una bella notizia. L'oroscopo del 4 agosto al segno del Sagittario svela una giornata dalle grandi potenzialità, su tutti i fronti, in primis in campo sentimentale. In coppia avrete le possibilità maggiori: non cercate di mentire al partner allo scopo di non farlo preoccupare: le cosiddette "bugie a fin di bene" vanno bene (scusate il gioco di parole) con i bambini, non certamente con una persona adulta e vaccinata, ok?

Per i single, qualcosa che avete programmato potrebbe iniziare prima del previsto: siate vigili e pronti. La parte riguardante il lavoro invita ad essere propositivi e interessati, dando priorità alle cose prettamente aziendali.

Oroscopo e stelle del giorno 4 agosto

Capricorno: ★★★★★. Centro settimana splendido: pronti a sorridere? Portatori di buone notizie o novità interessanti, gli astri sono pronti per dare quel tocco di buon vivere a questo mercoledì 4 agosto. In famiglia, riuscirete finalmente a creare quella speciale atmosfera fatta di intese e reciproco rispetto tra i componenti del nucleo. In merito all'amore, molti di voi riusciranno a ritrovare il sorriso, avviando qualcosa di interessante da fare assieme al partner.

Potrebbe capitare un'occasione positiva, tassativamente da cogliere senza pensarci due volte: l’occasione sarà quella giusta, non lasciatela passare sotto al naso senza osare. Single, date spazio alla strategia, in modo da avere a portata di mano idonee soluzioni per le cose a cui tenete di più. Volendo mantenere un certo clima di serenità, parlando di rapporti facilmente infiammabili, l'unico consiglio è quello di evitare attriti inutili. Nel lavoro, invece, siate sereni e tranquilli, soprattutto cercate di essere in primis voi stessi: la scelta peggiore è la finzione o l'indecisione.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di domani indicano una giornata poco esaltante, è vero, ma non per questo da buttare.

La buona sorte, praticamente, con una mano darà e con l'altra toglierà, specialmente in amore. La situazione in tal senso non sarà tra le più performanti in quanto la giornata di mercoledì, come questa che state vivendo oggi, martedì 3 agosto, potreste andare incontro a piccoli disagi o disdicevoli contrattempi. Massimo entro fine giornata arriverà qualche discreta possibilità da sfruttare in coppia: non siate prevenuti ma date pure ascolto ai consigli dell'amico/a fidato/a, sapete benissimo a cosa ci riferiamo... Single, riguardo l'amore il periodo sprona a sfruttare la discreta positività per rimettere in sesto qualche situazione sentimentale fuori controllo. Con gli amici siate meno bruschi, eviterete certamente incomprensioni e bisticci.

Nel lavoro, mantenete la pazienza: ogni attesa verrà senz'altro esaudita (prima o poi...).

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno 4 agosto predice un giorno abbastanza difficile da vivere. Si consiglia di mantenere una certa calma nel corso del periodo. Raccomandazione valida per tutti, ma in particolar modo per coloro in ascendente Toro o Bilancia: decisamente molto impegnativo il periodo. Ansiosi di scoprire come tenere a bada un mercoledì classificato da "ko"? Bene, siamo qua apposta. Iniziamo col dire che non avrete grosse chance in amore: se nel frattempo steste aspettando una risposta o un segnale esplicativo da un persona "speciale", dovrete certamente soffrire ancora un po'. Intanto, attenti a non iniziare discussioni, potrebbero finire davvero male.

Per coloro ancora single, in generale poco interessante il periodo per quanto riguarda l'amore. Chi avesse una storia in avvio potrebbe rischiare di sciuparla per via del proprio carattere, impulsivo e schietto ma controproducente in certe situazioni (capisci a me!). Al lavoro saranno da evitare prese di posizione avventate, senza ragioni plausibili: teste dure?

Classifica oroscopo del 4 agosto, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 4 agosto è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. In primo piano l'ingresso in pompa magna di una specialissima Luna in Cancro, strategica per alcune situazioni a stampo sentimentale eventualmente in difficoltà.

Curiosi di conoscere come saranno le stelle a metà percorso settimanale? Andiamo subito a scoprirlo insieme analizzando il prospetto preposto a tale scopo, in questo contesto relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di mercoledì 4 agosto: