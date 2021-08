Per la giornata di domani, giovedì 5 agosto 2021, l’Oroscopo prevede un rialzo dell’intesa di squadra per i nati sotto il segno del Cancro, mentre il segno dei Gemelli purtroppo rimarrà ancora in ultima posizione in classifica. Il Sagittario non avrà cambiamenti significativi. Di seguito le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo di domani: Vergine innamorata

1° Cancro: lo spirito di squadra in questa giornata raggiungerà il livello più alto della settimana e probabilmente dell’intero mese di agosto, secondo l’oroscopo. Finalmente potrete anche esplorare orizzonti professionali del tutto nuovi per voi.

2° Vergine: il ritorno ai primi posti della classifica dell’oroscopo simboleggia la voglia di innamorarvi, soprattutto se siete single e avete avuto una delusione molto forte. Avrete degli incontri decisamente interessanti e che potrebbero darvi anche qualche idea.

3° Pesci: arriveranno delle notizie ottime che vi cambieranno radicalmente la giornata e probabilmente potrebbero anche migliorare complessivamente l’ambito lavorativo con qualche “accessorio” in più. Avrete anche molto tempo libero che possa dare sfogo alla vostra immaginazione.

4° Ariete: con i colleghi avrete una giornata molto più distesa, in questo clima positivo riuscirete ad avviare progetti importanti e a concludere quelli che già erano in corso, soprattutto quelli che riguardano obiettivi comuni.

Leone ottimista

5° Leone: anche se siete scesi nella classifica dell’oroscopo, il vostro ottimismo sarà comunque ancora molto alto e la vostra volontà pronta a fare qualunque cosa per poter rimanere sulla cresta dell’onda sul lavoro e sempre al centro dell’attenzione.

6° Toro: ci saranno dei segnali di tensione sul lavoro che non dovrete evitare, anzi, dovrete cercare di affrontare per risolvere le eventuali problematiche che si annidano nei rapporti interpersonali.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Rimanere tranquilli sarà il segreto per non stressarvi ulteriormente.

7° Scorpione: calerà la concentrazione sul lavoro e anche l’attenzione nei confronti della famiglia, probabilmente per una situazione che ora come ora non vi permetterà di dedicare troppo tempo a ciò che necessita di cura e attenzione.

8° Acquario: vivrete un incarico lavorativo con troppa pressione, ragion per cui dovrete necessariamente evitare di darvi troppi pensieri e andare avanti con il lavoro nel modo più semplice e naturale possibile.

Bilancia incerta

9° Bilancia: avrete poco tempo per dedicarlo a voi, e forse anche in altri momenti potreste non essere in grado di ristabilire del dialogo fra di voi e la famiglia, che sia la vostra oppure quella di origine. Dovrete essere meno irrequieti per alcuni aspetti importanti.

10° Capricorno: sarete messi alla prova da un incarico particolarmente faticoso, però essere preparati potrebbe aiutare almeno in parte le vostre energie, che al momento sono molto scarse. Non lasciatevi scoraggiare da qualche piccola sfida in più.

11° Sagittario: la malinconia si aggiungerà al cattivo umore di questi giorni e il lavoro molto faticoso potrebbe essere molto stressante dal punto di vista psicologico.

In amore una eventuale rottura potrebbe essere inevitabile.

12° Gemelli: ancora molto restii a fidarvi di qualcuno, almeno secondo l’oroscopo. Potreste persistere in questa bolla di diffidenza ancora per molto, finendo con il rompere con alcune amicizie che per voi significano comunque molto.