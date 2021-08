L'Oroscopo di domani 5 agosto risulta essere molto interessante e pregno di novità specialmente per quei segni considerati con astri a favore. Andiamo dunque a mettere in evidenza quali sono i segni più fortunati di giovedì, estrapolando quelli interessati alle primissime posizioni della nostra classifica stelline giornaliera. In arrivo uno splendido periodo, ampiamente sottoscritto a cinque stelle per gli amici appartenenti a Gemelli, Cancro e Leone: a garantire massima fluidità nei prossimi impegni quotidiani e tanta fortuna in amore e nel lavoro, delle eccellenti effemeridi.

Parlando invece di giornata da "no", anche tenendo presente la tipologia di riferimento, a dover lottare contro la sfortuna secondo le previsioni zodiacali del 5 agosto, saranno coloro nativi del Toro. Al simbolo astrale di Terra è stato preventivato un giorno "sottotono". Vediamo di dare maggior profondità alle analisi odierne svelando la scaletta con le stelle e le relative analisi astrologiche segno per segno, dall'Ariete alla Vergine.

Classifica stelline primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Gemelli, Cancro, Leone;

2° posto - ★★★★: Ariete, Vergine;

3° posto - ★★★: NESSUNO

4° posto - ★★: Toro.

Previsioni zodiacali del 5 agosto, amore e lavoro

Ariete: ★★★★. L'oroscopo del 5 agosto al segno dell'Ariete predice una giornata densa di impegni.

I compiti, cui dover far fronte, vi sembreranno noiosi, questioni che deleghereste volentieri a qualcun altro. Se qualcosa andasse storto nei vostri programmi, non dovrete prendervela, ma fate di necessità virtù. In amore, sarete teneri e romantici come non mai, grazie all'attuale volta celeste capace di stuzzicare la mente e accarezzare il cuore.

Le questioni in sospeso saranno facilitate, tali da farvi trascorrere dei momenti sereni; mentre i più fortunati tra voi riceveranno (forse) dei messaggini poetici da decodificare: chiaro che si tratterà di una dichiarazione d'amore da parte di una persona innamoratissima! Single, giovedì all'insegna della rinascita emotiva e spirituale.

Grazie a Giove vi lascerete finalmente alle spalle quelle preoccupazioni che vi hanno creato problemi fino a poco tempo fa. Vi sentirete padroni della vostra vita, ne assumerete nuovamente il controllo e sarete finalmente sereni. Nel lavoro, riuscirete a portarvi avanti con le vostre sole forze e non avrete bisogno di nessun aiuto per far fede agli impegni.

Toro: ★★. Con la disarmonia di Urano, pianeta di settore sotto quadratura da Sole, Saturno e Mercurio, l’umore scende in caduta libera e il nervosismo, invece, sale alle stelle. Non siete affatto in vena di incontri diplomatici e le chiacchiere frivole vi urtano come non mai. In campo sentimentale, nel caso foste impegnati in una messa a punto della situazione, potrete contare su intuizioni preziose - non esenti da rischio - per sistemare questioni personali delicate.

Forse, alla resa dei conti, dovrete fare un piccolo passo indietro, non per incoerenza ma per correttezza nei confronti del partner. Single, di fronte a un imprevisto, la lucidità farà cilecca e voi perderete l'equilibrio, tanto che alla fine quello che era un sasso potrebbe diventare una montagna! Con le persone che vi girano intorno ogni pretesto sarà buono per discutere, rivangando faccende ormai datate. Avrete una leggera insofferenza verso chi non riuscirà e darvi quello che vorreste. Rispetto al denaro, in questo periodo avrete un atteggiamento di euforico ottimismo, decisamente molto pericoloso. Fate bene il punto della situazione riguardo al bilancio, prima di azzardare spese considerevoli.

Gemelli: ★★★★★. Affrontate la giornata con entusiasmo e determinazione, ampliando i vostri orizzonti professionali e procurandovi consensi e soddisfazioni. Il vostro motto del giorno per voi dovrà necessariamente essere: “chi mi ama mi segua!”; e c'è da scommettere che saranno molti a lasciarsi guidare da voi. In amore, il giorno vi porterà a godervi la vita in modo sano e divertente. Troveranno soluzione tutte quelle situazioni bloccate da tempo, anche grazie all'intervento di un partner competente che saprà dimostrare la sua stima e il suo affetto verso la vostra bella persona. Così, travolti da un fiume di tenerezza, entrambi vi abbandonerete al desiderio di compiacere in tutto e per tutto il rapporto.

Single, tutto filerà liscio come sul velluto. Una persona amica vi farà una sorpresa che potrebbe lasciarvi senza fiato: sarete al settimo cielo! Nuove e influenti conoscenze saranno la chiave di volta per sfondare nel settore che più vi attrae, quindi non state lì a pensarci, ma approfittatene. Nel lavoro, tutto andrà a gonfie vele. Approfittate del momento per crearvi contatti per utili sviluppi futuri.

Oroscopo e stelle di giovedì 5 agosto

Cancro: ★★★★★. Carica di positività, la Luna vi regala buone occasioni e le capacità per approfittarne. L’ideale per arginare gli effetti della speculare negatività di Mercurio. Via libera all’iniziativa: originalità e fantasia faranno da contorno ad un’ottima abilità negli affari.

Per i sentimenti, divertimento, allegria, gioia di vivere: tutto questo lo condividerete con gli amici del cuore e la persona amata ma lo trasmettete anche ai vostri figli, dinamici, spigliati, dolci e sensibili come voi. Viva l'amore, la fantasia, l'azione e la sfida, perché con queste credenziali le relazioni si riconfermeranno super serene. Single, avrete una voglia pazzesca di stare in mezzo alle persone care e brindare alla vita, che scoprirete essere una cosa meravigliosa. Ritroverete così l'armonia perduta e sarà questa una giornata speciale per voi. Riuscirete infatti a stabilire un dialogo chiarificatore con le persone con le quali ultimamente eravate in conflitto e a placare le tensioni che si erano create.

Nel lavoro, avrete la mente lucida, cosa che vi consentirà di fare calcoli ed elaborazioni anche complicati.

Leone: ★★★★★. L’aspetto della Luna in sestile a Marte porta una ventata di ottimismo e alimenta il buonumore. Il benessere interiore che sprigionate è contagioso. Un pizzico di fortuna porta guadagni extra e piccole vincite; concedetevi una spesa “voluttuaria”. In amore, avrete la comprensione ed il supporto della persona amata e vi sentirete più forti e determinati. Raggiungerete i vostri obiettivi e soddisfarete i vostri desideri, non potrete chiedere niente di meglio! Vi toglierete un grosso peso dallo stomaco e di colpo vi sentirete più leggeri, cosa che rallegrerà il vostro umore e la vita di coppia.

Single, si profila per voi un ottimo giorno e la posizione degli astri maggiori lo conferma. Le nubi sembrano essere passate e non torneranno per un bel po' di tempo, potrete fare un respiro di sollievo e concentrarvi su quello che più desiderate e che magari avevate trascurato. Nel lavoro, sarete brillanti e ricchi di buoni propositi, non vi farete sfuggire nessuna occasione. Avrete la possibilità di alimentare le vostre entrate e di vivere meglio la giornata.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 5 agosto, nonostante qualche intralcio presenta una giornata discreta. Il conforto di Venere è un vero toccasana per le ansie del cuore. Rassicurazioni e conferme da chi vi sta vicino. L’intuito si allea alla logica e insieme sfornano soluzioni per i vostri piccoli problemi.

In campo sentimentale, i vostri tentativi per ritrovare la sintonia con il partner andranno quasi a buon fine e trascorrerete una discreta giornata insieme. Vivrete in semplicità ogni emozione che questa giornata vi regalerà. L'amore sarà il vostro toccasana e spazzerà via i lievi problemi che avevate nei giorni scorsi. Single, una persona amica potrebbe bussare alla vostra porta chiedendo aiuto, e questo vi riempirà di gioia perché vi sentirete importanti, in grado di dare un valido supporto alla persona a cui volete bene. Questo incrementerà la vostra autostima e affronterete la giornata con il sorriso sulle labbra: sarete fieri, orgogliosi e finalmente felici. Nel lavoro, si prevedono sorprese e straordinarie opportunità di aumentare i guadagni o di compiere vantaggiose operazioni finanziarie.

