Venerdì 6 agosto troveremo sul piano astrale la Luna stazionare sui gradi del Cancro, mentre Nettuno continuerà la retrogradazione in Pesci. Giove assieme a Saturno, invece, proseguiranno l'orbita in Acquario, così come Urano rimarrà stabile in Toro e Plutone permarrà nel segno del Capricorno. Il Sole insieme a Marte sosteranno nel domicilio del Leone, nel frattempo Mercurio e Venere risiederanno nel segno della Vergine.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Pesci, meno roseo per Toro e Capricorno.

Sul podio

1° posto Scorpione: passionali.

Una giornata che potrebbe attestarsi come piacevolmente fuori dal coro per i nati Scorpione, considerando i reiterati nervosi conditi da alti e bassi umorali dell'ultimo periodo. 24 ore dove, difatti, il secondo segno d'Acqua avrà buone chance di ravvivare la propria indole passionale nel ménage amoroso, specialmente la seconda e terza decade.

2° posto Pesci: flirt in vista. La decima dimora sarà irradiata dal doppio sestile che il Luminare notturno nel segno ingaggerà con Venere e Urano donando, con ogni probabilità, ai nati Pesci l'occasione di catapultarsi in qualche stuzzicante flirt estivo. Col duetto Marte-Venere nella dirimpettaia Vergine, però, sarà probabile che le 'prede' affettive adocchiate dal dodicesimo segno zodiacale tendano a fargli sudare le cosiddette sette camicie prima di lasciarsi andare.

3° posto Cancro: empatici. La Luna sui loro gradi trigona a Nettuno, che farà da aperitivo al Novilunio in Leone dell'8 agosto, tenderà probabilmente a stimolare l'empatia del primo segno d'Acqua, soprattutto nei rapporti amicali dove si riveleranno una spalla fidata.

I mezzani

4° posto Sagittario: strateghi. Se il Sole di Fuoco tenterà di farli scattare come molle alla minima provocazione, la Luna cancerina sommata e Marte di Terra stempereranno qualsiasi gesto belligerante da parte del segno Mobile, inducendolo presumibilmente ad assumere un interessante mood strategico sotto il profilo relazionale.

5° posto Acquario: tenaci. Venerdì che si rivelerà, c'è da scommetterci, utile per i liberi professionisti di casa Acquario che vorranno premere sul pedale dell'acceleratore nei progetti lavorativi in essere, a patto di non lasciarsi intimidire dai colpi bassi della concorrenza.

6° posto Leone: pensierosi. Il weekend sarà alle porte e porterà con sé un importante Novilunio nel segno fatto di scelte concrete, quindi i nati Leone potrebbero ritrovarsi spesso immersi nei propri pensieri in questa giornata, nel tentativo di capire quale sarà la strada maestra da percorrere prossimamente.

7° posto Gemelli: attendisti. Il tempo dei risultati degni di nota avrà buone chance di non essere rappresentato da questo venerdì e i nati Gemelli, accorgendosi di ciò già dalle prime ore mattutine, preferiranno attendere tempi più floridi in totale serenità anziché spazientirsi.

8° posto Bilancia: pettegolezzi. La Bianca Signora di Terra assieme all'opposizione Luna-Plutone potrebbero far pesare maggiormente al secondo segno d'Acqua alcuni pettegolezzi sul proprio conto. Se, solitamente, gli riesce facile fare orecchie da mercante, con questa predisposizione astrale sarà possibile che i nativi ci restino particolarmente male rispetto a tali maldicenze.

9° posto Vergine: lavoro flop. I rapporti relazionali dei nati Vergine subiranno, durante la giornata che precede il weekend, gli effetti di Marte e Urano nel loro Elemento, andando probabilmente ad intaccare soprattutto la cerchia professionale.

Coi capi e i colleghi, difatti, sarà più che probabile che il secondo segno di Terra assuma un atteggiamento prevaricatore che farà saltare la mosca al naso a qualcuno.

Ultime posizioni

10° posto Toro: pessimisti. Vedere il bicchiere mezzo pieno, con un parterre planetario così ostico, sarà parecchio difficile per il primo segno di Terra, al quale verrà invece naturale scorgere i lati negativi di ogni questione che affronteranno in giornata.

11° posto Capricorno: rancorosi. I nati sotto il segno del Capricorno saranno, con ogni probabilità, influenzati dal lato ombra marziale che, sebbene transiterà nel loro Elemento assieme a Venere, tenderà a renderli particolarmente rancorosi con la dolce metà.

12° posto Ariete: nostalgici. Un velo di malinconia potrebbe avvolgere le menti di casa Ariete, riportando i nativi ad amori passati o ad amicizie oramai concluse anni addietro. Per scongiurare tale torpore emozionale basterà dedicare del tempo all'attività fisica o, se pigri, fiondarsi sotto le lenzuola con l'amato bene.