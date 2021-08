Per la settimana che va da lunedì 23 a domenica 29 agosto 2021, l’Oroscopo segnala la permanenza di Giove e Saturno nella costellazione dell’Acquario, mentre la Luna arriverà in quella del Toro. Il Capricorno avrà nei suoi gradi Plutone e la Bilancia il pianeta Venere.

La Vergine avrà nella propria costellazione Marte, Mercurio e il Sole.

A seguire le previsioni dell’oroscopo, per tutti i segni, della settimana fino al 29 agosto.

L’oroscopo settimanale: amicizie per Vergine

1° Acquario: tanto ottimismo e fortuna. Finalmente avrete a disposizione una settimana più che favorevole sul piano professionale.

Fra tanti affari e progetti, con la vostra squadra di lavoro, ci saranno le soddisfazioni a farla da padrone. Se avete intenzione di fare un passo avanti nella vostra storia d’amore, l’intesa di coppia sarà molto produttiva.

2° Pesci: i risvolti lavorativi potrebbero essere la chiave di volta per poter avanzare dal punto di vista professionale. In amore ci sarà un'intesa che vi permetterà di essere più tranquilli, mentre in famiglia incrementerà la possibilità d'interagire con una trasparenza maggiore. Secondo l’oroscopo dovrete cercare di non cedere alle provocazioni.

3° Vergine: secondo l’oroscopo interagire con la persona amata, anche dopo un periodo turbolento, potrebbe avere un eccellente risvolto per il romanticismo e la serenità all’interno del contesto sentimentale.

Qualche incontro potrebbe regalarvi un'amicizia inaspettata, che sarà molto produttiva e sincera sotto molti punti di vista.

4° Leone: ci sarà aria di rinnovamento per il vostro segno, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto sentimentale. Rendere la vostra relazione di stampo amoroso più affiatata e ricca di sorprese sarà il vostro obiettivo nel corso di questa settimana, mentre sul lavoro la collaborazione fra colleghi sarà in grado di superare le barriere che probabilmente avete eretto nell’ultimo periodo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Grinta per Scorpione

5° Scorpione: in ambito professionale la grinta potrebbe favorire non soltanto i progetti in sé, ma anche l’entusiasmo nel gestire la vostra squadra lavorativa e le relative idee. Secondo l’oroscopo ci saranno giornate in cui dovrete far fronte a qualche spesa imprevista, che metterà a dura prova la vostra pazienza.

6° Bilancia: questa settimana potrebbe essere "divisa in due", a causa dei tanti impegni che purtroppo vi riempiranno gran parte delle giornate. Avrete sempre e comunque del tempo libero utile per le amicizie e per l’amore, nonostante ci siano delle incomprensioni molto forti ancora da chiarire.

7° Capricorno: progettare sarà una vera sfida a cui sarete in grado di partecipare, nonostante ci siano alcuni rimasugli di nervosismo, che non vi renderanno completamente concentrati come vorreste. Però ci saranno affari che potrebbero fare la differenza per le vostre finanze.

8° Toro: avrete bisogno di prendervi del tempo per poter riflettere sulla vostra vita privata, in maniera tale da essere meno impulsivi e continuare con i vostri progetti, anche se spesso sembreranno abbastanza faticosi da portare avanti.

Evitate di fermarvi nelle situazioni più difficili.

Gemelli incerto

9° Gemelli: attraverserete una settimana di blocco, incertezza e qualche timore per quel che concerne il futuro. Le scelte impulsive potrebbero essere controproducenti, perciò non siate frettolosi con le vostre decisioni. Secondo l’oroscopo con gli affetti sarà un periodo di alti e bassi.

10° Cancro: dovrete essere molto cauti negli affetti, perché ci saranno equilibri troppo delicati per potervi permettere di entrare in conflitto con una persona cara. Avviare dei chiarimenti o dei dialoghi che siano costruttivi, con tanto ottimismo, potrebbe migliorare sensibilmente il prosieguo della settimana.

11° Ariete: l’aspetto amoroso potrebbe risultarvi molto difficile da comprendere in questo momento, specialmente se la mancanza di dialogo contribuirà al malumore.

Rendere questa atmosfera troppo duratura potrebbe sciupare sensibilmente il vostro rapporto, perciò nel weekend fate in modo che le cose possano cambiare in meglio.

12° Sagittario: purtroppo molto lavoro potrebbe non darvi le soddisfazioni che vi aspettavate e qualcuno nella cerchia lavorativa potrebbe mettervi i bastoni fra le ruote in determinate giornate. Nel weekend ci sarà poco tempo libero e qualche piccola incombenza in più.