L'oroscopo dal 23 al 29 agosto 2021 è pronto a rivelare cosa accadrà nell'ultima settimana del mese corrente. Agosto sta per andarsene, ma tutti sono curiosi di sapere che cosa hanno in mente gli astri nelle prossime giornate. Alcuni segni zodiacali devono affrontare litigi in famiglia e in amore, equivoci e incomprensioni nati anche nell'ambito lavorativo. Altri, invece, se la cavano alla grande e vanno in vacanza. Per sapere altre novità che arrivano dal cielo astrologico, basta leggere le seguenti previsioni delle stelle relative alla settimana che va da lunedì 23 a domenica 29 agosto su amore, lavoro e salute.

I segni dello zodiaco presi in considerazione sono Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

La settimana dal 23 al 29 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – In campo amoroso, per le coppie che sono in vacanza si prospetta una settimana tosta ma anche divertente che riserverà sorprese inaspettate. I cuori solitari del segno hanno la possibilità di fare nuove conoscenze e magari trovare l’anima gemella. Mai perdere la speranza, l’amore ce n’è per tutti. In campo lavorativo, coloro che sono tornati dalle vacanze devono buttarsi subito al lavoro, sistemare gli arretrati e i compiti lasciati in sospeso. In salute, dovete tenere a bada la tensione di origine nervosa, quindi fate una passeggiata nel verde, in riva al mare: vi sarà di grande aiuto.

Toro – In amore, equivoci, incomprensioni, battibecchi potrebbero spuntare come funghi dopo un temporale. Le coppie devono fare attenzione soprattutto alle persone che vogliono mettere zizzania, indebolire il legame. Il fascino dei single non passerà inosservato, anzi attirerà un bel po’ di pretendenti. Sul fronte lavoro, chi lavora in questa settimana deve affrontare le scadenze del capo, le domande dei collaboratori e la fretta dei colleghi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In salute, siete sotto pressione per via dei troppi impegni lavorativi, cercate di rilassarvi e di ignorare le provocazioni.

Gemelli – Per l’amore si prospetta una settimana piuttosto vivace, sia per i vacanzieri e sia per coloro che sono rimasti a casa. I rapporti con la famiglia e il partner non subiscono attacchi esterni e questo vi rasserenerà.

Per i single del segno le stelle consigliano di cambiare stile di vita, look. In campo lavorativo, si prospettano giornate fruttuose, potreste trovare il modo di guadagnare di più. In salute, le energie non mancano ma c’è il rischio di aumentare di peso. La maggior parte di voi brucerà le calorie con una vita ricca e frenetica.

Cancro – In amore, siete suscettibili e poco inclini a dimenticare le offese ricevute. Allora, prestate molta attenzione a quello che potrebbe accadere in questa settimana un po’ tesa. Se tenete molto alla vostra relazione, evitate argomenti scottanti. I single del segno potrebbero infatuarsi per una persona già impegnata sentimentalmente. Sicuramente ascolterete più il cuore che la testa.

Sul fronte lavoro, state studiando un modo per migliorare il settore economico. L’Oroscopo consiglia di riflettere bene e con calma su quello che volete mettere in cantiere. In salute, la stanchezza si fa sentire a inizio settimana, ma nel weekend si recupera alla grande.

Previsioni astrali fino al 29 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – Sul fronte amore, in questa settimana vi sentite particolarmente allegri e avete un fascino speciale che stregherà chiunque. Se il vostro partner è geloso, potreste avere qualche battibecco nel weekend. Se siete single, l'oroscopo consiglia di puntare sulla simpatia per conquistare il cuore della persona che vi ha colpito tanto. In campo lavorativo, anche se non lavorate potreste avere qualche colpo di genio per migliorare la posizione, aumentare le entrate, oppure trovare un impiego ben retribuito.

In salute, sfruttate le energie per i vostri passatempi preferiti, l’amore, oppure il divertimento.

Vergine – In amore, le coppie hanno difficoltà a carburare. Le prime giornate sono caratterizzate da qualche tensione, strascichi di una situazione che non accenna a risolversi. Con il trascorrere dei giorni l’atmosfera si farà sempre meno tesa e più piacevole, attenzione, però, a non parlare di soldi! In campo lavorativo, chi è tornato dalle vacanze rimarrà barricato sul posto di lavoro alle prese con telefonate e scartoffie. Chi ha lavorato fino ad adesso ha bisogno di staccare la spina. In salute, negli ultimi tempi avete esagerato a tavola, quindi rimettetevi in riga e vedrete che tornerete in ottima forma.

Bilancia – In campo amoroso, il vostro fascino è particolarmente intenso, meraviglioso e sensuale in quest'ultima settimana di agosto. La passione occupa un posto di spicco nei nuovi rapporti e in quelli già collaudati da tempo, solo qualche coppia potrebbe vivere una fase complicata. Nei single del segno potrebbe venire a galla qualche insicurezza, timidezza che potrebbe bloccarli. In campo lavorativo, questa settimana garantisce buone entrate e occasioni ghiotte da cogliere al volo. In salute, cercate di non esagerare con l’alimentazione, soprattutto con cibi dolci e fritti. Massima cautela con i condizionatori e ventilatori.

Scorpione – È un cielo abbastanza favorevole per l’amore. Abbastanza, perché avete una lingua troppo pepata, potreste fare un’osservazione pungente magari solo per scherzare, ma che feriranno il partner, innescando così una serie di interminabili effetti a catena.

Se siete single e avete gusti decisamente difficili, magari per una notte potreste anche sorvolare e affidarvi al destino. Polemizzare sul posto di lavoro è sempre una pessima idea. Se non avete ancora ottenuto quello che desiderate, pazientate ancora un po’ e non prendetevela con chiunque vi capiti a tiro. In salute, avete bisogno di rilassarvi e di dimenticare le tensioni accumulate in giornata.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo 23-29 agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, questa settimana mette in risalto la vostra simpatia, siete pronti a scherzare e a giocare. Per tutte le coppie innamorate e i single in cerca d’amore l'oroscopo consiglia di sfruttare questa settimana per fare la vacanza dei sogni.

In campo lavorativo, c’è qualcosa che vi preoccupa, soprattutto a livello economico. Chi è in cerca di un impiego da troppo tempo non dovrebbe disdegnare le opportunità di un lavoro part-time o full-time. In salute, questa settimana vi regala un bel carico di energia, sfruttatela bene.

Capricorno – In campo amoroso, anche questa settimana alcune coppie devono affrontare certe questioni spinose. Forse la vostra unione soffre a causa dei diverbi familiari o perché voi e il partner non riuscite a mettervi d’accordo su qualcosa. Ciò che dovete fare per mettere fine a questa situazione soffocante è fare chiarezza, e a fine settimana tutto sarà dimenticato. I single del segno potrebbero restare tali perché nessuna persona ha fatto breccia nel loro cuore.

Sul fronte lavoro, fate le cose con calma, non arrabbiatevi per le imprecisioni dei colleghi, per la maleducazione dei clienti. Concentratevi sui vostri compiti e siate prudenti. In salute, avete bisogno di rilassarvi di più per stemperare le tensioni di origine nervosa.

Acquario – In amore, godetevi pienamente quest’ultima settimana di agosto e lasciate perdere ripicche, dispetti e rancori. In famiglia, cercate di volare basso, tutti puntano il dito su di voi. La cosa più importante da fare è affrontare le questioni con calma e lucidità. I single vorrebbero essere corteggiati e vivere un amore senza tempo. In campo lavorativo, attenzione alle distrazioni. Tra caldo e stanchezza potreste commettere qualche errore, dimenticare qualcosa, oppure generare equivoci per una parola interpretata male.

In salute, potreste sentirvi molto stanchi e demotivati, cercate di rilassarvi prima di andare a dormire.

Pesci – In campo amoroso, la settimana parte in maniera poco idilliaca. La prima metà della settimana è caratterizzata da tensioni nervosi, tutta colpa dei problemi di famiglia o di soldi. Abbiate pazienza, presto questa bufera finirà nel dimenticatoio, magari nel prossimo weekend le stelle vi premieranno. I cuori solitari del segno dovrebbero essere più selettivi, c’è il rischio che nei primi giorni della settimana di prendere fischi per fiaschi. In campo lavorativo, le spese di questa settimana sono da capogiro, un po’ per le vacanze e un po’ a causa di alcuni imprevisti. I problemi di lavoro o di affari nati negli ultimi tempi si risolveranno in autunno.

In salute, cercate di mangiare sano e di praticare sport. Stare in vacanza non significa dimenticare le buone abitudini.