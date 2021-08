Per il fine settimana del 21 e del 22 agosto 2021, l’Oroscopo prevede il segno dello Scorpione in cima alla classifica astrologica, e la Bilancia finalmente libera da impegni. L’Ariete e l’Acquario conosceranno un piccolo periodo di grande fortuna, mentre ci saranno poche opportunità di stampo amoroso per i Pesci.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il weekend.

L’oroscopo del weekend: Scorpione ancora in testa

1° Scorpione: inaspettatamente potreste trovarvi ad avere molto tempo libero e i chiarimenti che attendevate in amore. Le gelosie finalmente saranno solo un triste ricordo, mentre ci saranno tante chance di fare nuove amicizie che potrebbero rivelarsi più affiatate di quelle precedenti.

2° Bilancia: potreste conoscere un fine settimana che darà uno vero e proprio strappo alla regola, anche se sarete in casa. Secondo l’oroscopo, infatti, avrete solo voglia di dedicarvi ai vostri hobby, di emozionarvi anche soltanto con un computer a portata di mano.

3° Acquario: si prospettano tante novità interessanti che potrebbero essere molto produttive e darvi tante soddisfazioni sul piano pratico del lavoro. In amore, la sintonia di coppia vi darà tanti spunti per trascorrere al meglio il tempo libero a vostra disposizione, secondo l’oroscopo.

4° Ariete: questo weekend potrebbe essere l’ideale per non pensare troppo alle faccende che vi turbano particolarmente, perciò fate del vostro meglio per distrarvi e per prendervi cura di voi stessi.

L’oroscopo prevede qualche piccola novità piacevole anche sul piano dell’amore e dei sentimenti in generale.

Opportunità per Leone

5° Capricorno: staccare la spina dal lavoro vi darà non solo del riposo, ma anche una energia nuova, probabilmente molto utile per fare qualche piccolo progetto significativo insieme al partner. Concedervi del tempo per poter pensare ad un eventuale investimento potrebbe non essere una cattiva idea.

6° Leone: avrete delle opportunità sul lavoro che potrebbero non essere all’altezza delle vostre aspettative, però sicuramente ogni cosa filerà liscia come l’olio, nonostante ci sia un po’ di stanchezza alla base di queste due giornate di fine settimana, secondo l’oroscopo.

7° Toro: ritornare ad una posizione più agevole nella classifica dell’oroscopo significherà avere molte idee per il futuro e la prospettiva di un progetto sostanzioso che sappia unire le varie parti della vostra squadra professionale.

Per il momento dovrete fare i conti con una amicizia non del tutto sincera.

8° Gemelli: avrete qualche piccola incomprensione in famiglia che vi renderà molto nervosi, e probabilmente questo inciderà sulla vostra concentrazione e sulla vostra voglia di mettervi in gioco nel mondo del lavoro. Avrete qualche attimo di stanchezza.

Pesci impegnato

9° Pesci: potreste non avere molte chance in amore e negli incontri, e con questi presupposti eviterete anche di dare importanza a queste cose. Ora come ora, avrete bisogno di dare una svolta sul lavoro, anche se potreste avere parecchi ostacoli sul vostro cammino.

10° Sagittario: purtroppo in famiglia aleggerà della tensione, delle incomprensioni che per il momento potrebbero trovare serie difficoltà nel spegnersi.

Troverete invece tanta spensieratezza nelle amicizie e nella prospettiva di un progetto che potrebbe essere molto positivo per le vostre finanze.

11° Cancro: probabilmente sul lavoro ci sarà una pausa che arriverà proprio adesso che le idee si faranno sempre più frequenti e molto originali. Per il momento il nervosismo potrebbe darvi qualche piccolo problema a livello pratico.

12° Vergine: probabilmente un attrito con una persona cara vi metterà di fronte ad una scelta molto difficile da prendere in merito per vivere alcune giornate più serene. Potreste avere anche una divergenza di intenti con qualcuno che collabora nella vostra squadra di lavoro.