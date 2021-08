Per la giornata di domani, giovedì 19 agosto 2021, l’Oroscopo prevede una stabilità relativa per i nati sotto i segni del Toro e dei Pesci, mentre ritornerà in vetta alla classifica il segno del Cancro e si riscontreranno miglioramenti per il segno dei Gemelli. Anche l’Acquario riacquisterà qualche posizione.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della giornata.

L’oroscopo di domani: Gemelli in rimonta

1° Cancro: avrete finalmente la passionalità dalla vostra parte, e una solida base per affrontare nel migliore dei modi delle sfide professionali molto concentrate.

Per il momento le energie saranno in grado di superare qualsiasi situazione avversa.

2° Gemelli: ritornare in vetta alla classifica dell’oroscopo in men che non si dica significa avere una novità che supererà di gran lunga le aspettative lavorative e professionali. Riuscirete finalmente anche a risolvere alcune faccende di stampo burocratico.

3° Leone: questo momento favorevole sarà ideale per cavalcare l’onda degli affari, di ripristinare alcune priorità e allo stesso tempo di concedervi qualche minuto libero da vivere con gli affetti e per rendere la vostra relazione amorosa più stimolante.

4° Acquario: ci sarà un miglioramento sensibile nei rapporti interpersonali secondo l’oroscopo, che potrebbero cambiare anche una prospettiva molto solida che però sta dando segni controproducenti per voi e per il mondo che vi circonda.

Vantaggi per Ariete

5° Bilancia: il tempo dedicato all’amore sicuramente darà quei frutti che attendevate da tanto, come ad esempio un chiarimento che finalmente andrà nel migliore dei modi oppure un nuovo amore che potrebbe sbocciare inaspettatamente.

6° Ariete: questi vantaggi che il lavoro vi sta portando potrebbero incrementare sensibilmente il lato pecuniario e rendere anche il vostro lavoro leggermente più agevole e creativo.

Siate meno intransigenti con voi stessi: secondo l’oroscopo dovrete allentare la vostra tensione.

7° Vergine: avrete un piccolo calo dovuto alla stanchezza, ma sarete in grado di riprendervi in un batter d’occhio e di rendervi essenziale alla vostra squadra lavorativa per i progetti futuri. La carica energetica tornerà quella di prima.

8° Scorpione: probabilmente ci sarà un affare che si risolverà bene, almeno in parte. Allo stesso tempo potrete finalmente godere di una serenità che stavate cercando da tanto tempo. Secondo l’oroscopo, avrete un po’ più di tempo libero in serata.

Meglio il Capricorno

9° Capricorno: ci sarà qualche piccolo segnale di miglioramento, anche se purtroppo, secondo l’oroscopo, sarà irrilevante se ci saranno molti impegni a cui far fronte. Darsi da fare per il momento potrebbe “salvare” molte situazioni forti.

10° Sagittario: rimanere anche stavolta in questa posizione della classifica dell’oroscopo sarà molto duro, soprattutto se la giornata si presenterà priva di novità rilevanti che possano essere di aiuto a qualche faccenda rimasta in sospeso.

11° Pesci: persistere in questa posizione nella classifica dell’oroscopo vi darà degli spunti per prendervi una pausa, sia dalle faccende di stampo privato che da quelle che riguardano lo studio oppure il lavoro.

12° Toro: avrete delle mosse da mettere in atto sul lavoro, ma purtroppo questo non sarà il momento adatto dal punto di vista della fortuna. Parlarne con qualcuno che possa valorizzare le vostre idee però si dimostrerà molto produttivo.