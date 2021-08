L'Oroscopo del giorno 24 agosto è pronto a rivelare i momenti più interessanti di queste 24 ore. La Luna soggiornerà nei Pesci fino al tardo pomeriggio per poi transitare nella casa dell'Ariete. Tale movimento si tradurrà in affari ma anche in incontri, sentimenti e lavoro. Si può dire che si prospetta un martedì intenso, perfetto per rivedere la propria situazione e trovare un'opportuna soluzione. Passiamo in rassegna le previsioni dello zodiaco di questa giornata, ricordando che a fine articolo è possibile consultare la classifica astrologica del proprio segno.

Previsioni astrologiche del 24 agosto, oroscopo dall'Ariete al Cancro

Ariete - L'entrata della Luna nel vostro segno vi renderà più sensibili e sognatori. Per queste 24 ore mettete in stand-by tutte quelle faccende poco urgenti o che vi fruttano quasi niente. È tempo di reinventarsi e ripartire. Chiudete i ponti con le persone negative, esplorate nuovi orizzonti e smettetela di essere scettici.

Toro - L’amore vivrà attimi molto intensi. Si prospetta una giornata bollente e a tratti importante. Le code, il traffico e la burocrazia vi attendono, purtroppo le vacanze sono terminate.

Gemelli - Negli anni passati, ma anche di recente, avete lottato moltissimo. La vita non è sempre stata generosa nei vostri confronti, tuttavia ne siete usciti sempre con grande dignità.

Non è mai troppo tardi per tornare a studiare, cambiare mestiere o inseguire quel sogno che avete da sempre. Martedì movimentato.

Cancro - Avrete a che fare con una giornata molto forte e impegnativa. Una barriera vi sta bloccando la visuale, ma solo voi potete scavalcarla o abbatterla. Possedete molteplici potenzialità, perciò non arrendetevi al pensiero di dover faticare di più.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Investimenti favoriti, state per chiudere un certo acquisto significativo.

Oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Badate al sodo ed evitate di dilungarvi in inutili chiacchiere. Che importanza può mai avere ciò che dei perfetti estranei possono pensare di voi? Non potete mica fingere di essere ciò che non siete. Nuove conoscenze o opportunità in dirittura d’arrivo.

Vergine - Trovare la luce che vi condurrà verso la strada giusta spetta esclusivamente a voi. Per tale ragione evitate fare affidamento sugli altri. Delle vostre azioni porteranno dei risultati impensabili. Attenzione alle code e al traffico di queste 24 e interminabili ore.

Bilancia - Viaggi in vista entro la fine dell’anno. Chi è innamorato si sente più che pronto a compiere il passo successivo e ad allargare la famiglia. L’amore è un viaggio avventuroso che si può compiere solo in due, perciò se l’uno o l’altro non sono sufficientemente coinvolti, non si arriva da nessuna parte.

Scorpione - I soldi scarseggiano e faticate a sbarcare il lunario, si può dire che le vostre finanze siano ko. Le stelle invitano ad uscire fuori dalla propria zona di comfort e a mettersi in gioco anche altrove.

Migliorate le vostre abilità e allargate gli orizzonti. Dite di sì alle nuove opportunità che potrebbero presentarsi proprio in queste 24 ore.

Le previsioni dell'oroscopo dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Prendetevi del tempo per curarvi e prenotate dal parrucchiere o dall’estetista. Avete bisogno di un bel cambiamento, perciò rinnovate il look! Qualcuno, a breve, dovrà sostenere una dura prova o un certo intervento chirurgico o dal dentista. Occhio al portafogli e alla strada.

Capricorno - Da tempo state mangiando sregolatamente, ma da lunedì a dieta! In giornata dovrete occuparvi di alcune questioni irrimandabili, inoltre ci sarà da pulire la casa oppure fare rientro al proprio paese. Trascorrerete una rilassante serata in buona compagnia o con una nuova serie tv emozionante.

Acquario - Avrete modo, in giornata, di rivedere quelle che sono le vostre attuali disponibilità e studiare un metodo efficiente per superare le possibili difficoltà delle prossime settimane. Lo sprint e la creatività non vi mancheranno!

Pesci - I single si sentono soli e sfortunati, ma non è affatto così perché i problemi esistono anche per le coppie. Non a caso i nati dei Pesci che sono in una relazione salda, sembrano avvertire un calo nella passione e nell’intesa. Ad ogni modo in giornata bisognerà tenere duro e non lasciarsi innervosire da ciò che fanno gli altri.

Classifica astrologica segno per segno

Ariete 1°

Toro 2°

Acquario 3°

Bilancia 4°

Leone 5°

Vergine 6°

Scorpione 7°

Gemelli 8°

Pesci 9°

Cancro 10°

Sagittario 11°

Capricorno 12°