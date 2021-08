Per la giornata di domani, mercoledì 25 agosto 2021, l’Oroscopo vede il segno del Leone al primo posto, intanto i segni del Capricorno e della Vergine avranno molte opportunità nel lavoro e un miglioramento sensibile per quel che riguarda la sfera privata. In rialzo i Pesci e il Sagittario.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo di domani: Acquario innamorato

1° Leone: per voi si prospettano soltanto belle notizie, soprattutto se siete alla ricerca di un lavoro o se volete fare un salto in avanti nella vostra carriera già avviata.

Potrete finalmente dare una svolta anche alla cura di voi stessi, poiché avete tralasciato molto questo aspetto recentemente.

2° Acquario: questo affiatamento di coppia sarà ottimale per poter fare un passo avanti, per vivere insieme o per costruire qualcosa di importante con il partner. Avrete tutte le energie per occuparvi di più faccende insieme.

3° Capricorno: il lavoro procederà a gonfie vele, non senza delle novità che potrebbero fare la differenza per la vostra squadra lavorativa. Potrete finalmente dare un giro di vite alla vostra carriera in modo del tutto semplice.

4° Vergine: la passionalità all’interno della coppia probabilmente aumenterà di ora in ora e vi darà l’occasione anche di dialogare di più, di sentirvi sempre più affini con il partner e di trovare l’amore per i single.

Sagittario tenace

5° Toro: avrete una giornata più distensiva e meno impegnativa su molti fronti, mentre in amore avrete molta più complicità di quello che pensavate. Il partner vi aiuterà a superare qualche piccolo ostacolo di troppo e a essere sempre ottimisti.

6° Pesci: il lavoro vi darà l’occasione di essere più distesi dal punto di vista economico, però essere parsimoniosi dovrà essere sempre e comunque la vostra priorità, specialmente se avete in corso già degli investimenti importanti.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

7° Sagittario: avrete qualche ostacolo da affrontare e probabilmente vi darà anche un po’ di filo da torcere. Però la tenacia giocherà un ruolo fondamentale per la riuscita di alcuni progetti in corso. Non datevi per vinti.

8° Gemelli: evitate di agire d’impulso, soprattutto nella sfera professionale, perché ci saranno decisioni da prendere ed anche piuttosto “delicate”.

Vi rifarete con una amicizia che non vorreste perdere, secondo l’oroscopo.

Malumore per Bilancia

9° Ariete: preferirete vertere l’attenzione sulle faccende professionali rispetto a quelle che concernono la sfera emotiva, ma al tempo stesso per il momento le novità saranno praticamente nulle. Avrete qualche piccolo affare che giocherà a vostro favore.

10° Bilancia: avrete del malumore forse causato da un'incomprensione all’interno della vostra relazione amorosa o nella famiglia di origine. Secondo l’oroscopo, dovreste prendervi qualche ora di pausa, lontano da tutto e da tutti.

11° Scorpione: purtroppo ci saranno situazioni a cui dovrete far fronte con la giusta prospettiva, probabilmente si presenteranno spese impreviste che metteranno a dura prova la vostra pazienza e le vostre finanze.

12° Cancro: un litigio potrebbe non essere ideale, specialmente se siete alle prese con una concentrazione che al momento non sta affatto decollando. Dovrete fare qualcosa per il senso di stanchezza che non vi sta dando tregua.