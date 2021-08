L'oroscopo settimanale dal 30 agosto al 5 settembre 2021 annuncia grandi novità per tutti i simboli dello zodiaco. Agosto sta per cedere il trono al mese di settembre, quali cambiamenti e sorprese riservano l'amore, il lavoro e la salute? Secondo il cielo astrologico di questa nuova settimana, alcuni segni zodiacali devono fare i conti con il passato, con dei nuovi problemi e con alcuni imprevisti. Altri, invece, possono tirare un sospiro di sollievo.

Di seguito le dettagliate previsioni astrologiche relative alla settimana che va da lunedì 30 agosto a domenica 5 settembre per tutti i segni zodiacali.

La settimana dal 30 agosto al 5 settembre secondo l'oroscopo: da Ariete a Cancro

Ariete – In campo amoroso, l’insoddisfazione regna solo nei primi giorni di questa settimana. Ogni preteso potrebbe trasformarsi in una lite e ogni lite in una rottura. Le coppie che vogliono chiudere la relazione devono farlo senza ripensamenti. Se siete single e state ancora pensando a un vecchio amore, vuol dire che vi piace molto fare la vittima, soffrire per chi non vuole più saperne di voi. Facendo così non guarirete mai, quindi è arrivato il momento di chiudere con quel passato e guardare avanti, scrivere una nuova pagina della vostra vita. Il lavoro vi preoccupa e i soldi vi fanno impazzire. I primi giorni di settembre saranno più favorevoli per trovare un lavoro part-time e trovare un ottimo sistema per fare aumentare le vostre tasche.

La salute non sembra destare preoccupazione.

Toro – In amore, per buona parte della settimana sarete intrattabili, irritabili, sempre pronti a rimproverare, a puntare il dito, a sentirvi depressi. Dovete avere il coraggio di chiudere con i rapporti tossici e aggressivi. Alcune coppie inizieranno a pensare a una separazione che, però, verrà ufficializzata nei prossimi meri.

Altre coppie, invece, si consoleranno tradendo. Gli ultimi due giorni di agosto saranno molto movimentati per i cuori solitari e chi troverà l’anima gemella nei primi giorni di settembre dovrà fare i conti con alcune questioni complicate. In campo lavorativo, la settimana sembra non dare problemi, anzi. È ottima per affrontare colloqui, discussioni con un cliente di un certo spessore, aumentare le conoscenze.

In salute, siete un po’ stanchi e stressati a causa di un agosto movimentato, è meglio mangiare leggero, trovare un po’ di tempo per il relax e utilizzare le energie solo per le cose utili.

Gemelli – In campo amoroso, è una settimana abbastanza scorrevole e piacevole, a parte qualche discussione con una persona invidiosa di voi. Meglio ignorarla e guardare avanti. I rapporti di coppia potrebbero trascorrere giornate speciali. Molti progetti sono in fase di elaborazione, soprattutto se la vostra storia d’amore è nata da poco e avete intenzione di condividere la vostra vita insieme. Se i single del segno hanno perso le occasioni di agosto, niente paura, c’è sempre settembre. In campo lavorativo, cercate di non fare pasticci con clienti e colleghi.

Ottime occasioni all’orizzonte, soprattutto per i più giovani che sapranno accontentarsi anche dei lavori part-time. In salute, se avete intenzione di perdere peso, infilatevi le scarpe da ginnastica e fate sport all’aria aperta. Basta una lunga camminata ogni giorno per rimanere in ottima forma.

Cancro – In amore, molte situazioni stanno cambiando in meglio. Avete voglia di passione, carezze, romanticismo. Insomma, si prospetta una settimana appagante per i sensi, il cuore e le emozioni. Anche nelle coppie più litigiose trionfa l’amore, la passione. Via libera ai flirt per i single del segno, potreste vivere un colpo di fulmine davvero memorabile. In campo lavorativo, le occasioni che arrivano in questo periodo sono molto positive e aiutare a migliorare la vostra posizione, a trovare un nuovo impiego, oppure a capire come risolvere certi problemi spinosi.

In salute, l’energia non vi manca ma attenzione all’insonnia e alle distrazioni. Le stelle potrebbero causarvi un piccolo incidente che potreste evitare.

Previsioni delle stelle fino al 5 settembre 2021: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, la settimana si annuncia ricca di passione ma se dovete compiere un passo importante, l'oroscopo consiglia di aspettare la fine di settembre. Alcune coppie innamorate sono alle prese con gli imprevisti giornalieri. Altre coppie, invece, potrebbero essere sull’orlo di una crisi di nervi. Molti leoncini solitari rischiano di farsi coinvolgere da storie proibite con persone già sentimentalmente impegnate. In campo lavorativo, niente male questa settimana, le occasioni non mancheranno e i primi giorni di settembre potrebbero portare delle conferme importanti o qualche cambiamento.

Date il meglio di voi stessi e cercate di essere più competitivi possibili. La concorrenza è molta e anche sleale. In salute, attenzione agli incidenti domestici, ricordate che niente è inevitabili; quindi, tenete gli occhi ben aperti e non lasciatevi distrarre da eventi esterni.

Vergine – In campo amoroso, questa settimana aiuta a risolvere le questioni che vi hanno infastidito o lasciati con il fiato sospeso. Se siete follemente innamorati del vostro partner, lasciare perdere i battibecchi dovuti alla situazione economica che state vivendo. Occasioni in arrivo per i cuori solitari del segno, bisogna ammettere che il vostro fascino attira come il miele attira le api. Sul fronte lavoro, ci sono ancora degli ostacoli tra voi e i vostri obiettivi.

Non sono tempi facili per nessuno. Potete, però, compiere un passo da gigante solo se vi impegnerete e seguirete la strategia giusta. Potreste avere qualche problema di salute, è meglio chiedere prima il parere del vostro medico curante e poi iniziare la cura.

Bilancia – In amore siete molto riflessivi in questa settimana, forse state cercando di capire qualche direzione prendere. Fate bene a riflettere prima di agire, in questo modo eviterete di fare un errore madornale. Alti e bassi in famiglia, ma niente di preoccupante. Le stelle dicono che per i single del segno arriverà qualcosa di speciale; quindi, basta rimpiangere il passato e lasciatevi travolgere dalle novità e dai cambiamenti. In campo lavorativo, questa settimana vi vedrà impegnati a far quadrare i conti e aumentare le entrate, volete di più e forse state pensando di lavorare di più o trovare un impiego ben retribuito.

Non sottovalutare i fastidi fisici.

Scorpione – In campo amoroso, se siete gelosi in questa settimana potreste andare in escandescenza, vedete rivali d’amore dappertutto e non risparmiate occhiatacce e battutacce a coloro che mettono occhi sul vostro partner. Non vi dovete stupire se poi il vostro partner deciderà di troncare la relazione. Ci sono anche i nativi Scorpione più tranquilli che coccolano e viziano il partner ufficiale. Per i single del segno via libera agli amori settembrini, attenzione, però, a non infilarvi in storie torbide e complicate. In campo lavorativo, avete una grinta invidiabile nel seguire i compiti assegnati. Se state cercando un buon impiego, spedite il vostro curriculum a destra e a manca, e se non ricevete nessuna risposta allora dovete cercare di capire dove avete sbagliato.

In salute, i pigri del segno devono fare lunghe passeggiate. Se soffrite di colesterolo e trigliceridi alti, fate attenzione a ciò che mangiate.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo dal 30 agosto al 5 settembre: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questa settimana l’amore porta tante sorprese e regala momenti davvero speciali. Il vostro fascino vi farà sentire desiderati e sarete spesso al centro dell’attenzione. Se c’è agitazione nel rapporto di coppia, cercate di ricreare l’atmosfera con il partner e la paura del calo di desiderio sarà solo un lontanissimo ricordo. Se il vostro cuore è ancora solo e avete voglia di tuffarvi in una storia duratura, sincera e leale, uscite di più, guardatevi intorno e frequentate nuovi luoghi, nuovi amici.

Quando meno ve lo aspettate una persona vi verrà incontro con un bel sorriso. In campo lavorativo, in questa settimana siete un po’ distratti e potreste non essere al top della vostra forma professionale. Evitate azzardi economici, non è il periodo giusto. La salute sembra buona, sfruttate questa settimana per migliorare il look e la forma estetica. Se siete stufi del vostro stile di vita, fate un bel taglio di capelli o cambiate stile di vita.

Capricorno – In campo amoroso, questa settimana segna la fine del periodo molto problematico e l’inizio di un periodo più quieto. Battibecchi in famiglia non mancheranno, ma questa volta non vi farete condizionare dai loro pessimi stati d’animo, siete dell’idea che è meglio fare l’amore che litigare.

Per i cuori solitari del segno c’è un cielo strepitoso per conquistare. Tuttavia, puntate bene la vostra preda e assicuratevi che i vostri sentimenti siano corrisposti. Sul fronte lavoro, nella seconda parte della settimana rischiate di fare passi falsi, di commettere qualche imprudenza e di rovinare l’impegno precedente. Meglio aspettare la metà di settembre, quando la ruota inizia a girare dalla vostra parte. In salute, una camminata al giorno toglie il medico di torno. Attenzione, però, ai colpi d’aria e ai cambi di temperatura, potreste rischiare un raffreddore.

Acquario – In amore, non vi aspettano momenti tranquilli in questa settimana, cadrete vittima del nervosismo e le discussioni con il partner saranno continue ed esasperanti.

Avrete difficoltà a raggiungere un compromesso, molto spesso avrete la voglia di mollare tutto e di cadere nelle braccia di qualcun altro. Solo poche coppie riusciranno a risolvere i problemi e i disaccordi. Settembre è un mese complicato per i flirt e gli innamoramenti. Magari qualcuno vi promette di lasciare il partner, ma alla fine non mantiene le promesse. Buoni risultati per il lavoro e i soldi. Tenete sotto controllo l’impulsività. Per gli investimenti non è la settimana ottima per rischiare, meglio aspettare tempi migliori. In salute, siete troppo tesi, stanchi, stressati e dormite male. Avete bisogno di staccare la spina e di riposarvi di più.

Pesci – In amore, questa settimana cercate di non sbilanciarvi troppo con le confidenze. Alcune persone sono pettegole e non perdono tempo a malignare su di voi, sulla vostra vita di coppia. Muovetevi con prudenza e difendete la vostra privacy, in fin dei conti sapete benissimo di chi potete fidarvi, le persone perdono il pelo ma non il vizio. Per i single si prospetta una settimana di conquiste, anche nel mondo dei social. Questo è il periodo dell’entusiasmo, della voglia di cambiare e di rivoluzionare ogni tipo di lavoro. Per il settore economico è sempre un tasto dolente, i soldi escono ma non entrano. In salute, eliminate i cibi pronti, aumentate il consumo di frutta e verdura fresca e fate attività fisica. Attenzione ai colpi d’aria, siete soggetti al mal di gola.