L'oroscopo della giornata di domenica 29 agosto prevede maggior buonsenso da parte dei nativi Pesci, aiutati dalla Luna in sestile, mentre Vergine potrà contare un'ultima volta sulla posizione di Marte e Mercurio in congiunzione. Ariete continuerà a esitare in amore, mentre Gemelli sarà piuttosto spensierato. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di domenica 29 agosto.

Previsioni oroscopo domenica 29 agosto 2021 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che vi vedrà ancora in difficoltà in questa giornata di domenica.

Anche quest'ultima giornata della settimana non avrà molto da offrirvi in fatto di sentimenti, anzi, sarebbe il caso di evitare scenate con il partner. Se siete single non fatevi travolgere da eventuali preoccupazioni. Nel lavoro i colleghi sostengono le vostre iniziative, ma voi dovrete essere all’altezza della situazione, dimostrando che sapete quello che fate. Voto - 6️⃣

Toro: la settimana si chiude divinamente dal punto di vista sentimentale. Secondo l'oroscopo, potrete contare ancora una volta sulla Luna nel segno, ottima per far trasparire le vostre emozioni, anche se siete single, e volete aprire il vostro cuore. In ambito lavorativo i vostri sforzi non sono così premiati, forse perché non riuscite a farvi apprezzare al meglio, o forse perché Marte e Mercurio sono sempre meno influenti.

Voto - 7️⃣

Gemelli: oroscopo della giornata di domenica 29 agosto che vi vedrà più spensierati, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Forse perché è domenica e si ci riposa, o forse perché Marte e Mercurio stanno per agire a vostro favore. Per quanto riguarda i sentimenti Venere in buon aspetto protegge la vostra relazione di coppia, e vi regala momenti di passione.

Se siete single usate il vostro intuito e il vostro fascino per trovare la persona che fa più per voi. Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale che vedrà la Luna in sestile dal segno del Toro per voi nativi del segno. In ambito sentimentale un po’ di saggezza e responsabilità in più non guasterebbero il vostro rapporto, ma attenzione a Venere in quadratura.

Se siete single chiedetevi se siete davvero pronti per prendervi cura di una persona. Nel lavoro questa situazione sta per diventare davvero complicata, per cui attenzione. Voto - 6️⃣

Leone: periodo pieno di aspettative per voi nativi del segno, e tanta ansia che dovrete saper gestire, in particolare nel lavoro. Per vostra fortuna, Marte e Mercurio stanno per essere favorevoli, e la situazione potrebbe cambiare. In amore questa Luna in quadratura durerà ancora un giorno, in contrasto a questa Venere in sestile, dunque siate romantici, ma senza imporvi, anche se siete single. Voto - 7️⃣

Vergine: oroscopo di domenica grandioso dal punto di vista sentimentale grazie a una bella Luna in trigono. Tra voi e il partner non mancherà un'ottima intesa di coppia, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda i single cercherete di essere chiari e obiettivi nei rapporti personali. In ambito lavorativo Marte e Mercurio saranno favorevoli un'ultima volta prima di lasciarvi, per cui sappiateli sfruttare fino alla fine. Voto - 8️⃣

Bilancia: anche questa settimana si chiude alla grande in ambito sentimentale secondo l'oroscopo. Venere rimane in congiunzione, e il vostro rapporto sarà sano, e pieno di tanti progetti da portare a termine. I cuori solitari saranno piuttosto amichevoli con tutti, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti sono pronti a decollare ora che Marte e Mercurio stanno per affacciarsi al vostro segno. Voto - 9️⃣

Scorpione: oroscopo della giornata di domenica non così roseo dal punto di vista sentimentale, colpa di questa Luna opposta che per fortuna non durerà ancora per molto.

Cercate dunque di non essere troppo pretenziosi nei confronti del partner. Per quanto riguarda i single evitate tutti coloro che possono avere una cattiva influenza su di voi. Bene invece nel lavoro, ma ricordatevi che Marte e Mercurio non saranno più così influenti, e vi toccherà metterci più impegno nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Sagittario: previsioni astrali ben equilibrate in quest'ultima giornata della settimana. Dal punto di vista sentimentale ci sarà un profondo rispetto tra voi e il partner, che vi permetterà di non inciampare in inutili malintesi. Se siete single avrete un forte animo romantico, forse anche un po’ troppo esibizionista. In ambito lavorativo la morsa di Marte e Mercurio verrà sempre meno, e nelle prossime ore la vostra mente partorirà idee geniali.

Voto - 8️⃣

Capricorno: ultima giornata della settimana sufficiente per voi nativi del segno, ma sappiate che quella stabilità di coppia che tanto bramate e tanto state cercando sarà ancora ben lontana. Ciò nonostante, nulla vi vieta di fare qualcosa per riprendere in mano il vostro rapporto, o se siete single, di avvicinarvi alla vostra fiamma, senza però colpire nel segno. Nel lavoro purtroppo la situazione è destinata a peggiorare, dunque prendete le vostre decisioni con attenzione. Voto - 7️⃣

Acquario: un cielo leggermente contrario secondo l'oroscopo, ma nel complesso riuscirete sempre ad essere ottimisti. In amore infatti la Luna è in quadratura, mentre Venere è ancora favorevole. Dunque se ci sono discussioni con il partner, cercate di venirle incontro, senza causare litigi.

I single dovranno curare di più i rapporti sociali. Nel lavoro continuerete a essere al top della forma, e i risultati saranno la prova tangibile. Voto - 8️⃣

Pesci: dotati di uno spiccato buonsenso, secondo l'oroscopo di domenica avrete le idee ben chiare su come gestire il vostro rapporto, merito della Luna in sestile. Se siete single mettete da parte i vostri dubbi e affrontate i vostri problemi. Nel lavoro la situazione è destinata a cambiare, e con Marte e Mercurio non più negativi, i risultati miglioreranno, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 8️⃣