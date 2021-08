Nella settimana dal 6 al 12 settembre troveremo sul piano astrale la Luna spostarsi dai gradi della Vergine (dove risiedono Marte e il Sole) all'orbita dello Scorpione, mentre Giove e Saturno sosteranno in Acquario. Venere, invece, cambierà domicilio trasferendosi dalla Bilancia (dove staziona Mercurio) al segno dello Scorpione, nel frattempo Plutone rimarrà retrogrado in Capricorno. Urano, infine, proseguirà il moto in Toro come Nettuno permarrà nel segno dei Pesci e il Nodo Lunare Nord continuerà la sosta in Gemelli.

Oroscopo settimanale favorevole per Leone e Scorpione, meno roseo per Toro e Ariete.

Sul podio

1° posto Scorpione: amore top. Il secondo segno d'Acqua potrebbe percepire, dalla giornata di giovedì, i primi sentori di un'atmosfera decisamente più intrigante sotto il profilo affettivo. Tali percezioni diverranno tangibili dalle prime ore del weekend, grazie alla congiunzione Luna-Venere nel segno, permettendo al segno Fisso di prima decade di immergersi in un mare d'amore.

2° posto Leone: passionali. Settimana che avrà buone chance di risultare double-face nel settore sentimentale di casa Leone: a una prima parte dedita a eventuali riconciliazioni e riprese di discorsi interrotti (da lunedì a venerdì), seguirà un fine settimana dove potranno darsi da fare sotto le lenzuola con la dolce metà.

3° posto Sagittario: cambi lavorativi. Superato lo Stellium quadrato ma ancora alle prese col duetto Giove-Saturno retrogrado e con Nettuno ostile, il terzo segno di Fuoco avvertirà presumibilmente la viscerale voglia di dare una svolta professionale al proprio sentiero carrieristico. Qualche offerta degna di nota è probabile sia giunta a cavallo tra i due Pleniluni nell'amico Acquario (24 luglio e 22 agosto), con i nativi che sembreranno pronti, in particolar modo con la Luna in Bilancia del 10 settembre, a gettarsi in una nuova avventura lavorativa.

I mezzani

4° posto Acquario: alleanze. Le giornate centrali della settimana, soprattutto giovedì e venerdì, risulteranno probabilmente le più proficue per i liberi professionisti di casa Acquario per stringere nuovi accordi lavorativi, i quali li proietteranno verso freschi orizzonti clientelari. Nel weekend, invece, la Bianca Signora in quadratura congiunta al Luminare femminile potrebbe rendere meno scorrevoli i dialoghi col partner e, per la terza decade, sfociare in qualche piccola lite per futilità.

5° posto Bilancia: terza decade top. Semaforo acceso sul verde per le faccende sentimentali della terza decade dei nati sotto il segno della Bilancia, i quali potranno probabilmente contare, sino all'ora di pranzo di venerdì, su un insperato sostegno morale o economico. Tale aiuto proverrà, con ogni probabilità, da una persona inaspettata, come un nuovo collega o un conoscente, ma risulterà estremamente importante per tenere alto l'umore nativo in questo periodo.

6° posto Cancro: focus familiare. Dopo una prima parte settimanale piuttosto routinaria, nel weekend i nati Cancro avranno buone possibilità di spostare le loro attenzioni su un'annosa questione che riguarderà la famiglia d'origine.

Tendere la mano a un genitore o un fratello, quindi, potrebbe essere il gesto che il nucleo familiare si aspetterà dal primo segno d'Acqua, il quale di certo non li deluderà.

7° posto Pesci: maggiore serenità. Due belle notizie per il dodicesimo segno zodiacale, ovvero Venere che sbarcherà in Scorpione l'11 e la Luna favorevole nel weekend. Due pianeti che doneranno, c'è da scommetterci, un pizzico di serenità in più a un segno che, già da qualche settimana, sta risentendo di un reiterato pessimismo che lo avvolge.

8° posto Gemelli: a rilento. Sette giorni dove il primo segno d'Aria rileverà probabilmente una lieve battuta d'arresto per quanto riguarderà il settore pratico, specialmente per coloro che saranno alle prese con qualche ammodernamento casalingo che strizzerà l'occhio al fai da te.

La costruzione di un mobile, ad esempio, potrebbe essere procrastinata perché non si riusciranno a trovare le maniglie o le rotelle adatte.

9° posto Vergine: confusi. Con Mercurio e Venere oramai lontani dai loro gradi, Nettuno retrogrado in opposizione potrà probabilmente confondere le menti dei nati Vergine con maggiore semplicità, in particolar modo da mercoledì sera in poi. Sarà bene, nella seconda parte della settimana, rinviare eventuali colloqui di lavoro e/o discussioni chiarificatrici con il partner.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: amore flop. I nati Ariete potrebbero passare dalla padella alla brace per quanto riguarderà le faccende affettive in questa settimana, in quanto Mercurio opposto sarà congiunto a Venere (sino a venerdì) per poi guardare in cagnesco il pianeta dell'armonia nel weekend.

Tali spostamenti astrali avranno buone possibilità di tradursi per il primo segno di Fuoco in inutili prese di posizione o immotivate gelosie nel ménage amoroso.

11° posto Toro: lavoro flop. Più che per una mancanza di occasioni professionali (le quali dovrebbero essere presenti seppur in minore quantità), i nati Toro potrebbero essere stufi della sensazione di avanzare, professionalmente parlando, con il freno a mano tirato. Il deficit comunicativo con colleghi e clientela, gli equivoci con i fornitori e gli alti e bassi umorali metteranno, quindi, a dura prova la resistenza mentale del primo segno Fisso.

12° posto Capricorno: fare ammenda. Sarà tempo in casa Capricorno, soprattutto nel fine settimana, di chiedere scusa per il proprio comportamento al partner o ai figli, ammenda che probabilmente deriverà da un pregresso atteggiamento prevaricatore dei nativi a fine agosto.

Sebbene figlio della reiterata stanchezza professionale, il terzo segno di Terra dovrebbe dimostrare di aver capito l'errore commesso cospargendosi il capo di cenere.