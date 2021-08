Nuovo appuntamento con l'oroscopo dell'ultimo weekend di agosto. Si avvicina il mese di settembre e questo significa che l'estate è agli sgoccioli e che si ritorna al solito tran-tran. C'è chi si deve preparare psicologicamente ai nuovi compiti, doveri e progetti in vista dell'autunno e chi approfitta di questo periodo per concedersi una breve vacanza. Allora, se siete curiosi di sapere come sarà il vostro ultimo weekend di agosto, leggete attentamente le seguenti previsioni zodiacali relative alle giornate di sabato 28 a domenica 29 agosto. I settori presi in considerazione in questo Oroscopo sono amore, lavoro e salute.

L'oroscopo di sabato 28 a domenica 29 agosto: da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, se pretendete la perfezione dovete trovare una persona che è sulla vostra stessa lunghezza d’onda. Se lavorate in quest’ultimo fine settimana di agosto, riuscirete a portare a termine gli obiettivi prefissati. In salute, dovete ritrovare un buon equilibrio, sia nella forma fisica che mentale.

Toro – Qualcuno potrebbe rimproverarvi di aver trascurato l’amore, la famiglia, l’amicizia. La verità è che in questi giorni siete molto pensierosi. Se lavorate in questo weekend, dovete mantenere la calma e non lasciarvi distrarre da eventi esterni. La stanchezza che avete addosso potrebbe farvi scappare qualche parola di troppo, farvi diventare un po’ aggressivi.

Per il bene della vostra salute dovete ignorare le provocazioni e scaricare il nervosismo facendo attività fisica, possibilmente all’aperto.

Gemelli – In amore, i rapporti con il partner e la famiglia sono più scorrevoli del solito, merito del vostro stato d’animo più rilassato. Sul fronte lavoro, evitate di fare passi falsi, soprattutto dal punto di vista economico.

A settembre ci saranno grosse novità. In salute, ci vuole un po’ di costanza in più nelle attività fisiche, soprattutto se avete intenzione di perdere o mantenere il peso.

Cancro – In campo amoroso, ci vuole tanta pazienza, soprattutto se siete legati sentimentalmente con Pesci, Gemelli o Vergine. In campo lavorativo, solo la paura dei cambiamenti può frenare la vostra evoluzione, dipende da voi.

L'oroscopo vi anticipa che avrete un autunno strepitoso, quindi iniziate da adesso a preparare il terreno. In salute, c’è un buon recupero.

Previsioni astrali per il weekend 28-29 agosto: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, il vostro fascino strega chiunque. I single che sognano l’amore eterno devono puntare sulla simpatia e sull’intelligenza per conquistare una persona interessante. In campo lavorativo, potrebbe venirvi un’idea eccellente per aumentare le entrate; le buone occasioni arrivano quando meno ve lo aspettate: tenete gli occhi ben aperti. In salute, sfruttate le vostre energie nel modo migliore.

Vergine – In campo amoroso, state vivendo un buon periodo, ma non lasciatevi condizionare dai pettegolezzi di paese o dalle tensioni con alcuni parenti.

Sul fronte lavoro, siete un po’ irritati perché alcuni colleghi, collaboratori che dovevano darvi delle risposte, sono spariti nel nulla. In salute, anche se c’è un lieve calo fisico potete ottenere qualcosa in più.

Bilancia – La situazione amorosa è un po’ conflittuale, sembra che ci siano tensioni tra voi e il partner. Forse è successo qualcosa durante le vacanze? In campo lavorativo, ci sono nuove responsabilità e questo non vi fa dormire la notte, troppi pensieri e troppe preoccupazioni. Andando avanti così, la salute soffrirà tantissimo. Almeno per questo weekend, spegnete le preoccupazioni e dedicatevi ai vostri passatempi preferiti.

Scorpione – In amore, se la vostra relazione non vi soddisfa più forse è il caso di non agitare le acque com’è successo agli inizi del mese di agosto.

Avete difficoltà a gestire bene i rapporti interpersonali, anche con i parenti. In campo lavorativo, avete voglia di cambiare aria e sembra che voi abbiate le idee più chiare. In salute, gli impegni di lavoro avuti in questo mese di agosto vi hanno sfiniti, sfruttate questo fine settimana per rilassarvi e cullarvi nel dolce far niente.

Amore, lavoro e salute nell'ultimo fine settimana di agosto: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, siete innamorati del vostro partner ma l’insoddisfazione che regna nel vostro cuore vi spinge a rimproverarlo in continuazione. Cercate di far passare questo periodo senza litigare e rendete più intrigante e romantica la vostra vita di coppia. Dedicarsi al lavoro è un’impresa ardua, anche perché in questo fine settimana la vostra mente è presa da altre cose.

In salute, prestate particolare attenzione a ciò che mangiate.

Capricorno – Nel campo amoroso, è un momento piuttosto agitato e potreste dire qualcosa che lede la sensibilità della persona che amate, oppure prendere una decisione irrevocabile. Sul fronte lavoro, nel giro di pochi giorni raccoglierete i frutti delle vostre fatiche; a settembre potrebbero arrivare delle proposte lavorative da non sottovalutare. In salute, per scacciare il nervosismo fate più attività fisica e divertitevi, questo vale come terapia d’urto.

Acquario – Sul fronte amoroso, da qualche tempo sembrate preoccupati e questo fine settimana l’agitazione potrebbe farsi sentire. I single del segno sono attratti dalle relazioni strane, è come se in questo periodo cercassero di cambiare vita, look, modi di vedere l’amore.

In campo lavorativo, non vi mancano la forza e la voglia di rimettervi in gioco; cambiamenti in vista per l’autunno. Dovreste fare le cose con calma e cercare di risolvere alcuni problemi di salute.

Pesci – In amore, ci sono più stimoli, ma c’è qualcosa che vi preoccupa: non riversate l’agitazione nel vostro rapporto di coppia. Il cuore dei single è tornato a picchiare forte, forse c’è già una persona che vi interessa. Se non è così, date un’occhiata in giro e smettetela di restare chiusi in casa. In campo lavorativo, questo weekend regala un bel carico di energia che vi aiuterà anche a prendere una decisione definitiva per la vostra carriera. In salute, buone nuove per coloro che stanno curando il proprio corpo. Continuate a fare attività fisica e a mangiare in maniera sana ed equilibrata.