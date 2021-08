L'oroscopo della settimana che va dal 9 al 15 agosto vedrà il passaggio del pianeta Mercurio nel segno della Vergine, ora più agguerrita e decisa sul fronte lavorativo ma non solo, così come i nativi Toro avranno un alleato in più su cui poter contare. Leone potrebbe trovarsi a disagio in ambito lavorativo, mentre Bilancia sarà particolarmente tenera e matura in amore e proficua al lavoro. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 9 al 15 agosto.

Previsioni oroscopo dal 9 al 15 agosto 2021 segno per segno

Ariete: vi attendono giornate di Luna opposta durante la prossima settimana secondo l'oroscopo.

Dal punto di vista sentimentale potrebbe rappresentare un ostacolo, ma fortunatamente non sarà così per sempre, per cui abbiate un po’ di pazienza. Se siete single non chiudete rapporti così prematuramente. Rivalutate la situazione prima di prendere una decisione definitiva. Settore professionale che da mercoledì vedrà Mercurio non più così favorevole. Poco male in fondo, potrete sempre contare su Giove e Saturno per realizzare i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Toro: una settimana migliore rispetto alla precedente secondo l'oroscopo, ricca di soddisfazioni, soprattutto dal punto di vista sentimentale. La vostra relazione di coppia continua ad essere soddisfacente, piacevole, e con tanti momenti romantici tutti da vivere.

Se siete single la vostra vita sentimentale sarà particolarmente attiva, e non si escludono interessanti incontri. Nel lavoro arriverà il pianeta Mercurio a darvi una mano e aiutarvi con i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Gemelli: oroscopo della prossima settimana che non inizierà benissimo considerato che Venere e Luna saranno negativi.

Tra mercoledì e giovedì l'astro argenteo invece tornerà ad essere favorevole, ma in ogni caso, non aspettatevi niente di che dal vostro rapporto al momento. Aspettate che Venere sia in una posizione migliore, anche voi single, se davvero volete provare a fare colpo. Settore professionale che vedrà Mercurio remarvi contro da mercoledì.

Potrebbe ostacolare i vostri progetti, ma ricordatevi che Giove e Saturno rimangono favorevoli. Voto - 6️⃣

Cancro: tenerezza e voglia di amare non vi mancheranno neanche durante questa settimana secondo l'oroscopo. Ciò nonostante l'influenza positiva di Venere comincia a calare, per cui non smettete di dimostrare i vostri sentimenti al partner. Se siete single ci saranno ancora ottime probabilità di trovare la persona giusta che fa per voi. Nel lavoro Mercurio diventa favorevole da mercoledì, e potrebbe concedervi qualche idea o progetto interessante. Voto - 8️⃣

Leone: settimana stabile dal punto di vista sentimentale. In particolare tra mercoledì e giovedì godrete del favore della Luna per esaltare il vostro rapporto.

Attenzione però nel weekend, quando l'astro argenteo diventerà sfavorevole. Se siete single essere in sintonia con voi stessi vi metterà in una posizione di vantaggio per provare a fare grandi conquiste. Settore professionale che purtroppo vedrà Mercurio abbandonare il vostro segno, lasciandovi in balia di Giove e Saturno negativi. Meglio pensare bene a quel che fate. Voto - 7️⃣

Vergine: settore professionale che vedrà l'arrivo del pianeta Mercurio nel vostro cielo, raggiungendo Venere e Marte. Si apre un periodo di grande fortuna nel lavoro, con progetti e idee validissimi. In ambito sentimentale il pianeta dell'amore e la Luna vi daranno grande supporto per vivere un'altra settimana di fuoco, non solo per chi è già impegnato, ma anche chi è single potrà fare interessanti conoscenze.

Voto - 9️⃣

Bilancia: una settimana particolarmente equilibrata e piena di soddisfazioni secondo l'oroscopo. Dal punto di vista sentimentale non vi mancherà tenerezza e una buona dose di maturità, soprattutto tra le giornate di mercoledì e giovedì, aiutati dalla Luna in buon aspetto. Per quanto riguarda i single sarete abbastanza maturi da prendere importanti scelte. In ambito lavorativo il vostro modo di impegnarvi sarà efficace e proficuo, merito anche di Giove e Saturno in buon aspetto. Voto - 9️⃣

Scorpione: oroscopo della prossima settimana nel complesso tranquillo e piacevole dal punto di vista sentimentale. Venere continua a favorirvi, così come la Luna, positiva per buona parte del periodo.

Single oppure no, sarete disposti a vivere al meglio la vostra vita sentimentale, sperimentando e vivendo nuove belle emozioni. Un po’ di respiro anche in ambito lavorativo ora che Mercurio smette di sfavorirvi. non sarete ancora al top della forma, ma sarà comunque un passo in avanti. Voto - 7️⃣

Sagittario: vorreste fare di più per la vostra relazione, ma secondo l'oroscopo, con questo cielo negativo, sarà meglio non pretendere troppo. Abbiate pazienza, perché la situazione potrebbe presto cambiare. Per quanto riguarda i single essere precipitosi con la vostra fiamma proprio adesso potrebbe sfavorivi. Settore professionale che vedrà Mercurio diventare negativo, ciò nonostante Giove e Saturno saranno dei validi alleati per continuare a mettere in mostra le vostre abilità.

Voto - 6️⃣

Capricorno: previsioni astrali che vedranno un cielo sempre più favorevole nei vostri confronti. Dal punto di vista professionale arriverà anche Mercurio a darvi manforte, permettendovi di esprimere davvero bene tutto il vostro potenziale. In ambito sentimentale Venere e Luna vi permetteranno di iniziare bene la settimana. Un po’ d'attenzione sarà richiesta tra mercoledì e giovedì, ma con un po’ di impegno e umiltà saprete gestire bene la situazione. Se siete single provate voi a fare la prima mossa. Voto - 8️⃣

Acquario: configurazione astrologica che migliora nel corso della prossima settimana secondo l'oroscopo. Mercurio smette di sfavorirvi, e finalmente anche voi comincerete a sviluppare idee decisamente più valide.

Per quanto riguarda i sentimenti, sarà un'altra settimana tranquilla, ma senza quei momenti che ricorderete per sempre. In ogni caso, sentitevi comunque felici del vostro rapporto. Se siete single non fatevi prendere dall'agitazione, e se volete invitare la persona che vi piace, fatelo in un modo efficace. Voto - 8️⃣

Pesci: oroscopo della prossima settimana sottotono anche in ambito professionale. Purtroppo Mercurio torna a sfavorirvi, e trovare idee interessanti da sviluppare potrebbe essere complicato. Qualche problema anche in amore considerato che la morsa di Venere darà ancora fastidio. A questa si aggiunge la Luna negativa, una vera spina nel fianco per la vostra vita sentimentale, ultimamente poco attiva e poco soddisfacente. Voto - 5️⃣