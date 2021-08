L'oroscopo della giornata di lunedì 2 agosto vedrà la Luna spostarsi dal segno del Toro al segno dei Gemelli, che in amore avrà modo di metterci una pezza a questa vita sentimentale poco movimentata, contrariamente Pesci faticherà non poco a comprendere le intenzioni del partner. Tempo di decisioni per l'Ariete, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, mentre Sagittario potrebbe essere un po’ troppo eccentrico al lavoro. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 2 agosto.

Previsioni oroscopo lunedì 2 agosto 2021 segno per segno⭐

Ariete: periodo fatto di decisioni per voi nativi del segno, soprattutto per quanto riguarda il lavoro.

La posizione di Giove e Mercurio vi spingerà a fare grandi progetti, e saranno davvero ambiziosi per voi. In amore se siete single alcune relazioni potrebbero assumere un tono più serio. Se avete una relazione stabile invece il sostegno del partner sarà molto utile per portare avanti i vostri progetti. Voto - 8️⃣

Toro: oroscopo di lunedì che vi vedrà presi dai sentimenti grazie a questa Venere in congiunzione. La vostra relazione di coppia procederà davvero bene per il momento, e non avrete nulla da temere. Se siete single resistere a certe tentazioni non sarà facile. Per quanto riguarda il lavoro anche se questo cielo non è dei migliori, vi metterete in gioco per provare a raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 7️⃣

Gemelli: un inizio di settimana un po’ più soddisfacente dal punto di vista sentimentale. Questo cielo vedrà la Luna in congiunzione per voi, mettendoci una pezza a questa Venere sfavorevole. Single oppure no, in ogni caso cercherete di rendere più attiva la vostra vita sentimentale. Nulla da dire invece sul fronte professionale, con scelte particolarmente azzeccate che vi permetteranno di gestire bene le vostre mansioni.

Voto - 7️⃣

Cancro: oroscopo di lunedì 2 agosto interessante dal punto di vista sentimentale. Questo cielo avrà molto da dirvi in materia, e dalla vostra relazione di coppia potreste ottenere davvero tanto. Se siete single con il vostro umore così sereno, sarà facile incontrare qualcuno con cui socializzare. In ambito lavorativo i vostri progetti vanno avanti senza grandi intoppi, ma considerate comunque eventuali imprevisti.

Voto - 8-

Leone: configurazione astrale che migliora in ambito amoroso, e vi permette di esprimere nuovamente voi stessi. La Luna infatti sarà in sestile, ottima per provare a regalare dolci emozioni alla vostra anima gemella. Se siete single i vostri progetti saranno al primo posto al momento, ma teneri come siete, forse qualcosa o qualcuno potrebbe farvi cambiare idea. Settore professionale in rialzo rispetto all'ultimo periodo, ma ancora ci sarà tanta strada da fare, e qualche idea valida sarebbe di grande aiuto. Voto - 7️⃣

Vergine: piccole incomprensioni di coppia con l'arrivo della Luna in quadratura secondo l'oroscopo. Il vostro modo di essere romantici non sarà sufficiente per avere una relazione stabile.

Meglio spiegare al meglio le vostre intenzioni fin da subito, chiarendo la situazione. Se siete single non vi riusciranno proprio benissimo i complimenti in questa giornata. Settore professionale tutto sommato discreto, e con questo cielo non potrete pretendere di più. Voto - 7️⃣

Bilancia: finalmente una giornata fantastica sotto ogni punto di vista. Secondo l'oroscopo di lunedì 2 agosto, godrete del favore della Luna in trigono dal segno dei Gemelli, che in amore accenderà la passione tra voi e la vostra anima gemella. Se siete single il vostro cuoricino innamorato batterà più forte del solito. In ambito lavorativo con la precisione di Mercurio e le risorse di Giove, i risultati non tarderanno ad arrivare.

Voto - 9️⃣

Scorpione: un quadro astrale che torna a essere convincente dal punto di vista sentimentale. Venere tornerà a essere più attiva per la vostra relazione di coppia, e voi per primi darete più amore alla vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. I single non si risparmieranno di essere gentili e fare bei complimenti. In ambito lavorativo invece non è un periodo semplice, e bisognerà prendere decisioni con responsabilità. Voto - 7️⃣

Sagittario: oroscopo di lunedì decisamente sottotono per voi nativi del segno. Troppi sono i pianeti in posizione sfavorevole, e questa Venere non ne vorrà sapere di aiutarvi, e il vostro modo di essere così eccentrici non vi aiuterà di certo per la vostra relazione di coppia.

Se siete single dovrete ancora capire se quello che provate è amore o qualcos'altro. Settore professionale anch'esso poco soddisfacente. Con solamente Mercurio favorevole, e tutti gli altri astri negativi, svolgere bene i vostri incarichi non sarà così facile. Voto - 5️

Capricorno: configurazione astrale nel complesso valida secondo l'oroscopo. Per quanto riguarda i sentimenti riprendono le attività romantiche, single e non, soprattutto per i nati nella prima decade. Molto bene anche per quanto riguarda il lavoro, grazie a un cielo tutto sommato valido per gestire efficacemente le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Acquario: Mercurio vi gioca brutti scherzi dal punto di vista professionale secondo l'oroscopo.

Certo, Giove e Saturno rimangono in ottimo aspetto, ciò nonostante prima di approvare un’idea che all'apparenza sembra valida, pensateci una seconda volta. In ambito amoroso sarà un buon momento per portare avanti certi progetti di coppia, e godere di una relazione migliore. Se siete single sarete pronti a rimettervi in gioco e trovare una persona su cui contare. Voto - 8️⃣

Pesci: non un inizio di settimana grandioso per voi nativi del segno, considerato che Venere e Luna sono in cattivo aspetto. In ambito sentimentale infatti faticherete non poco a comprendere le intenzioni del partner, per cui attenti come gestirete il vostro rapporto. Se siete single non prendete ogni questione di petto. Per quanto riguarda il lavoro, qualche piccola soddisfazione ci sarà, ma non aspettatevi risultati eccezionali. Voto - 6️⃣