L'oroscopo della giornata di mercoledì 4 agosto prevede una Venere molto romantica per il segno del Capricorno, che regalerà tante emozioni; mentre Mercurio, favorevole per l'Ariete, aiuterà i nativi a elaborare ottime idee. Leone non darà nulla per scontato nel lavoro, mentre corteggiare sarà una pratica difficile per i nativi Pesci. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 4 agosto.

Previsioni oroscopo mercoledì 4 agosto segno per segno

Ariete: sarà un mercoledì positivo dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno.

La Luna vi terrà compagnia ancora per un'altra giornata, permettendovi di godere di una relazione di coppia davvero piacevole. Se siete single la compagnia dei vostri amici significherà davvero tanto. In ambito lavorativo sarete piuttosto reattivi, svolgendo in modo rapido e preciso i vostri progetti e con Mercurio favorevole arriveranno ottime idee. Voto - 9️⃣

Toro: previsioni astrali che vi vedranno ancora una volta sulla cresta dell'onda in amore. Venere in trigono dal segno della Vergine garantisce una relazione di coppia forte e stabile, soprattutto se siete nati nella prima decade. Se siete single sarete talmente innamorati che faticherete a dire qualche parola alla vostra fiamma. In ambito professionale, invece, vi sembrerà che la fortuna non sia più dalla vostra parte e in effetti questo cielo non è favorevole.

Cercate di riflettere bene su quel che fate e, se necessario, chiedete aiuto a una mano più esperta. Voto - 7️⃣

Gemelli: oroscopo di mercoledì 4 agosto all'insegna del successo sul fronte lavorativo, tra i migliori segni zodiacali al momento. Sarete infatti sempre pronti a tutto, non perdendo neanche un colpo e raggiungendo sempre l'obiettivo che vi siete posti.

Per quanto riguarda i sentimenti non si potrà dire la stessa cosa: va bene che la Luna è in congiunzione, ma Venere rimane comunque negativa e potrebbe causare incomprensioni. Se siete single curate di più la vostra vita sociale, all'amore ci penserete dopo. Voto - 7️⃣

Cancro: periodo non eccellente, ma sicuramente solido, fatto di certezze.

In amore, infatti, l'intesa tra voi e il partner vi permetterà di portare avanti il vostro rapporto con tenacia e sicurezza. Se siete single fare conquiste sarà difficile, ma non impossibile. Per quanto riguarda il lavoro cominciano a vedersi i risultati del vostro impegno e saranno tutto sommato soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Leone: previsioni astrali di tutto rispetto per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo questo cielo non sarà così male per quanto riguarda i sentimenti, soprattutto per provare a risolvere alcuni problemi con l'aiuto del partner. Se siete single la Luna vi farà un bell'effetto, rendendovi molto affettuosi. Nel lavoro non lascerete nulla al caso, limando ogni dettaglio e cercando di fare attenzione agli imprevisti.

Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale non eccellente nel corso di questa giornata secondo l'oroscopo, ma qualcosa di buono riuscirete comunque a ricavarlo. Se infatti la Luna sarà in quadratura, Venere rimarrà comunque favorevole e in ambito sentimentale, con un po’ d'attenzione, potrete contare su una relazione discreta. I single potrebbero essere un po’ più sensibili del solito. Settore professionale nel complesso valido, grazie a Marte favorevole che vi dà risorse a sufficienza per gestire bene le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Bilancia: oroscopo della giornata di mercoledì 4 agosto davvero soddisfacente per voi nativi del segno, merito di un cielo sgombro da nubi. Dal punto di vista sentimentale ci sarà una forte complicità di coppia, alimentata da questa Luna in trigono.

I single difficilmente faranno grandi passi, ma adoreranno poter trascorrere un po’ di tempo con la persona che segretamente amano. Settore professionale ottimo, vi approccerete perfettamente con le vostre mansioni, centrando in pieno il successo meritato. Voto - 9️⃣

Scorpione: non un cielo ottimale per voi secondo l'oroscopo, soprattutto dal punto di vista professionale. Astri come Mercurio e Giove continueranno a ostacolare la vostra carriera, con evidenti criticità nel gestire i vostri progetti. Molto meglio in ambito sentimentale, dove Venere rimarrà in buona posizione e in questo modo potrete godere di una relazione tutto sommato buona. Se siete single cercherete sempre di vedere il lato positivo delle cose.

Voto - 7️⃣

Sagittario: un quadro astrale ancora poco soddisfacente per quanto riguarda i sentimenti. Voi single potreste non sentirvi pronti per intraprendere una nuova storia d'amore e per il momento vi va bene così. Se invece siete già impegnati dovrete fare qualcosa per riappacificarvi con la vostra anima gemella. Per quanto riguarda il settore professionale sarà una giornata positiva, ma a tratti forse un po’ noiosa. Voto - 6️⃣

Capricorno: per voi una giornata niente male secondo l'oroscopo di mercoledì. Dal punto di vista sentimentale vi sentirete in sintonia con la vostra anima gemella, cercando di portare avanti insieme questa magica storia d'amore. Se siete single date sfogo ai vostri sentimenti e alla vostra voglia di vivere.

Nel lavoro riuscire a capire, in un momento come questo, quale sia la strada più efficace per i vostri progetti, vi metterà in una posizione di vantaggio. Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali da primo della classe nel corso di questa giornata. L'oroscopo di mercoledì 4 agosto vedrà la Luna sorridervi dal segno dei Gemelli e vi sentirete molto ottimisti e felici della vostra vita sentimentale, soprattutto se siete nati nella prima decade. I single godranno di un atteggiamento amabile e giocoso. Nel lavoro forse le energie non saranno ancora al top, ma riuscirete a essere produttivi quanto basta per centrare il meritato successo. Voto - 8️⃣

Pesci: un cielo ancora poco gradevole per voi nativi del segno.

La Luna sarà ancora negativa, impedendovi di stare in sintonia con la vostra anima gemella. Se siete single forse potrebbe essere il momento adatto per parlare di sentimenti e sfogarvi un po’ con qualcuno. In ambito lavorativo sarà una giornata senza troppi intoppi, ciò nonostante meglio essere ben organizzati. Voto - 6️⃣