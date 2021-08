L'Oroscopo di domenica 8 agosto è pronto a rivelare come sarà l'ultima giornata della corrente settimana. In evidenza nel contesto le previsioni relative a tutti i dodici segni dello zodiaco. La situazione astrologica rimane in parte stabile: unici movimenti da segnalare sono l'ingresso della Luna nel segno del Leone e l'approssimarsi del Pianeta Mercurio al segno della Vergine. Marte in Vergine sarà invece sotto stretta opposizione da Giove in Acquario. Ottimo il trigono astrale di Plutone verso Venere presente in Vergine e buoni i sestili Nettuno-Plutone con il trigono Urano-Venere.

Approfondiamo le previsioni zodiacali dall'Ariete fino a Pesci, per scoprire come andrà la giornata di lunedì, con amore e lavoro protagonisti nell’oroscopo di domani 8 agosto.

Previsioni zodiacali dell'8 agosto dall'Ariete al Cancro

Ariete - Gli astri, in parte a vostro favore, vi incitano affinché mettiate in pratica gli insegnamenti ricevuti e portiate a termine un progetto ambizioso. Avete immagazzinato una notevole esperienza, potete farla fruttare passando all’attacco. Nel lavoro avvertite un po’ di noia adesso che il cielo si disinteressa alle vostre vicende. Consolatevi: rientri e spostamenti procedono senza intoppi. In amore, per il bene della famiglia e per amor del quieto vivere, stipulate una resa incondizionata: riaprire il dialogo vi aiuterà a ritrovarvi.

Toro - L’oroscopo dell'8 agosto al segno del Toro preannuncia una domenica divertente e spensierata, in compagnia degli amici che sono con voi da sempre e di quelli che si sono aggiunti al gruppo di recente. L’armonia di Luna e Venere fa sì che le vostre iniziative siano quelle più gettonate e seguite. Nel lavoro i clienti rimangono stregati dalla vostra immagine curata e dal vostro fare garbato.

Toccando il tasto giusto ottenete ciò che vi interessa. In amore, con i vostri modi eleganti avete colpito nel segno. Proprio ora che la vacanza sta finendo, un ammiratore si fa avanti con un dono inatteso.

Gemelli - La giornata, secondo gli astri, sarà abbastanza scorrevole. Forse mancherà la solita verve, ma abbonderete in produttività e concretezza.

“Nessuna buona nuova”, anche se c’è concretamente il pericolo di vedervi sbadigliare a tutto andare. Nel lavoro la prospettiva di una gratifica o di un aumento di stipendio è una golosa tentazione che vi stimola a lavorare con più precisione e tenacia. In amore, qualunque siano state le divergenze che in passato vi hanno diviso, buttatele dietro le spalle, tenendo presente ciò che adesso vi unisce.

Cancro - Domenica da dedicare alle incombenze domestiche rimaste inevase durante la settimana. E a fare due calcoli: il conto in banca vi preoccupa un po’. Il partner vi biasima, perché ci sono modi migliori per trascorrere le feste? Non ha tutti i torti. Nel lavoro i rapporti di affari vanno seguiti con la massima accuratezza, senza lasciarsi distrarre da questioni di secondaria importanza.

In amore Venere e Marte continuano a prendervi di punta e fanno di tutto per rendervi la vita difficile in fatto di sentimenti. Riuscendoci, anche!

Oroscopo e consigli delle stelle dell'8 agosto dal Leone allo Scorpione

Leone - Giornata davvero molto fortunata. Grossi ostacoli planetari non ce ne sono e anzi potete contare sull’apporto di astri positivi tipo Mercurio e Giove. Senza dimenticare che avete anche Urano favorevole. Dovrete soltanto stare attenti a tenere a bada un insolito quanto ingiustificato senso di nervosismo. Nel lavoro spazi per guadagnare ulteriore tempo non sembra ce ne siano ancora. Ma la carica per ripartire ve la offre Mercurio su un piatto d’argento. In amore, se vi ostinate a fare e a decidere tutto di testa vostra, come se foste ancora single, è fatale che il vostro compagno se ne risenta.

Vergine - Mentre la Luna puntella con la sua razionalità, Nettuno smussa gli spigoli e favorisce i sentimenti, le amicizie e l’espressione artistica. Guadagni insperati, manifestazioni di amicizia o di amore, decisioni che migliorano la qualità della vita. Nel lavoro ci sono nuove prospettive in diversi campi, ma fate un passo alla volta, tenendo sempre a mente che: “Chi troppo vuole, nulla stringe”. In amore Giove, Nettuno e oggi anche la Luna sono tutti dalla vostra parte. Alle ortiche la paura di buttarsi e la maschera d’indifferenza.

Bilancia - Ci sono tutti gli ingredienti per l’inizio di una fase più leggera. Marte e Venere vi tengono ancora sotto scacco, ma Saturno sgombra il campo. Determinazione e intraprendenza, miscelate nelle giuste dosi, vi assicureranno il pieno successo.

Nel lavoro, il miracolo della riuscita si compirà con il tempo, però da oggi, cosa non da poco, avete un potente avversario in meno da fronteggiare. In amore, le barriere della timidezza sono dure da buttar giù, ma Giove le abbatterà come birilli, regalandovi maggiore scioltezza nelle relazioni.

Scorpione - C’è voluta pazienza ma, alla fine, le cose stanno prendendo la piega sperata. Merito anche della fiducia incondizionata nelle vostre capacità. Ve lo ripetete ogni giorno: un pizzico di sano opportunismo non ha mai recato danno a nessuno, tutt’altro! Nel lavoro, animati da una grande e rinnovata curiosità personale, vi sentite motivati ad approfondire alcuni aspetti della vostra professione.

In amore, attenti a non riversare sulla persona che amate qualche vostro momento di insofferenza, anche perché Venere indifferente non vi assiste.

Astrologia di domenica 8 agosto dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - La domenica promette bene, con Venere in trigono da Urano in Toro a stuzzicarvi la fantasia e l’inventiva. Avete mille idee per darvi alla pazza gioia. Tante le opzioni per divertirvi in allegria, ma la più gettonata prevede la compagnia dei vostri amici. Nel lavoro, forse state prendendo un impegno molto importante troppo alla leggera. Attenzione: piangere sul latte versato, poi, non servirebbe a niente. In amore non siate timidi: non è da voi. Se una persona conosciuta di recente vi fa vibrare le corde dell’anima, non è il caso di tirarsi indietro.

Capricorno - Giornata un po’ in sordina, la vostra. Poco male, potete approfittare della parentesi di tranquillità per definire le situazioni in sospeso. L’energia non vi manca, vi serve solo un pizzico di determinazione in più e il cocktail sarà vincente. Nel lavoro, se siete impegnati in un’attività complessa, potreste andare incontro a un periodo delicato e impegnativo. Non sprecate le vostre risorse. In amore cercate di non fare passi falsi e non prendete decisioni sull’onda dell’impulso. Aspettate stelle migliori, prima di passare all’azione.

Acquario - I trigoni della Luna con Urano e Plutone sono per voi una sferzata di vitalità e vi saranno utili per mettere a frutto le vostre qualità di abili conquistatori: questa domenica sarete irresistibili!

Soluzione di una questione che vi ha tenuti a lungo col fiato sospeso. Sì a una gita domenicale. Nel lavoro, attivi e concreti nel sociale, potrete ottenere buoni risultati e definire progetti a lunga scadenza. In casa, soddisfazioni dal bricolage. In amore, se siete in cerca dell’anima gemella, cominciate a mettere in mostra con disinvoltura le vostre doti e ad esibirvi in modo rassicurante.

Pesci - L'oroscopo per la giornata dell'8 agosto prevede una domenica ideale per scrollarsi di dosso ogni residuo di apatia. La Luna vi esorta a muovervi, uscire, incontrare gente, allacciare contatti. In famiglia vi mostrerete più flessibili, accettando, per il quieto vivere, qualche compromesso. Nel lavoro, la routine vi pesa, ma porterete a termine i vostri impegni.

Oggi potrete anche contare su un pizzico di fortuna: sfruttatela. In amore, una situazione intrigante stuzzica la vostra curiosità e vi spinge ad approfondire un nuovo legame, ma senza fare troppo sul serio.