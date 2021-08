Il weekend di Ferragosto entra nel vivo. Vediamo come sarà la giornata di sabato 14 agosto per tutti i segni zodiacali a livello lavorativo, sentimentale e salutare dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in questa giornata a livello sentimentale potreste vivere dei ripensamenti, cercate di comprendere quali sono le vostre emozioni. In campo lavorativo i nuovi progetti possono essere portati avanti.

Toro: per il secondo segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da risposte interessanti a livello professionale. Per quel che riguarda l'amore, con Venere favorevole bisognerà mettersi in gioco.

Gemelli: nel lavoro, se ci sono state delle crisi, dovrete cercare di trovare il giusto equilibrio e delle soluzioni. In amore possibile agitazione, sarà meglio saperla gestire.

Cancro: con la luna favorevole sarà un'ottima giornata per quel che riguarda il lato sentimentale. Soprattutto chi negli ultimi giorni ha vissuto delle problematiche, potrà recuperare il proprio rapporto. Nel lavoro dei progetti in sospeso potranno darvi soddisfazioni.

Leone: per i nati di sotto il quinto segno zodiacale, la giornata di sabato 14 agosto sarà caratterizzata dai possibili dubbi amorosi. A livello professionale siate cauti, in particolare per quel che riguarda la situazione finanziaria.

Vergine: Urano in buon aspetto, dei possibili cambiamenti potrebbero riguardare il lato sentimentale.

Giornata interessante a livello lavorativo.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: presto Venere sarà nel segno, potrete vivere una bella ripresa già a partire da questo weekend. Sarete, infatti, protagonisti di belle emozioni in questo sabato. Nel lavoro, alcuni problemi recenti possono essere superati.

Scorpione: per i sentimenti, con la Luna nel segno, potrete vivere nuove emozioni, attenzione però a possibili disagi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro, presto, arriverà un cambiamento che, da tempo, aspettate.

Sagittario: potrete vivere delle sensazioni davvero importanti in questa giornata, in particolare dopo il periodo sottotono vissuto di recente. Nel lavoro potrete ottenere risultati, ma cercate di ritagliare anche del tempo per voi.

Capricorno: weekend di Ferragosto interessante a livello sentimentale, cercate però di non creare complicazioni lavorative, in particolare con i collaboratori.

Acquario: con la Luna dissonante, non sarà semplice trovare il giusto equilibrio nelle vostre emozioni. Nel lavoro se avete delle esigenze, sarà meglio farsi valere.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale questa giornata potrebbe essere importante per fare dei nuovi incontri amorosi. Nel lavoro possibili tensioni.