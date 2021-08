Questa nuova settimana del mese di agosto è ormai arrivata al giro di boa. Scopriamo come andrà in particolare la giornata di giovedì 12 agosto con le stelle e l'Oroscopo a livello sentimentale, lavorativo e salutare per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in campo amoroso in questa giornata sentite l'esigenza di chiarire alcune situazioni, sono possibili dei momenti di agitazione con il partner. In campo lavorativo, con la Luna In opposizione, bisognerà valutare alcune situazioni.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale nella giornata di giovedì 12 agosto 2021 è possibile che sorgano dei dubbi a livello sentimentale.

Con Saturno dissonante, attenzione ai cambiamenti professionali.

Gemelli: con la Luna favorevole la situazione si fa interessante per il lato amoroso. Per quel che riguarda il campo lavorativo, presto riuscirete a vedere tutte le situazioni con maggiore chiarezza.

Cancro: nel lavoro cercate di evitare scontri e polemiche in questa giornata di agosto. Per quel che riguarda il lato sentimentale sono possibili tensioni con il partner.

Leone: in amore vi sentite più consapevoli e siete pronti a fare dei passi importanti, attenzione però a dei possibili dubbi. Nel lavoro sarà meglio non agire di impulso, ma valutare bene con le mosse fare.

Vergine: con Mercurio nel segno vivrete dei momenti particolarmente intensi a livello amoroso.

Per quel che riguarda il lato professionale è possibile che dobbiate prendere delle decisioni particolarmente importanti.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: con la Luna che entra nel segno ci sarà un momento di ripresa per il lato sentimentale, quindi potrete vivere momenti di maggiore serenità.

Nel lavoro chi è in attesa di una conferma dovrà ancora attendere.

Scorpione: con la Luna nel segno migliora il lato amoroso, quindi potrete chiarire alcune questioni complesse con il partner. Per quel che riguarda il lato lavorativo sono possibili dei cambiamenti in arrivo e nuove collaborazioni.

Sagittario: alcune questioni vi preoccupano particolarmente, per questo motivo dovete cercare di gestire lo stress.

In amore, con la Luna favorevole, sentite l'esigenza di mettervi in gioco.

Capricorno: dei rallentamenti a livello professionale vi rendono stanchi e nervosi. Per quel che riguarda l'amore potreste sentirvi confusi. Siete complessivamente sottotono.

Acquario: momento sottotono per il lato sentimentale, avreste voglia di maggiore complicità con il partner. In campo professionale riceverete delle risposte.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la giornata di giovedì 12 agosto sarà caratterizzata da soluzioni in campo lavorativo. Per l'amore sarà meglio capire quali sono i vostri sentimenti prima di agire.