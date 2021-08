È arrivata anche quest'anno la giornata di Ferragosto. Approfondiamo dunque quali novità e cambiamenti porterà questa domenica a tutti i segni zodiacali leggendo le previsioni del 15 agosto 2021.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore le storie in questo periodo hanno vissuto un calo e sono soggette a maggiore tensione. Nel lavoro se qualcosa non va come vorreste potreste anche chiedere sostegno a qualcuno.

Toro: per i sentimenti, con la Luna in opposizione, è meglio fare attenzione. Le sensazioni che vivete ora sono comunque positive. Nel lavoro alcuni hanno voglia di provare qualcosa di nuovo.

Gemelli: a livello sentimentale attenzione ad alcune polemiche, soprattutto in quelle storie che hanno vissuto una crisi di recente. Nel lavoro gestite al meglio i nuovi contratti. Un progetto potrebbe anche chiudersi.

Cancro: in amore, se ci sono stati dei contrasti, questa giornata aiuterà, dovrete solo fare attenzione ad alcune problematiche. A livello lavorativo da qui ai prossimi giorni arriveranno diverse soluzioni.

Leone: la Luna è in opposizione, per questo motivo sarebbe meglio evitare agitazioni. Nel lavoro se alcune situazioni non vi convincono rimandate tutte prossimi giorni.

Vergine: a livello amoroso la giornata porterà nuove emozioni. Grazie a diversi pianeti nel segno avrete una marcia in più.

Nel lavoro non mancano importanti novità, arrivano dei miglioramenti.

Previsioni e oroscopo del 15 agosto 2021: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore le emozioni che nascono in questo periodo sono importanti e se alcune cose vi interessano datevi da fare. Nel lavoro i progetti non mancano, potrete risolvere alcune incomprensioni.

Scorpione: Per i sentimenti, con la Luna nel segno, avrete maggiori momenti di emozioni. Dovete solo mantenere un certo controllo. Nel lavoro tutto quello che arriva dovrà essere vissuto con attenzione.

Sagittario: a livello amoroso, con Venere favorevole, i problemi nati di recente potranno essere superati, valutate al meglio alcune decisioni da prendere.

Nel lavoro siate fiduciosi, arrivano delle buone iniziative.

Capricorno: a livello amoroso attenzione a qualche piccolo contrasto, fortunatamente però l'ultima giornata della settimana aiuta. Non mancheranno i momenti positivi. Nel lavoro è meglio evitare le complicazioni, qualcuno potrebbe essere contro di voi.

Acquario: in amore occorre fare attenzione al cielo che porta qualche complicazione, in particolare vivrete problemi nella seconda metà della giornata. Nel lavoro valutate al meglio quello che arriva.

Pesci: in amore la giornata vede la Luna favorevole e ciò vi fa sentire meglio. Venere non è più in opposizione. Nel lavoro, se sono arrivate nuove proposte, valutate bene prima di dire o accettare qualcosa