Le previsioni zodiacali di lunedì 16 agosto 2021 sono pronte a svelare come sarà il primo giorno della settimana. È prevista una giornata fortunata, si o no? Senza dubbio si, anche se solamente per alcuni segni prescelti dalle stelle. Vediamo di dare subito una risposta precisa andando a mettere in chiaro i simboli migliori e peggiori in questa giornata di metà mese. Intanto ricordiamo che ad essere testati in esclusiva in questa sede, in esclusiva gli ultimi sei segni dello Zodiaco. Dunque, occhi e attenzione puntati su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Senz'altro tanti saranno in trepidazione nell'attesa di sapere come è stato valutato questo primo giorno della settimana, non è così?

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 16 agosto su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di lunedì 16 agosto

Bilancia: ★★★★★. Venere entra in Bilancia facendo evolvere molto bene questa parte della settimana coincidente con la ripartenza del periodo. Dunque, si profila un lunedì in linea con i vostri migliori desideri. Secondo le previsioni di oggi per quanto riguarda l'amore, gran parte delle cose andranno a gonfie vele: non lasciatevi sfuggire questo momento di serenità e passione ma vivetelo immensamente, ne sarete stra-felici!

Tirate fuori dai cassetti le carte su cui avete scritto da tempo i vostri desideri e cominciate a parlare con il partner per poterli realizzare. Single, per voi ci saranno (forse) delle nuove occasioni da cogliere al volo: presto o tardi, purché alla fine siano portatrici di qualcosa di duraturo, non come fino ad ora con i soliti fuochi di paglia.

Nel comparto lavoro, sarà un giorno davvero promettente in quanto riuscirete a contare solo sulla vostra forza. Pronti a dedicarvi a tutto ciò che vorreste fare? In questo caso infatti, sarete talmente presi che non farete caso neppure al tempo che scorrerà in fretta.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì vedono in salita il periodo, anche se regalerà ugualmente attimi di vita davvero splendidi.

In amore, grazie al benefico supporto della Luna in Scorpione, da poco uscita dal vostro segno, saprete esattamente come fare per riportare armonia e serenità nel vostro rapporto o in generale all'interno del contesto familiare. In coppia, anche se sentirete rinascere il desiderio o avrete voglia di avvicinarvi ancora di più al partner, non abbiate paura di mostrare i vostri veri sentimenti ma cercate di essere quanto più affettuosi possibile. Single, si presume possa essere un inizio settimana abbastanza proficuo riguardo approcci, relazioni e sentimenti in generale. Le stelle indicano come strada da seguire quella di dare priorità alle nuove conoscenze. Nel lavoro, infine, è il momento di entrare in azione ampliando le entrate e facendo investimenti oculati.

Diciamo che è giunto il tempo di porre le basi per il futuro, così come lo avete sempre sognato.

Sagittario: 'top del giorno'. L'oroscopo del 16 agosto al segno del Sagittario indica che sarà un lunedì perfetto per la maggior parte dei nativi. Secondo le predizioni del giorno il periodo darà una bella sferzata di energia alla parte iniziale di questa settimana facendola sembrare, già da subito, bella e degna di essere vissuta. In molte situazioni, finalmente vi sentirete completi e soddisfatti. In amore intanto potreste avvertire un profondo bisogno di lasciarsi andare con il proprio partner. Sarà il momento di aprirsi in piena fiducia e con massima sincerità nei confronti di chi si ama: trascorrerete una serata all'insegna del puro romanticismo, avvolti a sprazzi di passione pura.

Per i single, un giorno sicuramente sorridente vi proporrà situazioni diverse e piacevolissime. Grazie alla Luna in aspetto positivo (nel segno), sarà un inizio settimana improntato al buon umore, alla serenità nonché alla tranquillità: riuscirete a vedere e ad apprezzare l'aspetto migliore in ogni situazione. Per la parte riguardante il lavoro invece, si affacceranno prospettive di crescita professionale molto importanti. Questo vi stimolerà positivamente invogliando a dare il meglio di voi: questa sarà una giornata all'insegna delle belle novità.

Oroscopo e stelle del giorno 16 agosto

Capricorno: ★★★. L'oroscopo del giorno al segno indica l'arrivo di un lunedì giudicato con la spunta relativa ai periodi sottotono.

Comunque, sebbene la giornata d'inizio settimana si presume possa essere pensierosa, in amore chiedetevi se state facendo tutto il possibile per rispondere adeguatamente alle esigenze delle persona che amate e stimate. In merito agli affetti, ci saranno alcuni problemi nella vita di coppia che dovrete cercare di affrontare e logicamente risolvere al più presto: se volete superare le vostre paure o facilitare il rapporto con il partner, potreste iniziare a concentrarvi proprio su questo aspetto, già da ora. Single, un po' di ragione ce l'avete nel lamentarvi, ma il segreto sta nel non esagerare. Se passerete l'intera giornata a lagnarvi, a piangervi addosso, poi non vi rimarrà tempo per dedicarvi a nient'altro, pensateci!

Nel lavoro, evitate prudentemente ogni mossa che non sia ben ragionata, ok? Solo riuscendo a valutare con coscienza e reale interesse eventuali decisioni da prendere non avrete problemi in futuro.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali di domani indicano che sarà abbastanza positivo il periodo, con tratti anche ottimi per voi del segno. Dunque, momento adatto per osare, per guardare avanti con fiducia e/o fare progetti interessanti il futuro prossimo, ovviamente da programmare tassativamente in due. In campo sentimentale, avrete buone opportunità per rinnovare eventuali rapporti un po' logori. Per fortuna ci sarà chi vi risolleverà l'umore e la voglia di fare stimolando i vostri punti più sensibili.

Cercate di essere sinceri con la persona amata chiarendo i punti focali del rapporto. Single, trascorrerete una giornata piacevole e vi divertirete un mondo. Se poi doveste accogliere senza remore la proposta (piuttosto insolita) di un amico/a, allora potreste davvero aver fatto 'tredici', come si suol dire. Allargate intanto il giro di conoscenze e magari organizzatevi per rendere più vivace la vostra attuale vita sociale. Nel lavoro invece, giornata nel complesso interessante. In certi casi sarà davvero il momento di fare tutto ciò che è necessario per fare chiarezza su tanti punti rimasti in sospeso...

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 16 agosto predice un lunedì quasi perfetto in campo sentimentale come anche nella parte lavorativa.

Intanto, all'orizzonte una bella novità capace di farvi tornare un sorriso smagliante. Diciamolo pure, la giornata inizierà benissimo per tantissimi di voi del segno. Anche se avrete una mole non indifferente d'impegni da portare a termine, grazie al vostro entusiasmo e alla buona capacità organizzativa riuscirete senz'altro a cavarvela brillantemente. In amore sarà sicuramente la vostra giornata fortunata: organizzate una cenetta romantica in compagnia del vostro partner e rilassatevi. Soprattutto cercate di godere appieno tutto ciò che avete conquistato, facendo magari un progetto di vita da iniziare prossimamente. Per coloro ancora single, non avrete nessuna voglia di (ri)mettervi in moto, così resterete in casa vostra, belli e tranquilli.

Sarete "re" o "regine" placidamente adagiati nella vostra poltrona e nessuno vi disturberà: relax al massimo. Il lavoro andrà benone: avrete così tanta grinta e voglia di fare che realizzerete in tutta tranquillità quei progetti a cui tenete di più. Energia, benessere e fortuna vi sosterranno per tutto il giorno.

Classifica oroscopo del 16 agosto, le stelle dei dodici segni

Stuzzica l'idea di scoprire quali saranno i segni baciati dalla fortuna il prossimo lunedì? Bene, niente di più facile: ecco, pronta da consultare, la nostra nuova classifica completa interessante la giornata del 16 agosto, come sempre pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. A fare la differenza tra i vari segni, la Luna in Sagittario e l'ingresso di Venere in Bilancia.

Andiamo a scoprire insieme quali sono i segni indicati vincenti e quelli relegati nella zona bassa della scaletta.

Le stelline di lunedì 16 agosto: