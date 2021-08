L'Oroscopo del 15 agosto preannuncia una giornata ricca di sorprese e di nuove amicizie. I segni zodiacali si metteranno in gioco per tentare di ampliare la loro cerchia sociale. Il caldo estivo e la compagnia delle onde aiuteranno ad abbassare anche le barriere più alte.

In particolare, Gemelli e Vergine saranno totalmente presi dalla loro vita di coppia, mentre lo Scorpione sentirà il bisogno di uscire dalla sua solitudine. La Bilancia sarà stufa di dover fare affidamento sugli altri, e il Sagittario non vedrà l'ora di potersi dedicare nuovamente ai suoi progetti.

Acquario andrà incontro ad una netta ripresa.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo di domenica 15 agosto.

Previsioni zodiacali di domenica 15 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: l'atteggiamento di alcune persone care vi lascerà senza parole. Cercherete di comprendere i loro punti di vista, ma non sarà facile senza un confronto diretto. Sarà importante mantenere la calma e non lasciarvi trasportare dalla rabbia. A mente lucida, sicuramente, riuscirete ad avere una maggiore padronanza della situazione.

Toro: non avrete la forza di portare avanti gli impegni quotidiani. Vorrete solo rilassarvi e godere del buon cibo. Sicuramente sarete in buona compagnia, perché i vostri amici condivideranno lo stesso pensiero.

Le previsioni zodiacali del 15 agosto consigliano di allontanare i sensi di colpa e di pensare solo a riposare. Ci sarà tempo per concentrarvi su altro.

Gemelli: cercherete di mettere un freno alle liti con il partner. Il vostro rapporto sarà caratterizzato da momenti difficili che potrebbero far vacillare la solidità della coppia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Per fortuna, entrambi sarete intenzionati a sistemare le cose. Servirà collaborazione e un pizzico di tolleranza per riuscire a riportare la pace tra le mura domestiche.

Cancro: tenderete a guardare il bicchiere mezzo vuoto. Non sarete molto ottimisti e avrete paura che tutto andrà male. Questo atteggiamento non vi aiuterà nella vostra quotidianità e renderà meno piacevole la vostra compagnia.

Le previsioni zodiacali consigliano di concentrarvi su qualcosa che possa catturare totalmente il vostro interesse.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 15 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: avrete bisogno di qualcosa che vi dia la carica per andare avanti. Ultimamente avete messo in secondo piano i vostri hobby, ma questo potrebbe essere il momento giusto per dedicarvi a qualche nuova attività. Saranno da preferire tutti quei passatempi che si baseranno sulla creatività e sull'arte. Anche la lettura vi farà sentire molto meglio.

Vergine: avrete bisogno di trascorrere un po' di tempo in compagnia del partner. Vorrete lasciarvi alle spalle gli ultimi spiacevoli eventi per dedicarvi a qualche ora di sano divertimento.

Se riuscirete a creare la giusta atmosfera, sicuramente troverete il modo per ritrovare la vecchia complicità di coppia.

Bilancia: riporrete grande fiducia negli altri, ma questo vi porterà a nutrire numerosi dubbi verso le vostre capacità. Deciderete di prendere in mano la situazione per dimostrare a voi stessi di potercela fare. Lavorare sulla vostra autostima vi aiuterà ad essere più consapevoli. Inoltre, sarà importante provare a conoscere nuove persone.

Scorpione: vi renderete conto di non riuscire a trarre alcun vantaggio dalla solitudine. Sentirete il bisogno di riaffacciarvi al mondo e di conoscere nuove persone. Forse, all'inizio, temerete di non poter trovare qualcuno di adatto a voi, ma sarete costretti a ricredervi.

Nel giro di poco tempo, infatti, riuscirete ad ampliare la vostra cerchia di amici.

Astrologia del 15 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: anche se sarete felici di poter godere delle vacanze, non vedrete l'ora di poter tornare a concentrarvi sui vostri progetti. Avrete moltissime idee in mente e tanta voglia di fare. Le previsioni zodiacali di domenica 15 agosto consigliano di iniziare a lavorare su uno schema per tenere tutto a mente. In questo modo, a settembre sarete pronti.

Capricorno: mostrerete grinta e determinazione. Adorerete sbaragliare la concorrenza e non vi farete fermare da rivali indesiderati. Adotterete un atteggiamento giusto con il partner, forse poco tollerante, ma non vorrete tornare sui vostri passi.

Il vostro unico obiettivo sarà quello di raggiungere i traguardi prefissati.

Acquario: gli ultimi giorni non sono stati molto positivi per voi, ma finalmente le cose cambieranno. Ci saranno delle novità importanti in ambito familiare e il rapporto con il partner tornerà a riscaldarsi. Avrete modo di parlare e di chiarire alcune vicende che vi avevano fatto soffrire. Potrebbe essere il momento giusto per stabilire nuovi obiettivi.

Pesci: farete emergere il lato più romantico di voi. Adorerete essere corteggiati e ricevere le attenzioni del partner. Un pizzico di gelosia, all'interno del rapporto di coppia, non guasterà, ma non sopporterete inutili scenate. Finalmente avrete modo di capire se la persona accanto a voi è davvero quella giusta per il vostro futuro.