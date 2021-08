Per tutti i segni ha inizio una nuova settimana, la terza del mese di agosto. Novità e cambiamenti nella giornata di lunedì 16 agosto 2021 in amore e nel lavoro. Vediamo quali leggendo l'Oroscopo del giorno.

Ariete: in amore con la Luna favorevole si potranno recuperare alcune relazioni. Nel lavoro c'è la necessità di trovare una nuova stabilità, per questo motivo potreste anche abbandonare situazioni che non mi piacevano più.

Toro: per i sentimenti la Luna non è più contraria, per questo motivo i nuovi incontri saranno favorevoli. Se ci sono stati dei problemi ora arrivano soluzioni.

Nel lavoro il periodo vi invita a non fare scelte azzardate, valutate prima di prendere una decisione.

Gemelli: a livello sentimentale sentite una maggiore forza in questa giornata. Rispetto alla prima metà del mese ora le cose vanno meglio. Nel lavoro, se vi interessa concludere un accordo agite in questo momento.

Cancro: in amore non mancherà qualche problema all'interno della coppia generata da incomprensioni. Meglio tenere sotto controllo il nervosismo. A livello lavorativo momento piuttosto nervoso, per questo motivo prima di concludere un accordo pensarci bene.

Leone: a livello sentimentale, se avete vissuto delle discussioni durante l'ultimo fine settimana ora potreste recuperare. Questo anche grazie a Venere favorevole.

Nel lavoro, se c'è un progetto importante da portare avanti non mollate adesso.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale con la Luna dissonante potrebbe non mancare qualche incomprensione, fortunatamente recuperate nei prossimi giorni. Nel lavoro, se dovete affrontare un discorso meglio non rimandare.

Previsioni e oroscopo del 16 agosto 2021: la giornata

Bilancia: per i sentimenti, se una persona non è più dalla vostra parte meglio non insistere troppo. Le nuove storie invece promettono bene. Nel lavoro i problemi vanno affrontati in questa fase, anche se non mancano le polemiche.

Scorpione: in amore momento positivo anche perché Venere non è più in opposizione.

Se ci sono delle decisioni importanti da prendere meglio rifletterci bene. A livello lavorativo c'è la possibilità di iniziare un nuovo progetto.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore Venere torna favorevole, per questo motivo la giornata sarà importante. Nel lavoro dovrete anche ridimensionare un progetto, riuscirete però a recuperare.

Capricorno: per i sentimenti Mercurio ha iniziato un transito importante, per questo motivo le nuove iniziative sono favorite. Nel lavoro, se volete ottenere qualcosa in più agite in questo periodo.

Acquario: per i sentimenti la Luna non è più in opposizione, per questo motivo giornata sarà favorevole. Se una storia non va potreste anche dire basta.

Nel lavoro i nuovi progetti promettono bene.

Pesci: in amore, se c'è stato un contrasto ora si potrà recuperare e superare i dubbi del passato. Nel lavoro cautela nei rapporti, il periodo vi invita a gestire al meglio tutte le attività.