L'oroscopo di lunedì 16 agosto è pronto a preannunciare l'andamento astrologico del giorno di inizio settimana. Il caldo torrido non impedirà ai nativi dei vari segni zodiacali di iniziare a progettare le prossime mosse. Amore, amicizia e lavoro saranno gli elementi che più subiranno l'influenza della configurazione planetaria.

Il Leone, la Bilancia e l'Acquario saranno particolarmente legati ai loro amici, mentre l'Ariete e lo Scorpione non potranno fare a meno del romanticismo. La Vergine presterà attenzione a ogni singolo dettaglio, al contrario del Capricorno che preferirà vivere nella confusione più totale.

Per Toro, Gemelli e Sagittario ci saranno alcuni ostacoli da affrontare. Infine, il Cancro e i Pesci saranno i segni più fortunati dello zodiaco.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 16 agosto.

Previsioni zodiacali di lunedì 16 agosto: dall'Ariete al Cancro

Ariete: riporrete nella vostra storia d'amore tutte le vostre aspettative. Lascerete che il vostro lato più romantico prenda il sopravvento sulla razionalità e che vi spinga tra le braccia del partner. Avrete molte occasioni per organizzare qualcosa di divertente da fare insieme. Vi basterà immedesimarvi nella persona amata e abbandonarvi alla creatività.

Toro: non vi sentirete a vostro agio nell'ambiente domestico. Avrete bisogno di un po' di spazio per fare il punto della situazione, ma la famiglia si rivelerà piuttosto pressante.

Le sue preoccupazioni si trasformeranno in domande personali a cui non saprete dare una risposta. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di spiegare le vostre ragioni con serenità.

Gemelli: sarete un po' preoccupati per la vostra situazione sentimentale. Andrete alla ricerca di una stabilità di coppia che, al momento, non avete.

L'oroscopo di domani suggerisce di procedere con calma, senza saltare le tappe e senza sottovalutare alcuni aspetti importanti del carattere del partner. Sicuramente non ve ne pentirete.

Cancro: sarà una giornata molto positiva per voi. Gli astri influenzeranno positivamente la vita di coppia e i rapporti interpersonali. Potrebbe essere il momento giusto per intraprendere nuove attività e per iniziare a praticare sport.

Eventuali fallimenti non vi spaventeranno, ma vi daranno la carica necessaria per riprovare.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 16 agosto: dal Leone allo Scorpione

Leone: non avrete voglia di trascorrere la giornata in solitudine. Sentirete il bisogno di condividere i vostri interessi con gli amici più cari. Tra voi si svilupperà una forte complicità che porterà al rafforzamento dell'affetto che vi unisce. Sarete pronti a lottare per le persone a cui tenete e non amerete partecipare a inutili pettegolezzi.

Vergine: per voi saranno i particolari ad avere la precedenza. Sarete molto precisi nelle azioni che compirete e vi aspetterete che gli altri facciano lo stesso. Non sopporterete le persone disordinate e inclini al caos.

Preferirete frequentare amici che siano in grado di esercitare pieno controllo sulle loro emozioni. Attenzione, però, a non esagerare.

Bilancia: sarete circondati da persone sincere che, ad ogni occasione, proveranno ad aiutarvi. La loro presenza vi farà sentire molto meglio e vi infonderà una forza straordinaria. Tenderete a fidarvi facilmente degli altri, ma questa potrebbe essere un'arma a doppio taglio. L'oroscopo di domani suggerisce di attuare un'accurata selezione prima.

Scorpione: il partner sarà, per voi, un saldo punto di riferimento. Lo consulterete per ricevere consigli e gli rivelerete tutti i vostri segreti. Non avrete paura di un suo eventuale cattivo comportamento, perché sarete certi del suo impegno.

L'obiettivo sarà quello di dare vita a una relazione seria e proiettata nel futuro.

Astrologia di domani 16 agosto: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: la situazione economica prenderà una piega inaspettata. Dovrete far fronte ad alcune spese improvvise e potreste non avere le risorse finanziarie per farlo. Sarà necessario non lasciarvi trasportare dal panico e attendere il ritorno sul posto di lavoro. Potreste avere delle opportunità che prima non avevate considerato.

Capricorno: vi muoverete in modo disordinato all'interno del contesto quotidiano. Non pianificherete le prossime azioni, ma preferirete che siano gli eventi a stabilire il percorso giusto per voi. Assumerete un atteggiamento fatalista e smetterete di preoccuparvi per ciò che non potete controllare.

Cercherete la compagnia di persone vivaci e attive.

Acquario: nonostante in passato abbiate dovuto affrontare brutti momenti a causa della fine di alcune amicizie, non smetterete di nutrire fiducia nella vostra cerchia di conoscenze. Sarete allegri e di compagnia, userete l'umorismo per sdrammatizzare le situazioni più spinose e sarete sempre pronti a donare un sorriso al prossimo.

Pesci: Cupido vi sorriderà e vi colpirà con la freccia del vero amore. Sarete entusiasti del rapporto di coppia e non vedrete l'ora di progettare nuove attività da fare insieme. Per voi, la condivisione sarà al centro di tutto e non sopporterete che all'interno delle mura domestiche ci siano delle liti. Per fortuna, tra voi e il partner ci sarà rispetto reciproco.