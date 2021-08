Per tutti i 12 segni zodiacali la quarta settimana del mese di agosto entra nel vivo. Approfondiamo quindi le previsioni e l'Oroscopo dall'Ariete ai Pesci del 25 agosto 2021, con le previsioni su amore e lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore in alcune coppie c'è stata qualche difficoltà, fortunatamente in questa giornata vi sentirete più forti. Nel lavoro questo è un periodo migliore, avrete l'opportunità di fare qualcosa in più viste le nuove occasioni in arrivo.

Toro: per i sentimenti le relazioni che nascono in questo periodo sono sotto revisione, le nuove storie sono comunque positive.

Nel lavoro alcuni progetti al momento non decollano a causa di Saturno in opposizione, per questo motivo ci vorrà una maggiore pazienza.

Gemelli: a livello sentimentale agite con prudenza in questa giornata, in particolare le ultime ore hanno portato diversi problemi. Nel lavoro potrebbero arrivare nuove opportunità e con l'arrivo del nuovo mese le cose miglioreranno. Vi sentite più energici.

Cancro: in amore è meglio mantenere la calma in questa giornata, c'è necessità di trovare nuovi confronti. A livello lavorativo tutto va meglio in questa fase, pertanto se avete qualche progetto in mente fatelo partire.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore, con la Luna favorevole, vivete un momento di maggiore tranquillità, i problemi sono superati.

Nel lavoro, se ci sono delle decisioni da prendere, valutate bene, in particolare dopo le esperienze vissute degli ultimi mesi.

Vergine: a livello sentimentale in questa ultima fase del mese potrete cambiare diverse cose, in particolare se siete in bilico tra due storie. Nel lavoro se ci sono delle richieste da fare portatele avanti.

Previsioni e oroscopo del 25 agosto 2021: la giornata della seconda sestina

Bilancia: nei sentimenti qualcosa potrebbe non andare in questa giornata, anche a causa della Luna in opposizione. Nel lavoro la giornata non è esaltante, dovrete gestire al meglio tutto quello che capita.

Scorpione: a livello amoroso è un momento interessante, per questo motivo se c'è qualcosa da dire fatelo adesso.

Gli incontri saranno interessanti. Nel lavoro ci sono degli eventi del passato che ancora tornano in mente, è meglio evitare di pensarci.

Sagittario: in amore dopo alcuni giorni di calo le cose ora andranno meglio, in particolare le nuove idee sono favorite. A livello lavorativo, se siete in attesa di un rinnovo o di un cambiamento, potete guardare al futuro con ottimismo.

Capricorno: per i sentimenti la giornata non sarà esaltante, ci saranno diverse situazioni difficili da gestire, per questo motivo attenzione a quello che direte. Nel lavoro con la Luna in opposizione alcune cose non riescono a risolversi.

Acquario: a livello sentimentale, se c'è un problema da risolvere sarebbe meglio agire ora, non isolatevi.

Nel lavoro più ci si avvicina all'inizio di settembre e più le cose dovranno essere gestite al meglio, per questo motivo non perdere troppo tempo.

Pesci: in amore potreste anche perdere la pazienza, recentemente c'è uno stato di maggiore stanchezza. Nel lavoro gestite al meglio quello che arriva, non è un momento che vi vede protagonisti.