L'Oroscopo di giovedì 26 agosto è pronto a rivelare come sarà la quarta giornata della corrente settimana. In evidenza, nel contesto, le previsioni relative ai dodici segni dello zodiaco. Andiamo ad analizzare insieme la giornata e scopriamo cosa riserva l'Astrologia a ognuno dei simboli astrali dall'Ariete fino ai Pesci, con amore, lavoro e salute come assoluti protagonisti.

Per rendere ancora meglio l'idea e per comprendere nel modo più dettagliato possibile come gli influssi astrali incideranno sulla vita di tutti noi, ci dà una mano il quadro astrologico quotidiano, l'unico capace d'individuare i principali aspetti planetari del momento.

Tra i quali emergono:

Sole in Vergine;

Luna in Ariete;

Venere in Bilancia;

Nettuno in Pesci;

Saturno in Acquario;

Plutone in Capricorno;

Marte e Mercurio in Vergine;

Urano in Toro.

Di seguito tutti i dettagli dell’oroscopo di domani 26 agosto.

Previsioni zodiacali del 26 agosto dall'Ariete al Cancro

Ariete - Esperienza! Questo giovedì in molti sarete conquistati da persone mature, colpiti dalla loro esperienza e sicurezza nell’affrontare le situazioni. Seguite gli slanci del cuore. La loro presenza vi caricherà al punto giusto, perché verrete supportati nel raggiungere i vostri obiettivi. Nel lavoro, con Saturno che continua la sua orbita avversa, anche oggi potrebbe verificarsi qualche contrattempo e ritardo nella realizzazione dei progetti.

In amore vi sentirete al settimo cielo perché, quasi per incanto, riuscirete a dare avvio a una storia d’amore bella, solida e duratura. Per la salute occhio al fisico e al peso forma. Se poi fate parte della schiera dei "meno giovani", sarà bene che teniate sotto controllo il colesterolo.

Toro - Scaltrezza! L’oroscopo del 26 agosto al segno del Toro invita a essere un po' più furbo.

Tenersi alla larga dai pettegolezzi che abbondano nel vostro giro di amici, è l'unico modo per conquistare la stima di persone in gamba appena conosciute. Con la Luna in Ariete contraria a Venere, le emozioni che proverete saranno forti. Controllo! Nel lavoro chi è precario ed è in attesa di un posto stabile, oppure spera nella conferma di un’assunzione, potrebbe avere una bella sorpresa.

In amore i single possono mettersi in gioco, a voi scegliere se volete vivere un’avventura oppure un amore con qualche prospettiva futura. In ambito salutare, grazie a Giove propizio dal segno dell'Acquario, se vi saprete organizzare, via libera a un viaggio indimenticabile, forse anche all’estero.

Gemelli - Serenità! Giornata tranquilla, anche troppo per voi del segno. Comunque, considerando che siete un po’ confusi, questa pausa di silenzio e riflessione cade a fagiolo. Se non vi sentite a posto con la coscienza fate qualcosa per gli altri e vi sentirete subito meglio. Nel lavoro, scrollatevi di dosso la pigrizia, buttando dalla finestra le perplessità. È tempo di tornare alla carica, d'inoltrare richieste e proposte.

In amore il cuore si confonde quando i rapporti non sono chiari. Allusioni e ambiguità vi appartengono: esprimetevi con chiarezza. Per la salute, nella cura del corpo non siate né troppo negligenti né troppo allarmisti: scegliete la via di mezzo, come sempre è quella giusta.

Cancro - Distensione! Finalmente un po’ di tranquillità, che però non vuol dire monotonia: una giornata piena di amici movimenta piacevolmente ogni iniziativa. Vita sociale in fermento, che non vi lascia il tempo di annoiarvi e questo per voi è fondamentale. Nel lavoro ci sarà un momento di grande e intensa energia creativa da sfruttare, per rendere la vostra attività professionale più adeguata alle necessità. In amore, intraprendenti e sicuri, le occasioni d’incontro non vi mancano.

L’armonico aspetto di Venere aggiunge una nota di dolcezza. Per la salute, se le vostre vacanze sono già un ricordo, cominciate subito a pianificare un viaggetto insieme al partner per il prossimo weekend.

Oroscopo e consigli delle stelle del 26 agosto dal Leone allo Scorpione

Leone - Nervosi! Con Sole e Giove dissonanti ricorrere alla razionalità non vi servirà a molto, adesso che Mercurio è confuso dall’opposizione di Nettuno. Non lesinate attenzioni e favori a nessuno, ma se i parenti vi soffocano teneteli a debita distanza. Nel lavoro gli impegni che vi aspettano in questo periodo non sono rivolti né alla produzione né alla consulenza esterna, ma piuttosto alla gestione personale dell’emotività.

In amore l’affettività è più indirizzata alla complicità e alla condivisione d'interessi, che non alla passione. Incontri emozionanti per i single. Per la salute in ribasso le energie a disposizione. Aiutatevi con una dieta leggera, ma nutriente: frutta e verdura sono miniere di sali preziosi.

Vergine - Silenziosi! Luna ignava, che vi rende improvvisamente taciturni. Tra gli amici, abituati alle vostre esilaranti storielle, i vostri silenzi oggi stupiscono. Chi vi ama continua a tenervi al centro della scena, ma siete proprio voi che puntate a defilarvi. Nel lavoro, in piena stagione vacanziera come adesso, se avete un’attività legata al settore, stasera avvertirete la fatica, soddisfatti però dei cospicui guadagni.

In ambito sentimentale il termine “amore” è eccessivo, per ora suona meglio “avventura”. L’essenziale è partire con le idee chiare, senza maschere o mezze verità. Per la salute qualche piccolo acciacco vi ricorda che è bene non abusare delle vostre forze. Piedi da coccolare dopo una lunga giornata di lavoro.

Bilancia - Allegria! Questo giovedì porta ottimismo e gioia. In compagnia non mancheranno le occasioni per brillare e imporvi all’attenzione degli altri. Giornata ideale per partecipare a meeting e seminari. Per i giovani party e nottate fuori dove incontrare facce nuove. In ambito professionale, per trattare una questione piuttosto delicata, chiedete consiglio a una persona esperta e affidabile.

In amore se stasera siete in vena di nuove conoscenze, non mostratevi titubanti, la spigliatezza e la loquacità vi assicureranno un mare di conquiste. Per la salute toglietevi lo sfizio di migliorare l’ambiente in cui vivete, concedendovi un oggetto di arredamento su cui avete messo gli occhi da tempo.

Scorpione - Stanchezza! Un giovedì caratterizzato da un po’ di flemma, in cui potrete trarre beneficio da attività rilassanti che non richiedono troppo impegno. Una sorta di pausa da vivere con serenità, per dare il tempo alle batterie, un po’ esaurite, di ricaricarsi. Nel lavoro in qualsiasi circostanza potete contare sull’intelligenza e sulla grinta che, associandosi alla “fortuna”, costituiscono armi imbattibili.

In amore, in un momento così delicato per la vita sentimentale, la voce interiore vi dice che se ci tenete alla persona amata dovete essere più presenti. Per la salute è la giornata giusta per una messa a punto del benessere. Il periodo, in vista dell'imminente post-vacanza, richiede una salutare modifica dello stile di vita.

Astrologia di giovedì 26 agosto dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Intraprendenza! Strana giornata, con la coppia Sole-Marte che, generosa, v’incoraggia a strafare e la Luna in opposizione con Venere invece pone un freno alle vostre iniziative. Gli ideali e i valori sono indubbiamente autentici, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare. Nel lavoro le intenzioni sono nobili: attività benefiche per salvare l’umanità e il pianeta!

Nei fatti avete bisogno del traino di un gruppo solidale. In amore la curiosità è il vostro chiodo fisso del momento. Se siete in coppia non pensate che a esaudire i desideri dell’amato bene, anche con un dono significativo. Per la salute, lievi tensioni da tenere a bada in allegra compagnia, magari organizzando una serata goliardica a casa vostra: mettetevi all’opera ai fornelli.

Capricorno - Efficacia! Con la Luna nel segno amico dell'Ariete e in sestile a Saturno, in serata passerete all’azione con efficacia e tempismo e un passo alla volta realizzerete ciò che vi sta a cuore. I rapporti con chi vi vive a fianco si faranno molto intensi, supererete ogni contrasto. Nel lavoro non rimandate certe decisioni.

È arrivato il momento di giocare con abilità le carte che avete in mano. I vostri sogni si avvereranno. In amore, la Luna e Venere parteggiano per voi e vi renderanno disponibili a dimostrare le emozioni che fino a ieri definivate soltanto delle smancerie. Per l'umore uno shopping imprevisto sarà motivo di grande allegria, soprattutto se vi farete accompagnare da un amico simpatico e divertente!.

Acquario - Apprensione! La Luna nel segno dell'Ariete crea antipatici dissapori con Venere e voi vivrete una giornata un po’ troppo in ansia, su di giri e piena di nervosismo e suscettibilità. Tanti gli impegni da assolvere, ma avrete la capacità di portare a termine le incombenze al meglio. Nel lavoro Marte e Giove vi stanno regalando grinta, concentrazione e vi suggeriscono come risolvere una questione lavorativa che vi sta a cuore.

In amore se la persona amata ha bisogno di aiuto, prendetevi tempo per tranquillizzarla: abbiatene cura e tutto si risolverà per il meglio. Per la salute avvertirete qualche fastidio fisico, perché state somatizzando delle preoccupazioni legate al lavoro. Liberate la mente con la meditazione.

Pesci - Speranza! L'oroscopo per la giornata del 26 agosto annuncia che l’umore è pronto a tornare in alto. Dite grazie a quegli amici che vi riempiono di attenzioni e buoni consigli, probabilmente suggeriti dalla Luna in Ariete. Anche se siete carichi d'impegni e incombenze, non vi mancherà l’occasione per regalarvi un sorriso. Nel lavoro il vostro sforzo è davvero encomiabile: siete dotati di eccellenti capacità e non manca niente per ottenere il massimo da ogni progetto. In amore fate uno strappo alla regola: durante la serata mettetevi a completa disposizione della persona che amate, fidandovene ciecamente. Per la salute, per alimentare l’autostima e rendere al meglio, avete bisogno di mille elogi e apprezzamenti: se nessuno ve li fa, pensateci da soli!