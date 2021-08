Continua la prima settimana del terzo mese della stagione estiva 2021. Scopriamo come andrà la giornata di mercoledì 4 agosto a livello lavorativo, salutare e amoroso per i segni dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in questa giornata in amore sarete favoriti, ma solo chi sta in coppia da tempo. A livello lavorativo poi sarà possibile ricevere delle risposte molto attese.

Toro: possibili incontri amorosi, le coppie in crisi potranno invece trovare un punto di incontro. In campo professionale sarà meglio organizzare con maggior ordine e priorità le cose da fare.

Gemelli: per il terzo segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da sensazioni positive a livello amoroso. Per quel che riguarda il lavoro possibile stanchezza, sarà meglio riflettere prima di agire per questioni importanti.

Cancro: presto la luna sarà nel segno e sarà possibile vivere situazioni interessanti in amore, già a partire dalla giornata di mercoledì 4 agosto la situazione amorosa sarà più calma rispetto il periodo precedente. Nel lavoro soddisfazioni in vista.

Leone: a livello professionale alcune situazioni importanti dovranno essere trattate con maggiore cautela. In amore possibili incomprensioni, attenzione a ciò che desiderate.

Vergine: giornata sottotono in campo amoroso, possibili disagi con il partner.

Nel lavoro con Marte dalla vostra parte vi sentite più grintosi.

Bilancia a livello salutare potreste sentire dei fastidi. Nel lavoro cercate di gestire nel miglior modo possibile ed equilibrato le questioni che riguardano il lato finanziario. A livello sentimentale vi sentite energici, avete voglia di mettervi alla prova.

Scorpione: sarà meglio non stancarsi troppo in questo periodo, nel lavoro è possibile che dobbiate affrontare dei ritardi. Per quel che riguarda l'amore cercate di evitare scontri con il partner.

Sagittario: in campo professionale prima di portare avanti un progetto sarà meglio valutarne le conseguenze. Non mancheranno belle intuizioni in campo amoroso.

Capricorno: per i nati sotto questo particolare segno sarà meglio riuscire a gestire le questioni amorose rimasti in sospeso. Per quel che riguarda il lavoro potrebbero arrivare delle buone notizie.

Acquario: momento conflittuale a livello amoroso, le coppie in crisi potrebbero non riuscire a trovare un punto in comune. Nel lavoro siate cauti.

Pesci: se qualcosa vi preoccupa a livello amoroso sarà meglio aspettare i prossimi giorni per affrontare la questione in modo diretto. In ambito professionale alcune collaborazioni potrebbero concludersi in questo periodo.