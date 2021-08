L'oroscopo del 4 agosto avrà in serbo moltissime sorprese per tutti i segni zodiacali. Non tutti, però, potranno godere del favore degli astri. Leone e Scorpione saranno ancora in bilico, mentre il Toro userà tutte le sue armi di seduzione per riuscire a conquistare il partner.

La configurazione planetaria di domani 4 agosto sarà particolarmente favorevole per il Cancro e per il Sagittario, ma qualche piccola influenza negativa potrebbe ostacolare la loro vita amorosa.

Ecco tutte le caratteristiche dei profili zodiacali di domani secondo l'Oroscopo del 4 agosto.

Previsioni zodiacali di mercoledì 4 agosto

Ariete: il vostro carattere combattivo vi spingerà a non lasciar correre questioni che per voi sono importanti. Affronterete gli altri a testa alta e non gli consentirete di prendervi gioco dei vostri sentimenti. Anche se non sarete molto empatici verso le persone amate, cercherete di renderle felici e di non farle scontrare contro le crudeltà del mondo. Il lavoro potrebbe presenterà qualche piccolo ostacolo da superare.

Toro: sarà una giornata all'insegna della passione e del divertimento. Amerete confrontarvi con i sentimenti del partner e scoprire nuove strategie per cercare di sedurlo. La persona amata sarà collaborativa e si unirà alle vostre avance.

Purtroppo, alcune persone tenderanno a giudicarvi frettolosamente e a puntare il dito contro di voi. Sarà importante dare meno peso all'opinione altrui.

Gemelli: sarete intenzionati a sfruttare al meglio la vostra creatività. La sola idea che le doti acquisite nel tempo possano venire sprecate vi terrorizzerà. Avrete bisogno di mettervi in contatto con qualcuno nel settore, in modo da poter avere maggiori agganci.

Potrebbe essere un percorso lungo e ricco di ostacoli, ma se persevererete la fortuna sarà dalla vostra parte. Tutto bene in amore.

Cancro: la fortuna sarà dalla vostra parte grazie all'influenza positiva dei pianeti. Il rapporto con il partner vi renderà molto soddisfatti, ma non sarà la cosa cosa che trasformerà questa giornata in un momento indimenticabile.

Il lavoro, anche se impegnativo e colmo di responsabilità, vi aprirà gli occhi su una nuova prospettiva di vita. Potreste avere modo di crescere molto anche dal punto di vista personale.

Oroscopo e consigli dalle stelle del 4 agosto

Leone: dopo una giornata decisamente deludente, non sarete ancora in grado di recuperare le forze. Vorreste fare qualcosa per tornare a essere i padroni della vostra situazione emotiva, ma l'attesa sarà la strategia migliore. Il lavoro, per fortuna, non mancherà e vi offrirà nuove prospettive. I progetti che avrete in serbo potrebbero spingervi a esplorare aspetti sconosciuti del vostro carattere.

Vergine: il rapporto con i figli sarà caratterizzato da numerose incomprensioni.

Non riuscirete a immedesimarvi in loro e questo non farà altro che aumentare la tensione. Per fortuna, sotto il profilo romantico, le cose andranno diversamente. Riceverete premure inaspettate e il partner proverà a rendervi felici in tutti i modi possibili. Forse, esisterete davanti al suo trasporto emotivo, ma poi non avrete più dubbi.

Bilancia: avrete molte occasioni a vostra disposizione, ma il vostro cattivo umore non vi consentirà di sfruttarle al meglio. Tenderete a tornare sui vostri passi e a consultare le persone sbagliate. Non tutti i consigli che riceverete potranno essere messi a frutto e, alcuni di questi, addirittura, si riveleranno dannosi per il vostro successo. Le previsioni zodiacali consigliano di fare affidamento solo sulle persone amate.

Scorpione: anche se non vedrete l'ora di partire, farete fatica a controllare l'ansia che vi colpirà. Ogni esperienza vi spingerà a porvi dei dubbi importanti e questo non farà bene al vostro umore. Anche se gli astri non saranno molto generosi nei vostri confronti, potrete trovare conforto in chi, con pazienza e amore, cercherà di starvi accanto. Le previsioni zodiacali consigliano di non respingere queste persone.

Astrologia di domani 4 agosto con profili zodiacali dettagliati

Sagittario: non vedrete l'ora di tornare sul posto di lavoro. La pausa estiva non ha fatto altro che rendervi ancora più determinati. I vostri progetti prenderanno vita nel giro di pochissimo tempo perché avrete degli obiettivi ben precisi da realizzare.

Il partner sarà dalla vostra parte e cercherà di assecondare le vostre scelte, ma non permetterà che voi trascuriate il rapporto di coppia.

Capricorno: cercherete di sfruttare al meglio tutte le vostre qualità. Vi renderete conto di aver bisogno di tanto sostegno per riuscire ad affrontare gli ostacoli di questa giornata. Partner e amici non si tireranno indietro, ma potreste ricevere un aiuto minore da parte della vostra famiglia. Questo non vi farà sentire bene con voi stessi e vi spingerà a porvi delle domande. Attenzione, però, a non sottovalutare possibili spiegazioni alternative.

Acquario: la vostra situazione finanziaria sarà caratterizzata da alti e bassi. Avrete bisogno di maggiore stabilità per riuscire a far fronte alle spese imminenti, ma non sarà facile affidarvi ai benefici della sorte.

L'oroscopo di domani consiglia di non sottovalutare l'impegno e di provare a credere maggiormente nel potere dell'ambizione. Con un pizzico d'audacia e tanta voglia di fare, le cose cambieranno sicuramente.

Pesci: tenderete a essere molto gentili con il prossimo. Sacrificherete il vostro tempo libero per cercare di andare incontro agli amici, ma non tutti apprezzeranno il vostro gesto. Ci sarà chi, in cambio, non vi donerà neanche una parola di ringraziamento. Sarà fondamentale fare una selezione accurata delle amicizie che vorrete nella vostra vita. Vi renderete conto di poter fare a meno di molte di loro.