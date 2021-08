Le previsioni zodiacali di giovedì 5 agosto 2021 è pronto a mettere in evidenza come sarà il quarto giorno della settimana in corso. Tra le tante novità annunciate in questo giro di boa settimanale, senz'altro spicca quella riservata al segno migliore del periodo, il Capricorno. I nativi nel meraviglioso segno di Terra, meritatamente designato al "top del giorno", avranno come sostegno un fantastico duo formato da Nettuno e Venere, rispettivamente posizionati in sestile e in trigono a Plutone, pianeta presente nel settore. A poter far affidamento su una giornata a cinque stelle, certamente saranno i favoritissimi nativi dell'Acquario.

Invece, ad avere questo giovedì leggermente in salita, Bilancia e Scorpione.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 5 agosto su amore e lavoro per poi passare alla classifica finale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali di giovedì 5 agosto

Bilancia: ★★. Questo giovedì potrebbe essere davvero poco vivibile, dunque quasi certamente a tinte opache e non sarà all'altezza delle aspettative. In qualche caso, potreste perdere il filo conduttore nelle quotidiane attività, mettendo a rischio certe situazioni. A mancare, quel pizzico di convinzione in surplus capace di dare il giusto guizzo risolutivo. In amore, iniziate a mettere il bavaglio la vostra ironia, tagliente come un rasoio e quasi mai opportuna: a lungo andare le vostre pubbliche relazioni potrebbero degenerare in scontri "all'ultimo sangue" e senza alcuna riserva di colpi.

Single, la giornata da normale e tranquilla potrebbe generare una serie interminabile di disfunzioni non proprio di facile risoluzione. Nel comparto lavoro, cercate di stare quanto più tranquilli possibile, presto potrebbero esserci positive situazioni da sfruttare a vostro tornaconto.

Scorpione: ★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì non promettono nulla di positivo, anche se non sarà un giorno del tutto negativo, intendiamoci.

Continuerà a mancare quel pizzico di fortuna: il vostro segno risulterà ancora sotto stress dall'opposizione di Sole e Saturno, con l'aggiunta della quadratura poco positiva in arrivo da Urano. Dunque, le premesse per una giornata non buona, purtroppo ci stanno tutte. Per i sentimenti, un po’ di malumore non basterà a compromettere un legame così solido.

Recuperato il buon senso, ritroverete anche la complicità. Single, quella vostra aria scanzonata sembra voler sottolineare il fatto che non avete ancora nessuna intenzione di mettere la testa a posto! Siete molto concentrati sui vostri obiettivi, ma agite in tensione e in lotta con il tempo. Riscoprite il piacere del saper aspettare... Nel lavoro, sebbene l’umore non sia al massimo, sarete sicuri del fatto vostro e risponderete colpo su colpo a chi tenta di generare dubbi nelle vostre certezze.

Sagittario: ★★★★. Non certo esaltante, ma tutto sommato abbastanza serena, la giornata vi vedrà impegnati a smaltire una serie di incombenze burocratiche o fiscali. Pazientando di fronte alle inevitabili code agli sportelli, potreste fare un incontro interessante.

L'oroscopo del 5 agosto consiglia in amore, di darsi da fare ai fornelli, sperimentando qualche nuova ricetta per sorprendere il partner con una concreta dimostrazione d’affetto. Per i single, riuscendo ad essere più spontanei, socievoli e affabili, potrete dare inizio ad un nuovo rapporto o, se ce ne fosse bisogno, tentare di riavvicinare qualcuno a cui tenete in particolar modo. La parte riguardante il lavoro invita alla riflessione: la grinta non vi manca e neanche la buona volontà, ma oggi la logica fa cilecca e rischiate di farvi bloccare dall’ansia e dall’insicurezza.

Oroscopo e stelle del giorno 5 agosto

Capricorno: 'top del giorno'. Il prossimo 5 agosto si aprirà all'insegna dell'amore e della sensualità, a tratti anche spiccatamente inusuale o trasgressiva.

La "bacchetta magica" capace di creare splendide occasioni ed infinite opportunità, soprattutto da sfruttare nel comparto sentimentale, sarà messa in campo dalla splendida Luna in Cancro. Se avete qualcosa da farvi perdonare, una bugia o un’assenza ingiustificata, siate docili, solleciti, amorevoli e soprattutto sinceri. Se invece non volete farvi rovinare la giornata dai musi lunghi del partner, provate ad opporre alle sue lamentele un disarmante sorriso. Single, Venere sembra ben disposta a concedervi i suoi favori. Cominciate a guardarvi intorno, aspettando il momento giusto per sferrare l’attacco. Nel lavoro, le stelle vedranno di buon auspicio il perfetto uso della diplomazia: il saper "vendere" bene le proprie idee è un primo passo verso un giusto compromesso.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali di domani, svelano una giornata interamente positiva. La quasi totalità del periodo, oltre che intuitivo e alla portata sarà anche altamente fortunato, risulterà soprattutto molto bello da condividere con parenti, amici o le amate persone che portate nel cuore. Novità interessanti ci saranno, soprattutto per qualcuno di voi nativo di terza decade: potrebbero nascere dal nulla felici opportunità in grado di regalare amori sani, belli e duraturi. In evidenza anche qualche buona opportunità da investire sul piano sociale. Single, una piacevole novità potrebbe movimentare la giornata. Qualcuno farà inaspettatamente capolino, portandovi gioia e buonumore. Nel lavoro, potrebbero arrivare notizie confortanti in merito ad una richiesta fatta in settimana.

Il periodo potrebbe regalare qualche bella sorpresa perfino a chi ha perso le speranze: coraggio!

Pesci: ★★★. L'oroscopo del giorno 5 agosto consiglia di cercare di mettere in campo una maggiore positività, specialmente nelle cose inerenti gli affetti e il cuore. Puntare alla serenità, anche quando questa è molto difficile da raggiungere, è sempre un grande segno di vitalità. Parlando di coppia, se siete fra quelli che mal sopportano di sentirsi il fiato sul collo, gli astri vi invitano ad essere più tolleranti e più possibilisti. Provate ad assaporare i dettagli della quotidianità, riconfermando i vostri sentimenti con tante piccole attenzioni: la dolcezza fa quasi sempre buona presa. Per coloro ancora single, se non siete soddisfatti della situazione affettiva, prima di prendere decisioni affrettate, dovreste fare un po’ di ordine e chiarezza: cercate solo di non essere troppo rigidi nei vostri giudizi.

Nel lavoro imponetevi innanzitutto di mantenere un passo convinto ma senza premere sull'acceleratore solo perché il farlo potrebbe sembrarvi l'unica via di uscita, ok? Dice il saggio: "La calma è la virtù dei forti!".

Classifica oroscopo del 5 agosto, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 5 agosto è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. In evidenza a questo giro l'ottima posizione della Luna in Cancro, con il Sole stabile in Leone e Venere in Vergine. Allora, ansiosi di togliere il velo alla nuova scaletta per vedere qual è la posizione assegnata dall'Astrologia al vostro segno di nascita? Bene, andiamo subito a scoprirlo analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo a tutti i dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di giovedì 5 agosto: