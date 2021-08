Prosegue la prima settimana del mese di agosto 2021. Scopriamo come andrà la giornata di martedì 3 agosto per tutti i segni dell'Ariete ai Pesci.

Ariete: a livello sentimentale questa giornata vedrà la Luna favorevole, potrete farvi avanti e cercare di chiarire alcune situazioni rimaste in sospeso negli ultimi tempi. In campo professionale potreste pensare a portare avanti dei progetti nuovi.

Toro: in campo professionale sarà meglio gestire le nuove situazioni con maggiore sicurezza, provate ad essere più calmi. Possibile nervosismo in campo sentimentale, potrete comunque recuperare.

Gemelli: con Venere contro sarà meglio evitare tensioni a livello amoroso. In campo professionale è in arrivo un buon momento, i vostri progetti potrebbero dargli soddisfazioni.

Cancro: i single potrebbero fare dei nuovi incontri in questo periodo di inizio mese, cercate di non rimandare nessuna occasione. In campo professionale possibili cambiamenti in vista.

Leone: nella giornata di martedì 3 agosto 2021 i nati sotto questo particolare segno potranno vivere a livello sentimentale un buon momento di ripresa. Con la Luna nel segno sono favorite anche le nuove conoscenze. Possibili indecisioni in campo professionale.

Vergine: in arrivo conferme molto attese in ambito amoroso. Con la Luna dissonante, sarà meglio prestare attenzione alle discussioni lavorative.

Bilancia: sarà possibile vivere delle nuove emozioni in questo terzo mese della stagione estiva. Per quel che riguarda il lato lavorativo negli ultimi tempi la situazione non è stata semplice da gestire, ma ora è possibile pensare ad una ripresa.

Scorpione: a livello sentimentale in questa giornata potrebbero sorgere delle polemiche, cercate di capire bene come agire.

In campo professionale attenzione alle nuove collaborazioni.

Sagittario: i nati sotto questo particolare segno in questa giornata con la Luna in opposizione potrebbero avvertire dei segni di stanchezza. In amore possibili chiarimenti in vista, per quel che riguarda il lavoro bisogna essere pazienti.

Capricorno: a livello sentimentale è il momento giusto per capire quali sono le vostre emozioni.

Sul lato lavorativo attenzione alla situazione economica.

Acquario: con la Luna in buon aspetto potrete vivere delle belle emozioni, attenzione però alle tensioni che potrebbero sorgere in serata. Nel lavoro possibile nervosismo, cercate di capire quale strada prendere per evitare rallentamenti dei vostri progetti.

Pesci: in campo sentimentale sarà meglio evitare discussioni. Nel lavoro sarà possibile pensare a nuove mansioni.