È ormai iniziato un nuovo mese estivo. Scopriamo come andrà la giornata di lunedì 2 agosto 2021. Di seguito approfondiamo l'Oroscopo e le stelle su lavoro, salute e amore per tutti i segni.

Previsioni astrologiche per la prima sestina

Ariete: in campo sentimentale avete bisogno di vivere dei momenti di serenità, le coppie che stanno insieme da tempo dovranno cercare di gestire al meglio il proprio rapporto. Nel lavoro è un momento complesso, ma riuscirete a organizzare anche le situazioni più difficili.

Toro: Venere e Marte sono favorevoli, è davvero un buon momento e ricco di energia per quel che riguarda il campo sentimentale.

In campo professionale sono possibili rallentamenti, ma arriveranno in novità.

Gemelli: complicazioni in campo professionale, sarà meglio impegnarsi per pensare a nuovi progetti. In amore è un momento di agitazione da saper gestire.

Cancro: è un momento interessante per l'amore, nuove relazioni in vista per i single. Per quel che riguarda la sfera professionale qualcuno potrebbe essere in cerca di nuove opportunità.

Leone: la giornata di lunedì 2 agosto 2021 sarà caratterizzata da alcune situazioni complesse a livello amoroso. Nel lavoro, se ci sono stati dei rallentamenti negli ultimi tempi, sarà possibile pensare a nuove esperienze.

Vergine: buon momento al livello salutare, inoltre non mancano le opportunità nel lavoro.

Per quel che riguarda il amoroso, con diversi pianeti dalla vostra parte, potrete farvi avanti se lo desiderate.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: con la Luna favorevole sarà possibile risolvere delle incomprensioni nate precedentemente con il partner, me anche iniziare nuove emozioni.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nel lavoro sarà meglio risolvere una problematica.

Scorpione: bene l'amore per il segno, presto anche Venere sarà favorevole e potrete vivere una bella ripresa. Nel lavoro le situazioni che vi creavano nervosismo, possono essere risolte definitivamente.

Sagittario: con la Luna in opposizione è un momento complesso per i nati sotto questo particolare segno.

Nel lavoro sono possibili difficoltà per procedere con nuovi progetti, per quel che riguarda l'amore qualcuno potrebbe non corrispondere.

Capricorno: vi sentite nervosi in questa giornata, in amore bisognerà fare una scelta al più presto. Nel campo professionale sarà meglio cercare di capire come organizzare i vari progetti.

Acquario: in amore è un buon momento, potrete vivere belle emozioni. Sono possibili polemiche e nervosismo in campo lavorativo.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la giornata sarà caratterizzata da stanchezza, nel lavoro sono molte le situazioni da gestire. In campo amoroso vi sentite agitati, cercate di capire come ritrovare un equilibrio nel vostro rapporto.