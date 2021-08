Una nuova giornata sta per prendere il via e con essa arrivano delle nuove previsioni e un nuovo Oroscopo per la giornata del 5 agosto 2021 per tutti i segni zodiacali.

Di seguito approfondiamo l'andamento astrologico dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore qualcosa ultimamente non sta andando come vorreste, per questo motivo, per evitare problemi futuri, è meglio risolvere quanto prima la questione. Nel lavoro attenzione a chi avete attorno, non dovete essere influenzati se c'è da prendere una decisione.

Toro: per i sentimenti è una giornata importante, sfruttate il momento per vivere al meglio una storia.

Nel lavoro c'è qualcosa da rivedere e potrete farlo entro il prossimo fine settimana.

Gemelli: a livello sentimentale Venere è ancora in opposizione, meglio mettere da parte tutte le tensioni. Nel lavoro alcuni hanno la necessità di ripartire, mentre per altri non mancano dei buoni risultati.

Cancro: in amore la Luna nel segno è da sfruttare al meglio. Dovete stare di più con la persona amata. A livello lavorativo vi sentite più forti in questo momento, per questo motivo le buone notizie non mancheranno.

Leone: a livello amoroso il momento è interessante, il periodo aiuta. Nel lavoro attenzione a Saturno in opposizione che potrà creare qualche difficoltà. Un incarico che arriva in questo momento dovrà essere gestito al meglio.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale nei sentimenti gli incontri saranno importanti, il periodo è interessante per voi. Nel lavoro aiutatevi con quello che arriva, non dovete avere pretese troppo elevate.

Previsioni e oroscopo del 5 agosto 2021: la giornata dei segni della seconda sestina

Bilancia: per i sentimenti è meglio evitare le complicazioni, avete la necessità di dire come la pensate, ma al momento è meglio ragionarci su.

Nel lavoro attenzione alla Luna dissonante, non mancherà qualche momento di maggior agitazione.

Scorpione: in amore grazie alla Luna nel segno potrete rivedere alcune incomprensioni dell'ultimo periodo. Giornata da non sottovalutare. Nel lavoro Sole dissonante, potreste sentirvi a disagio.

Sagittario: a livello amoroso evitate gli azzardi, se una persona è contro di voi non chiudete subito tutte le porte.

Cercate il confronto. A livello lavorativo ci sono diverse cose da fare, per questo motivo sentite una maggiore tensione.

Capricorno: nei sentimenti arrivano alcuni giorni particolari, per questo motivo meglio parlare solo se necessario. Nel lavoro c'è da rivedere una questione finanziaria, siete alla di maggiori conferme.

Acquario: a livello sentimentale alcuni momenti di tensione andrebbero tenuti sotto controllo, visto che la Luna è in opposizione. Sentite uno stato di maggiore agitazione. Nel lavoro programmate fin da ora un momento di riposo.

Pesci: in amore c'è la possibilità di vivere al meglio alcune questioni, in particolare chiarirete i problemi nati negli ultimi due giorni. Nel lavoro qualcosa potrebbe non andare, dovrete essere per questo forti e non lasciarvi abbattere.