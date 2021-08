L'oroscopo del fine settimana che va dal 7 all'8 agosto vedrà la Luna nel segno del Leone, che sarà un vero e proprio romanticone con il partner e non, mentre questo cielo non permette ai nativi Pesci di essere sereni. Gemelli potrebbe essere un po’ ossessivo con il partner, ottenendo ben poco dalla propria relazione, mentre Sagittario dovrà sfruttare il periodo per riprendere in mano la propria storia d'amore. Scopriamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del fine settimana dal 7 all'8 agosto.

Previsioni oroscopo weekend 7-8 agosto 2021 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale che si accende in questo weekend d'agosto. La Luna si troverà in trigono dal segno del Leone, che influenzerà positivamente la vostra relazione di coppia, regalandovi dolcissimi momenti di passione. Settore professionale più che soddisfacente grazie ad un bel cielo a sostenervi. I vostri progetti procedono verso la giusta direzione, per cui continuate così. Voto - 9️⃣

Toro: configurazione astrale non così entusiasmante per voi nativi del segno. Certo, Venere rimane comunque favorevole, ciò nonostante la Luna in quadratura potrebbe rovinare l'atmosfera. Anche in ambito lavorativo le cose non procedono come previsto, colpa di Mercurio e Giove negativi.

Valutate attentamente le scelte che farete. Voto - 5️⃣

Gemelli: oroscopo del fine settimana tutto sommato discreto per quanto riguarda il lavoro. I risultati del vostro impegno si vedono, e proprio per questo non vi fermerete per nulla al mondo. Per quanto riguarda i sentimenti invece la vostra relazione di coppia non sarà così in forma, colpa di Venere negativa.

Meglio non essere troppo ossessivi nei confronti del partner. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà un weekend più che soddisfacente per voi nativi del segno. In amore la vostra relazione di coppia sarà stabile, anche se questo cielo non vi aiuterà più di tanto. Il vostro modo di amare sarà più che sufficiente per una perfetta armonia tra voi e il partner.

Settore professionale che vi vedrà attivi grazie a Marte, tenendovi impegnati e svolgendo correttamente i vostri incarichi. Voto - 8️⃣

Leone: dei veri e propri romanticoni nel corso nel fine settimana. Con la Luna nel segno, basterà poco per far trasparire sentimenti di passione tra voi e il partner. Per quanto riguarda il lavoro cercherete di mantenere la concentrazione sui vostri progetti, evitando di sbagliare. Voto - 8️⃣

Vergine: previsioni astrali di tutto rispetto per voi nativi del segno, dominate da questa Venere in congiunzione al vostro cielo. In amore infatti le cose tra voi e il partner vanno bene, con grande voglia di dare e condividere. In ambito lavorativo vi sentirete piuttosto coinvolti in quel che fate, e i risultati parleranno da sé.

Voto - 9️⃣

Bilancia: sarà un buon weekend quello del 7 e dell'8 agosto per voi. Con la Luna in sestile dal segno del Leone, dal vostro rapporto potreste ottenere veramente tanto, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro avrete le idee ben chiare su come portare avanti i vostri progetti, e non ci sarà niente che vi farà cambiare idea. Voto - 8️⃣

Scorpione: non un grande periodo secondo l'oroscopo del prossimo weekend. La Luna si troverà in una posizione particolarmente scomoda per voi. In amore se dovessero capitare degli imprevisti tra voi e il partner, evitate di causare ulteriore disagio, anzi, cercate di risolvere la situazione. Anche nel lavoro dovreste provare a cambiare atteggiamento per vedere risultati migliori.

Voto - 5️⃣

Sagittario: weekend tutto sommato discreto per voi nativi del segno. Secondo l'oroscopo, avrete l'astro argenteo in buona posizione, e voi potreste avere l'occasione di riprendere in mano la vostra relazione di coppia. Nel lavoro vi state impegnando molto per svolgere le vostre mansioni, ottenendo buoni risultati, anche se una piccola vacanza non vi dispiacerebbe. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale convincente nel corso del prossimo fine settimana. In ambito lavorativo Marte in trigono dal segno della Vergine vi permetterà di avere una marcia in più e svolgere con maggior determinazione i vostri progetti. Per quanto riguarda i sentimenti sarà un weekend da godersi senza troppi pensieri o aspettative, e vedrete che non rimarrete delusi.

Voto - 7️⃣

Acquario: non il fine settimana che vi aspettavate dal punto di vista sentimentale. Secondo l'oroscopo, con la Luna in opposizione, andare d'accordo con il partner non sarà facile, soprattutto se si toccano argomenti per voi delicati. Un po’ meglio in ambito lavorativo, ma in questo periodo non sarete così produttivi, complice la voglia di vacanze. Voto - 6️⃣

Pesci: configurazione astrale che vi impedisce di stare sereni secondo l'oroscopo, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Cercate di vedere le cose dal loro lato positivo, perché presto alcune cose potrebbero cambiare. Il lavoro rimane in ogni caso positivo, grazie all'impegno, alla serietà e alla costanza che ci mettete. Voto - 6️⃣