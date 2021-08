Le previsioni zodiacali di lunedì 2 agosto 2021 sono già predisposte per essere consultate: belle notizie o novità impegnative dalle stelle? Come sempre, a gongolare saranno solamente in pochi e per fortuna ancora meno quelli in giornata negativa. Senza allungare troppo "il brodo", partiamo decisi verso l'unica ambita meta, cioè quella di svelare al mondo intero quali saranno i segni più fortunati ad inizio settimana, in questo caso scelti dalla sestina relativa a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Di seguito le previsioni dell'Oroscopo del giorno 2 agosto su amore e lavoro e poi, come da prassi, la classifica a stelline finale valida per tutti i segni dello zodiaco dall'Ariete a Pesci.

Previsioni zodiacali di lunedì 2 agosto

Bilancia: ★★★★★. Giornata preventivata più che ottima, con prospettive rosee soprattutto nei confronti delle situazioni sentimentali/affettive. In amore, nel tentare di rincorrere forti emozioni potreste cacciarvi in una situazione inizialmente un po' difficile da decifrare: tranquilli, alla fine avrete qualcosa di meraviglioso a cui pensare. Single, potrebbero maturare inconsciamente (o consciamente?) fantasie, diciamo pure abbastanza piccanti, specialmente per coloro abituati ad intessere dialoghi e confronti nelle varie chat sul web e sui social network. Nel comparto lavoro, l’opposizione di pianeti un poco dissonanti potrebbero creare piccoli intralci alle attività: niente paura, se vi siete messi in testa di raggiungere "quel traguardo", prima o poi ce la farete.

Scorpione: ★★★★. Le previsioni zodiacali di lunedì indicano una giornata abbastanza tranquilla, non difficile da tenere entro certi limiti. Soprattutto, se presa con le dovute attenzioni, la giornata non mancherà di regalare qualche buona soddisfazione. L'Astrologia svela in amore qualche probabile tensione con il partner, ma non di più.

Non dimenticate, però, che molto dipenderà dal vostro atteggiamento: sarete aggressivi/e o tranquilli/e. Cercate di smussate eventuali asperità del carattere, o almeno provateci. Single, forse riuscirete ad ottenere (finalmente!) quella agognata conquista che sospiravate da tempo, anche se, al dunque, non sarete contenti di quello che troverete sul piatto: potevate pensarci prima?

Buone speranze in campo sentimentale per chi non si arrende. Nel lavoro, con l’aiuto di astri abbastanza favorevoli, riuscirete a rendere il vostro modo di porvi nella maniera più appropriata.

Sagittario: ★★★★★. La ripartenza della nuova settimana con in primo piano la seconda giornata del mese di agosto appena iniziato, per tanti di voi si preannuncia al massimo della fortuna. L'oroscopo del 2 agosto consiglia tanta calma in amore: invece di arrovellarsi il cervello friggendolo nella gelosia, immaginando chissà che cosa, specialmente quando il partner esce con gli amici, cercate di pensare ad altro. Ogni tanto concedete alla persona amata un po' di libertà e nel frattempo godetevi la vostra...

Per i single, la vita affettiva potrebbe monopolizzare quasi l'attenzione: state sereni. Vivete e godetevi il vostro buon inizio di settimana senza lasciarvi trascinare troppo dai ricordi passati o dalla nostalgia. Nel lavoro, non mancheranno sicuramente i soliti scambi di opinioni coloriti ed al limite della vivacità: sappiamo che non vi piace essere contraddetti. Comunque, non lasciatevi passare sotto al naso proposte intelligenti senza riconoscerle.

Oroscopo e stelle del giorno 2 agosto

Capricorno: ★★★★. Questo lunedì d'inizio settimana non partirà proprio come ve lo sareste aspettato. Però, pensandoci bene forse è meglio così, visto che sotto di voi tanti altri stanno messi sicuramente peggio.

In merito agli affetti, per coloro in coppia, arriverà un subbuglio di cuore unito ad un turbinio di sensi: preparatevi a qualcosa di molto bello... Il partner (forse) vi lascerà libertà di scelta nell'organizzare al meglio tutto l'ambaradan relativo all'intimità: se non l'avete ancora capito, sarete voi a decidere quando, dove, come e quanto. Purtroppo, per molti di voi l’amore in quel senso non sarà in cima ai pensieri: occasione persa? Speriamo per voi di no. Single, questo lunedì vi sentite davvero felini, pronti e ben disposti alla "caccia grossa" nelle savane del cuore: tutto bene, però non dimenticate di ruggire in modo possente! Nel lavoro, la favorevole unione di elementi positivi darà al periodo un senso strepitoso: benissimo i rapporti legati al denaro.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali di domani annunciano un lunedì decisamente in calo, stretto nella morsa di una giornata sottotono. Senza dubbio dovrete temperare la vostra aggressività o le vostre ambizioni in quanto non potete ottenere tutto e subito, così come vorreste. Dovete prendervi del tempo per terminare i lavori attualmente in corso o quei progetti sentimentali in sospeso. In amore, pochi i momenti ricchi di slanci, per il resto entusiasmo pari a zero che potrebbe risultare perfino contagioso. Tra voi, saranno molti coloro che scriveranno un nuovo indesiderabile capitolo sulle pene dell’amore: a breve però tutto volgerà al meglio... Single, mai giudicare le apparenze o solo per "sentito dire", specialmente se non si conosce la piena verità delle cose.

In campo lavorativo, il periodo di ferie renderà tutto più pesantuccio: la giornata sembrerà non passare mai, conterete le ore, i minuti e i secondi.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno 2 agosto prevede un periodo abbastanza discreto. Prima di fare qualsiasi cosa in questa giornata di inizio settimana, dovreste prima prendere un lungo respiro, poi guardarvi intorno e farvi la seguente domanda: "che cosa è meglio per me e per chi mi sta vicino?". In amore qualcuno potrebbe accusare vampate di calore o strane sensazioni in presenza di una certa persona: se il cuore batte a mille, buon segno, solo accertatevi che la controparte sia posizionata sulla vostra stessa lunghezza d'onda, altrimenti potreste rischiare un buco nell'acqua...

A coloro ancora single potrebbe accadere davvero di tutto: avventure non previste a taccuino, litigi, parapiglia e lacrime d'amore; prendete il periodo così, come viene viene, senza troppi pensieri. Il comparto economico potrebbe portare qualche piccola novità in merito ad un qualcosa che stavate aspettando: che sia la volta buona?

Classifica oroscopo del 2 agosto, le stelle dei dodici segni

La classifica completa interessante la giornata del 2 agosto è pronta a dare soddisfazione a più di qualche segno. Pronti a togliere il velo ai segni migliori e peggiori del periodo? Certo che si, prima però, d'obbligo sottolineare il simbolo astrale più fortunato: Gemelli, nel contesto sostenuti davvero alla grande dalla Luna nel segno.

Andiamo subito a scoprire tutto il resto analizzando il prospetto preposto a tale scopo, relativo ai dodici segni dello zodiaco.

Le stelline di lunedì 2 agosto: