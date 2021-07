Nuovo mese, quello di agosto, che prende il via. I prossimi giorni porteranno grandi novità e cambiamenti per tutti i segni. Partiamo dalla giornata dell'1 agosto 2021 con l'Oroscopo dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in amore situazioni poco chiare, meglio chiarire prima che Venere entra in opposizione. Nel lavoro un progetto bloccato ora potrà ripartire, arrivano nuove idee.

Toro: per i sentimenti Venere è favorevole, riuscirete a vivere sensazioni speciali. Nel lavoro non manca qualche nuova opportunità, si recupera dopo un mese di luglio non esaltante.

Gemelli: a livello sentimentale, se c'è stata una complicazione in una storia, ora siete in ripresa, per questo siete più tranquilli nelle relazioni. Nel lavoro gestite al meglio i rapporti con gli altri.

Cancro: in amore, se dovete farvi avanti, la prima parte del mese sarà migliore della seconda. Attenzione solo a qualche dubbio. A livello lavorativo sfruttate questo momento per vivere buone idee.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale le relazioni nate da poco sono importanti, vivete delle belle sensazioni. Nel lavoro entro la fine del mese ci sarà un'occasione per farsi valere. Meglio non rischiare.

Vergine: per i sentimenti non mancano le emozioni grazie anche a Venere nel segno fino alla metà del mese.

Periodo che porta novità. Nel lavoro ci sono maggiori certezze, bisogna però accettare un compromesso.

Previsioni e oroscopo dell'1 agosto 2021: la giornata dei segni

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale questa prima parte di agosto potrà regalare delle belle emozioni, attenzione soltanto ad un po' di agitazione in questo cielo.

Nel lavoro, alcune domande sono da rivedere.

Scorpione: per i sentimenti Venere è favorevole, per questo motivo i rapporti sono favoriti. Nel lavoro potreste aver cambiato ruolo, attenzione a non vivere qualche momento di disagio.

Sagittario: in amore Venere è ancora contraria, se si devono affrontare discussioni meglio aspettare la metà del mese.

Nel lavoro, se volete cambiare qualcosa è meglio agire in questo momento e non attendere.

Capricorno: per i sentimenti, se ci sono state delle discussioni, entro pochi giorni arriveranno soluzioni. Attenzione a qualche momento di stanchezza . Nel lavoro siete alla ricerca di qualche novità, un accordo però potrebbe essere ancora incerto.

Acquario: per affrontare meglio le discussioni con la persona amata è preferibile non essere troppo pesanti con le parole. Nel lavoro momento interessante, avete voglia di fare cose nuove e cambiare definitivamente un progetto.

Pesci: in amore questa prima parte di agosto porterà qualche difficoltà, in particolare per le storie nate da poco. Nel lavoro meglio prendere tempo ed evitare scelte azzardate. Qualcosa potrebbe non andare.