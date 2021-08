L'Oroscopo di domani 2 agosto 2021 è pronto a svelare come saranno le stelle di questo lunedì. La curiosità è rivolta tutta verso i sei segni compresi nella prima sestina zodiacale. A furoreggiare positivamente nell'immensità del cielo astrale del periodo, la Luna in Gemelli, ben disposta a favorire l'amore e i sentimenti in generale non solo al predetto simbolo astrale di Aria. In giornata "si" e perfettamente appoggiati da stelle favorevoli, l'ariete e il Toro, entrambi giudicati meritevoli di cinque stelle indicanti i periodi fortunati. Invece le previsioni zodiacali del 2 agosto non vedono troppo di parte la giornata per coloro nativi del Cancro e del Leone, alla pari considerati in periodo "no".

Scopriamo la scaletta con e stelle e subito dopo le analisi astrali segno per segno.

La classifica stelline dei primi sei segni:

1° posto - Top del giorno: Gemelli (Luna nel segno);

2° posto - ★★★★★: Ariete, Toro;

3° posto - ★★★★: Vergine;

4° posto - ★★★: Cancro;

5° posto - ★★: Leone.

Previsioni zodiacali del 2 agosto, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 2 agosto al segno dell'Ariete predice una giornata docile, ben disposta a favorire lo svolgimento delle attività messe in taccuino. In primo piano nel cielo astrale del periodo una splendida Luna in Gemelli: pronti a gongolare di felicità? In questo periodo dedicherete energie alla vita privata, per migliorare il rapporto di coppia, complici un'appassionata voglia di serenità e un dialogo aperto e sereno.

Ci saranno decisioni da prendere ma riuscirete a mantenere calma e razionalità, perché le stelle vi regaleranno entusiasmo, allegria e una spiccata voglia di avventura. Single, amore e amicizia vi faranno provare nuove emozioni. La condivisione delle idee e delle passioni saranno fondamentali per creare un clima di complicità e forse riuscirete finalmente a coronare un vostro sogno!

Dimenticate le pene d'amore, perché da domani avrete stampato un meraviglioso sorriso sul vostro viso e gli amici gioiranno con voi. Nel lavoro, creativi e pieni di slancio grazie alle stelle alleate, non vi risparmierete di certo. Probabilmente prenderete in considerazione alcuni progetti abbandonati in passato e sarete contenti del lavoro che state svolgendo.

Toro: ★★★★★. In campo sentimentale è tempo di progetti: incontrare amici e conoscenti, andare tutti insieme a feste, eventi e mostre per poi riparlare di tutto quello che si è vissuto. Nella vita di coppia non siate troppo gelosi e cercate di dimenticare eventuali tensioni quotidiane, godendovi il solo piacere di stare con la persona di cui siete innamorati. Single, con la complicità dei pianeti e di alcune vecchie conoscenze, a fine giornata potreste incontrare una persona davvero interessante: le stelle vi regaleranno una vera e propria sensazione di rinascita. A tratti avrete la consapevolezza di poter iniziare un nuovo ciclo della vostra vita, che vi farà provare delle bellissime sensazioni.

Magari non succederà subito, ma non dovrete aspettare molto. Nel lavoro, l'attività professionale procederà senza intoppi, anzi in molti casi potrete registrare un certo incremento sia negli impegni che nei relativi guadagni.

Gemelli: 'top del giorno'. Questo inizio settimana si presume possa essere meraviglioso, soprattutto per le situazioni legate agli affetti o ai sentimenti in genere. Il cielo astrale anticipa l'arrivo di una splendida Luna in Gemelli, presente nel comparto a partire dalle ore 10:45 di questo lunedì. La vita amorosa regalerà momenti indimenticabili col partner, come anche nuove prospettive a voi del segno non ancora "accasati". Sembra sia arrivato il momento giusto per lasciarsi andare ai sentimenti e alle emozioni, anche grazie alla complicità della persona che avete accanto.

Single, la Luna porterà allegria e ottimismo alla vostra giornata. Finalmente si riapriranno alcuni scenari interessanti della vostra vita. Preparatevi così a vivere momenti frenetici e divertentissimi e non importa se Venere non vi sorriderà: di sicuro quasi nessuno potrà resistere al vostro fascino e alla vostra simpatia. Nel lavoro, astri benevoli vi guideranno verso il successo, e non mancheranno certamente i mezzi e l'energia per ben figurare, avvicinare persone autorevoli.

Oroscopo e stelle di lunedì 2 agosto

Cancro: ★★★. Parlando di sentimenti, dovreste concedere al partner la stessa libertà che vorreste per voi, altrimenti le discussioni saranno infinite. Siete consapevoli che presto potrebbero anche esserci dei rallentamenti, il che non vi impedirà certo di realizzare tutto quello che desiderate.

Però le stelle vi incoraggiano anche a guardare oltre, a soffermarvi sugli eventi positivi della vita, ben sapendo che solo l'amore sincero sarà capace di portare lontano. Single, la giornata filerà liscia, anche se potrebbero esserci alcuni attimi di stanchezza in cui sarete stranamente calmi ed asociali. L'assenza di novità vi farà molto pensare, ma in quanto a fatti non sarete secondi a nessuno. Nel lavoro, non lasciate nulla al caso né all'improvvisazione: è sempre meglio giungere a certi appuntamenti adeguatamente preparati.

Leone: ★★. In questi ultimi tempi avete avuto diverse opportunità per prendervi cura della persona che vi sta accanto ma le avete bruciate quasi tutte intenzionalmente.

Questo perché credete di essere voi i primi a dover ricevere attenzioni per poi concederne a vostra volta. Ma vi sbagliate, perché dovete ingegnarvi di più soprattutto nella relazione con il partner e questo si sa, comporta sempre dei sacrifici. Single, il giorno vi troverà un po' imbronciati e meno socievoli del solito a causa delle ostilità lunari. Non riuscendo a stabilire una piena sintonia con gli altri, penserete che qualcuno non sia completamente sincero nei vostri confronti e cerchi in tutti i modi di mettervi in difficoltà. Nel lavoro, spuntano nuove prove da superare, problemi che arrivano nel momento della realizzazione professionale. Non buttate la spugna, non disperate, rimanete con i piedi per terra e non pretendete la Luna.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, lunedì 2 agosto, prevede una giornata di normale routine. In campo sentimentale, saprete essere un vero e proprio compagno di vita per la persona amata e questa dovrà riconoscere che non può fare a meno di voi. Diciamo che potrebbero finalmente chiudersi definitivamente quelle piccole incomprensioni sorte ultimamente tra voi e il partner. Single, sarete dubbiosi rispetto all’amore, ma non è il caso arrendersi: la seduzione e il fascino saranno le vostre arme vincenti, puntate su di esse e il gioco è fatto. Gli influssi armonici della Luna vi incoraggeranno a guardare la realtà con occhi positivi. Regalate un sorriso a tutte le persone che incontrerete: sarà un bel modo per sorridere al mondo, alla vita e anche a voi stessi.

Nel lavoro, saranno tante le opportunità sulle quali puntare. Non rinviate un impegno in programma, anche se si trattasse di una faccenda che non convince del tutto.

È possibile continuare per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di lunedì 2 agosto.