Per il mese di settembre 2021 l’Oroscopo dell’amore si presenterà molto favorevole per il segno dell’Acquario grazie al favore di Venere, rendendo anche i rapporti amorosi del segno del Cancro più romantici e spigliati.

Di tutt’altro avviso sarà invece il segno dell’Ariete, con un Marte in opposizione che contrasterà l’insorgere di una storia d’amore. Per il Sagittario invece sarà fondamentale mantenere un rapporto equilibrato con gli affetti.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni.

L’oroscopo di settembre 2021: Marte a favore della Vergine

1° Cancro: Venere arriverà a illuminare la vostra situazione amorosa, con un romanticismo ottimista che potrebbe aprire la strada a progetti in due e ad una passionalità che vi darà anche occasione di avere una simbiosi più forte e soprattutto sana. Secondo l’oroscopo, sarà anche il periodo adatto per confessarvi alla persona amata.

2° Acquario: la fortuna giocherà un ruolo fondamentale per gli incontri, perché questi potrebbero diventare potenziali relazioni amorose, mentre per le coppie già consolidate si avvierà un periodo molto prolifico per la crescita, sia personale che di coppia. Questo potrebbe essere anche un momento adatto per poter fare un passo importante.

3° Scorpione: Venere renderà il rapporto di coppia decisamente più semplice e disteso, e anche se avete avuto delle recenti schermaglie per questioni di gelosia o per altre situazioni negative, ora queste saranno lasciate finalmente alle spalle. La passionalità probabilmente mancherà, ma non l’affinità e l’intenzione di migliorare insieme.

4° Vergine: avrete Marte nella vostra costellazione e gli influssi di Venere in arrivo a partire dal giorno 12. Ciò significa che sarà un periodo molto buono per coltivare sentimenti secondo l’oroscopo, ma allo stesso tempo non avrete molta voglia di uscire dai canoni razionali, almeno per il momento.

Occasioni per Bilancia

5° Leone: la parola che sarà adatta per questo periodo in amore sarà “equilibrio”, perché adesso ritrovarlo sarà molto facile nella vostra relazione amorosa, ma questo non troverà una evoluzione sul piano romantico.

La complicità però sarà valida per ogni cosa che verte verso la vita quotidiana e le relazioni all’interno della famiglia più tranquille.

6° Toro: l’intesa di coppia al momento potrebbe dare pochi risvolti interessanti, una scarsa partecipazione all’interno del contesto familiare. Con l’incedere del mese Venere entrerà in opposizione, dunque non sarà molto indicato osare in amore e confessarlo alla persona amata, probabilmente non ci saranno i presupposti o i tempi non saranno del tutto maturi.

7° Bilancia: sicuramente avrete tante occasioni per poter conquistare qualcuno, ma purtroppo saranno relegate nelle prime dieci giornate del mese di settembre. Dopodiché subentrerà un periodo che sarà molto efficiente per essere al centro dell’attenzione, ma non per poter sviluppare un romanticismo vero e proprio.

8° Ariete: avrete un mese che potrebbe non essere l’ideale per sviluppare una relazione di stampo amoroso. All’interno delle coppie già datate invece si prevede un periodo non tanto buono che potrebbe peggiorare nella seconda metà del mese a causa di Marte in opposizione che farà compagnia a Mercurio, anch’esso sfavorevole al vostro segno. Sarete inquieti e nervosi.

Gemelli in basso

9° Gemelli: la vostra costellazione secondo l’oroscopo perderà il sostegno di Venere, perché questo pianeta lascerà la Bilancia. Dunque dal giorno 12 potreste vivere un momento complicato, in cui comunicare con il partner potrebbe essere più arduo del previsto. Dovreste al momento divergere la vostra attenzione alle amicizie.

10° Pesci: dovrete affrontare un po’ di malumori e di periodi di forte silenzio, perché adesso il malumore non sarà costante ma potrebbe occupare molti momenti nel corso del mese. Dunque l’amore per il momento potrebbe essere preso in considerazione molto poco, o comunque con un atteggiamento di tensione.

11° Sagittario: questo mese non sarà molto idilliaco per quel che riguarda l’amore e i sentimenti in generale, però con un po’ di impegno sicuramente si manterrà una stabilità che vi piacerà in ogni caso. Per le questioni familiari sarà estremamente necessaria una collaborazione che purtroppo tarderà ad arrivare.

12° Capricorno: purtroppo la vostra relazione amorosa sta conoscendo un periodo piuttosto turbolento, e la tensione per il momento potrebbe portarvi ad essere molto taciturni.

Spesso potreste porre un muro fra voi e gli altri, e questo potrebbe essere estremamente controproducente non soltanto per i rapporti affettivi.