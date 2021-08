La fortuna è una ruota che gira ed ora finalmente è arrivata dalla parte del Leone. I nati di questo segno potranno tirare un sospiro di sollievo: l'Oroscopo di settembre 2021 regala grandi soddisfazioni in tutti gli ambiti. Sia in amore, che a lavoro e in famiglia, i rapporti saranno tranquilli e distesi. Potete concentrarvi sui vostri obiettivi senza paura di trascurare nessuno. Rimanete umili e non vergognatevi di chiedere consiglio agli altri: un parere esterno potrebbe farvi fare un salto di qualità a lavoro.

Amore per coppie e single: cosa dice l'oroscopo di settembre 2021

Le previsioni del mese vi regalano l'appoggio e il supporto incondizionato del partner. Qualsiasi cosa deciderete di fare avrà la sua approvazione. Adesso siete voi ad avere il timone e dovete prendere le decisioni più importanti. Abbiate cura di non tradire la sua fiducia comportandovi da despota. Chiedete sempre la sua opinione prima di fare qualcosa: le parole chiavi di questo mese sono gentilezza e umiltà. Molte persone vi ammirano e si aspettano grandi cose da voi, non deludetele assumendo atteggiamenti da tiranni.

Anche i single avranno la stessa fortuna. L'oroscopo di settembre 2021 suggerisce di curare ancora di più la vostra immagine, sia nell'aspetto fisico che nel modo di comportarvi.

Nel prossimo mese il vostro magnetismo vi metterà sotto gli occhi di tutti. Ogni cosa che farete o che direte sarà notata, perciò assicuratevi di essere sempre irreprensibili. Nel conoscere una persona nuova fidatevi del vostro istinto: non sbaglia mai! Sarà il cuore a guidarvi verso la scelta migliore.

Oroscopo di settembre: previsioni per il lavoro

Aver coltivato i rapporti con superiori e colleghi per tanto tempo darà i suoi frutti. Finalmente avete la strada spianata: nessuno vi metterà i bastoni fra le ruote, anzi, saranno tutti disposti ad aiutarvi. L'oroscopo del mese è positivo soprattutto per chi lavora nel settore dei media, delle comunicazioni e della medicina.

Una mossa decisa farà colpo sui colleghi che non avranno avuto la vostra audacia. È un buon momento per chiedere un aumento o una promozione. Siate coraggiosi, ma non arroganti. Positiva anche la situazione di chi lavora in proprio: un nuovo accordo commerciale vi porterà più clienti.

Finanze e guadagni nel mese di settembre 2021

La situazione economica del Leone avrà un risvolto positivo nel prossimo mese. Gli investimenti, specialmente quelli all'estero, daranno i primi risultati. Gli imprenditori in cerca di finanziamenti riceveranno l'appoggio delle banche. Ancora più favorito sarà chi si occupa di arte, import-export e commercio in generale. L'oroscopo di settembre 2021 è positivo anche per chi ha necessità di saldare un debito: riuscirete a mettere da parte una grossa cifra.